Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos fue suspendido por “tirar piedra al árbitro” y se frenó el descenso de Alianza Universidad

El juez principal Diego Haro decidió acabar con el compromiso cuando faltaban cuatro minutos por jugarse. (L1 Max)

Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos, duelo por la fecha 18 del Torneo Clausura, fue suspendido por el árbitro luego de que los hinchas lancen piedras al campo del estadio Ciudad de Cumaná. Solo faltaban cuatro minutos para que acabe y la victoria de los locales sentenciaba el descenso de Alianza Universidad.

Corrían los 94′ cuando el juez principal Diego Haro decidió abandonar la cancha del recinto ayacuchano porque los fanáticos lanzaron cosas desde la tribuna. A estas alturas del encuentro, los ‘zorros’ ganaban 1-0 con un gol de Franco Caballero.

Haro, junto a su terna, se fueron a su vestuario ante el pedido de los futbolistas porque no termine el compromiso, debido a que solo faltaban cuatro minutos (había adicionado ocho). El referí no hizo caso a las solicitudes de los jugadores y terminó marchándose del terreno de juego.

La drástica medida del árbitro central fue de la mano de una previa advertencia del mismo hacia el público. Y es que su compañero Coty Carrera había sido agredido en el descanso con una piedra lanzada desde las gradas del recinto de la ciudad de las iglesias.

“En el medio tiempo le cayó una piedra en el pecho de Coty Carrera, árbitro asistente. En ese momento, Diego Haro, árbitro principal, dijo ‘una más y se acaba el partido’. Bueno hubo una más, se volvieron a lanzar artefactos al otro asistente desde la tribuna”, informó el comentarista de L1 Max.

Se frenó el descenso de Alianza Universidad

Ayacucho FC le ganaba por la mínima diferencia a Comerciantes Unidos y sumaba 32 puntos en la tabla acumulada. Este resultado provocaba el descenso de Alianza Universidad, que no podría alcanzar a los ‘zorros’ por su puntaje (29 unidades), a pesar de tener dos partidos pendientes.

Ahora, con el partido suspendido, hay una mínima esperanza para el cuadro de Roberto Mosquera, el cual dependerá de lo que ocurra en el Juan Pablo II vs Atlético Grau. Si el primero consigue una victoria, los huanuqueños se convirtirán en el segundo descendido.

Por el momento, Alianza Universidad cuenta con dos partidos para tratar de salvarse de la baja. Este domingo 8 de noviembre, se mide con Alianza Atlético en Sullana y en la fecha 19, chocará con un rival directo como Juan Pablo II. Debe ganar ambos para no descender.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025 tras el empate de Universitario vs Deportivo Garcilaso.

¿Castigo para Ayacucho FC?

El partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos fue suspendido y hasta el momento ninguno de los dos clubes se ha pronunciado sobre lo sucedido. La Liga 1 tampoco ha emitido ningún comunicado acerca de este polémico incidente.

Lo cierto es que los ayacuchanos podrían verse afectados por la conducta de los fanáticos al ser los locales. Los castigos van desde multa económicas, cierre de la tribuna y hasta pérdida de puntos. Todo dependerá de la Comisión de Disciplina de la FPF.

Hay que tener en cuenta que Ayacucho FC se encuentra en un conflicto legal con la Federación Peruana de Fútbol luego de asegurar su participación en la presente edición de la Liga 1 gracias a un fallo judicial y no deportivo. Este caso podría generar polémica en los próximos días.