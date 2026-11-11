Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto en Lima. IG

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Tula Rodríguez respondió a las críticas que surgieron luego de que se difundiera un video suyo cantando “Las avispas” durante el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en Lima.

La conductora negó que su reacción estuviera dirigida a Gisela Valcárcel, quien se encontraba en el mismo espectáculo, y aseguró que solo disfrutó una canción que le gusta.

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Las imágenes generaron comentarios porque “Las avispas” quedó asociada durante años con Gisela Valcárcel, quien la utilizó en distintos momentos de su carrera televisiva. La coincidencia de ambas conductoras en el Estadio San Marcos, el sábado 7 de noviembre, hizo que varios usuarios interpretaran el video de Tula como una posible indirecta.

Sin embargo, Tula Rodríguez rechazó esa versión mediante sus historias de Instagram. La presentadora sostuvo que no existe una confrontación detrás de lo ocurrido y cuestionó que se construya una polémica alrededor de un momento que vivió como parte del público.

“No es que quiera aclarar porque quiero que piensen bien de mí, sino que siento que hay una novela detrás de una historia donde no hay drama”, manifestó.

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Tula Rodríguez explicó por qué cantó “Las avispas”

La conductora de ‘Mande quien Mande’ señaló que acudió al concierto para escuchar a Juan Luis Guerra y Carlos Vives, artistas a los que sigue desde hace años. En ese contexto, explicó que “Las avispas” forma parte de las canciones que disfruta y que su entusiasmo no tenía otra intención.

“Yo me fui al concierto de Juan Luis Guerra y me encanta la canción de ‘Las avispas’ y la canté porque me gusta, porque cuando vas a un concierto es para gozar y vacilar cada canción”, expresó.

Tula sostuvo que suele involucrarse emocionalmente con los temas que interpreta durante un espectáculo. Según explicó, cuando compra una entrada para ver a un artista, vive cada canción desde su propia experiencia, sin pensar en quién puede estar cerca o qué lecturas podrían surgir después en las redes sociales.

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“Cada canción que yo canto cuando voy a un concierto, yo me siento la actriz, me siento la protagonista. Esa historia yo me la creo. O sea, yo vivo para eso, pago mis conciertos para ir a verlos”, comentó.

La conductora afirmó que asistir a un evento musical implica disfrutar del repertorio y conectarse con las letras. Por eso, consideró injustificado que un momento de diversión sea transformado en una señal de incomodidad o una provocación hacia otra figura pública.

“Y no tengo ganas de molestar a nadie, de incomodar a nadie ni nada”, añadió.

La conductora Tula Rodríguez grabó un video dirigiéndose al público para pronunciarse sobre los comentarios generados luego de coincidir y cantar el tema 'Las avispas' cerca de Gisela Valcárcel durante un concierto musical. IG.

“No fue con ganas de fregar a nadie”

Tula fue enfática al negar que hubiera buscado enviar un mensaje a Gisela Valcárcel. La presentadora aseguró que no necesita utilizar una canción para incomodar a alguien y defendió que los temas musicales pertenecen al público una vez que son difundidos por sus intérpretes.

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“Un artista hace un tema para que la gente lo disfrute y no le pertenece más que al público. Y yo soy parte del público que le gusta Juan Luis Guerra”, señaló.

La conductora recordó que “Las avispas” fue compuesta e interpretada por Juan Luis Guerra, por lo que cualquier persona que asista a uno de sus conciertos tiene el derecho de cantarla y disfrutarla sin que se atribuya una intención adicional.

“Y sí, la canción ‘Las avispas’ la canto porque yo lo disfruto. No es con ganas de fregar a nadie. Estoy bien grande para hacer algo para molestar a alguien, de verdad, por favor”, concluyó.

La aclaración de Tula llegó luego de que algunos videos mostraran a la conductora entonando con entusiasmo parte de la letra: “Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa’ que lo piquen, es verdad”.

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El fragmento fue interpretado por usuarios como una posible alusión a Gisela Valcárcel. La lectura se reforzó por la conocida relación distante entre ambas figuras, aunque Tula descartó que la canción haya sido cantada con ese propósito.

La conductora aseguró que disfrutó la canción y negó que buscara incomodar a Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el Estadio San Marcos

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez asistieron al concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en el Estadio San Marcos, pero permanecieron ubicadas en sectores diferentes. Según los registros difundidos en redes sociales, Gisela llegó acompañada por Susana Umbert, mientras que Tula asistió con Cathy Sáenz y el productor Marco Díaz.

Ninguna de las conductoras confirmó que se haya cruzado con la otra durante el evento. Sin embargo, la coincidencia llamó la atención porque ambas mantienen una historia de distanciamiento que ha sido comentada en televisión y en redes sociales durante varios años.

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Gisela optó por mantener un perfil bajo durante el concierto y fue vista con una gorra. Tula, en cambio, compartió contenido desde el espectáculo y registró parte de su reacción a las canciones interpretadas por Juan Luis Guerra.

La difusión del video de “Las avispas” provocó comentarios inmediatos. Algunos usuarios recordaron que el tema se convirtió en una marca reconocible de Gisela, especialmente por su uso en programas como ‘El Gran Show’ y otros momentos de su carrera.

No obstante, el origen de la canción es independiente de esa asociación televisiva. “Las avispas” es uno de los temas de Juan Luis Guerra y forma parte de un repertorio que ha sido interpretado por miles de asistentes en conciertos de distintos países.

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Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez presencian el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives en diferentes sectores del Estadio San Marcos de Lima.