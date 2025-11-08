Perú Deportes

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

Los ‘zorros’ ganaban 1-0 a las ‘águilas cutervinas’ y este resultado provocaba la pérdida de categoría de la escuadra de Huánuco. Ahora, todo quedó en ‘stand by’

Guardar
El juez principal Diego Haro decidió acabar con el compromiso cuando faltaban cuatro minutos por jugarse. (L1 Max)

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos, duelo por la fecha 18 del Torneo Clausura, fue suspendido por el árbitro luego de que los hinchas lancen piedras al campo del estadio Ciudad de Cumaná. Solo faltaban cuatro minutos para que acabe y la victoria de los locales sentenciaba el descenso de Alianza Universidad.

Corrían los 94′ cuando el juez principal Diego Haro decidió abandonar la cancha del recinto ayacuchano porque los fanáticos lanzaron cosas desde la tribuna. A estas alturas del encuentro, los ‘zorros’ ganaban 1-0 con un gol de Franco Caballero.

Haro, junto a su terna, se fueron a su vestuario ante el pedido de los futbolistas porque no termine el compromiso, debido a que solo faltaban cuatro minutos (había adicionado ocho). El referí no hizo caso a las solicitudes de los jugadores y terminó marchándose del terreno de juego.

La drástica medida del árbitro central fue de la mano de una previa advertencia del mismo hacia el público. Y es que su compañero Coty Carrera había sido agredido en el descanso con una piedra lanzada desde las gradas del recinto de la ciudad de las iglesias.

“En el medio tiempo le cayó una piedra en el pecho de Coty Carrera, árbitro asistente. En ese momento, Diego Haro, árbitro principal, dijo ‘una más y se acaba el partido’. Bueno hubo una más, se volvieron a lanzar artefactos al otro asistente desde la tribuna”, informó el comentarista de L1 Max.

Se frenó el descenso de Alianza Universidad

Ayacucho FC le ganaba por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos y sumaba 32 puntos en la tabla acumulada. Este resultado provocaba el descenso de Alianza Universidad, que no podría alcanzar a los ‘zorros’ por su puntaje (29 unidades), a pesar de tener dos partidos pendientes.

Ahora, con el partido suspendido, hay una mínima esperanza para el cuadro de Roberto Mosquera, el cual dependerá de lo que ocurra en el Juan Pablo II vs Atlético Grau. Si el primero consigue una victoria, los huanuqueños se convirtirán en el segundo descendido.

Por el momento, Alianza Universidad cuenta con dos partidos para tratar de salvarse de la baja. Este domingo 8 de noviembre, se mide con Alianza Atlético en Sullana y en la fecha 19, chocará con un rival directo como Juan Pablo II. Debe ganar ambos para no descender.

Tabla acumulada de la Liga
Tabla acumulada de la Liga 1 2025 tras el empate de Universitario vs Deportivo Garcilaso.

¿Castigo para Ayacucho FC?

El partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos fue suspendido y hasta el momento ninguno de los dos clubes se ha pronunciado sobre lo sucedido. La Liga 1 tampoco ha emitido ningún comunicado acerca de este polémico incidente.

Lo cierto es que los ayacuchanos podrían verse afectados por la conducta de los fanáticos al ser los locales. Los castigos van desde multa económicas, cierre de la tribuna y hasta pérdida de puntos. Todo dependerá de la Comisión de Disciplina de la FPF.

Hay que tener en cuenta que Ayacucho FC se encuentra en un conflicto legal con la Federación Peruana de Fútbol luego de asegurar su participación en la presente edición de la Liga 1 gracias a un fallo judicial y no deportivo. Este caso podría generar polémica en los próximos días.

Temas Relacionados

Alianza UniversidadAyacucho FCComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará una nueva jornada con duelos emocionantes: Universitario se medirá con Deportivo Soan, San Martín hará lo suyo ante Circolo, y mucho más

Resultados de la fecha 3

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ saldrán a defender su invicto ante las de Puente Piedra en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

Ignacio Buse encuentra en la gestión de sus emociones la salida a su negativo andar en Lima: ”Espero sentirme bien”

El tenista peruano compitió en los dos Challenger de la capital peruano y no superó los cuartos de final, pese a perfilarse como favorito y contar con el apoyo de sus connacionales

Ignacio Buse encuentra en la

Fabio Gruber no pasa por alto su primer llamado con la selección peruana: “Estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas”

El capitán del FC Nürnberg, de 23 años, está listo para responder al llamado de Perú. Irá a Rusia desde Alemania. Su único enfoque es debutar oficialmente sin importar la condición

Fabio Gruber no pasa por

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Quién es Melanie Martínez, la

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

Pamela Franco se pronuncia tras denuncia de Christian Domínguez a Melanie Martínez: “Debe dar prioridad a su hija”

Otro escándalo en ‘Miss Universo 2025′: ‘Miss Chile’ genera polémica tras difundir controvertido video

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

¿Qué pasó con Mr. Nawat? Todos los detalles del escándalo en el ‘Miss Universo 2025’ que llevó a su expulsión del certamen de belleza

DEPORTES

Resultados de la fecha 3

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ignacio Buse encuentra en la gestión de sus emociones la salida a su negativo andar en Lima: ”Espero sentirme bien”

Fabio Gruber no pasa por alto su primer llamado con la selección peruana: “Estoy un poco nervioso, pero tengo muchas ganas”

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo