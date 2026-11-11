Perú emocionado por el papa León XIV: niños, adultos y ancianos se vuelcan a las calles de Lima para verlo

Vive la emoción de la visita del papa León XIV a Lima, Perú. Este video captura la increíble acogida que recibió durante su recorrido en caravana, con una multitud de personas abarrotando las calles para ver al Pontífice.

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El papa León XIV recorrió las calles de Lima a bordo del papamóvil, en medio de la expectativa de decenas de miles de personas que se concentraron en distintos puntos de la capital peruana para verlo y responder a sus saludos.

Tras su llegada desde la Base Aérea del Callao, Robert Prevost avanzó hacia centro de la capital peruana y, más tarde, retomó su desplazamiento desde la Basílica María Auxiliadora, en la avenida Brasil, con destino al Palacio de Gobierno, a donde llegó poco antes de las 7 de la noche de hoy, 11 de noviembre.

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El paso del sumo pontífice reunió a personas de distintas edades a lo largo de las avenidas previstas para su trayecto. Familias, niños, adultos y ancianos aguardaron detrás de las barreras y en ambos lados de las calles para seguir el recorrido, levantar pancartas, agitar banderas peruanas y registrar el momento con teléfonos celulares.

El papa León XIV recorrió las avenidas de Lima a bordo del papamóvil tras su arribo a la Base Aérea del Callao. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

La visita tuvo una carga especial para quienes lo conocieron antes de su elección como jefe de la Iglesia Católica. León XIV llegó al país como misionero agustino, fue obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía peruana. Ese recorrido previo explica la cercanía que muchos fieles manifestaron durante su tránsito por la capital.

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El saludo del Papa

La comitiva papal partió de la Base Aérea del Callao y tomó la autopista en dirección a Lima. A lo largo de la avenida Elmer Faucett, grupos de personas se ubicaron junto a las barreras para esperar el paso del vehículo del Santo Padre.

El papa saludó desde el automóvil a quienes se encontraban en la ruta. La imagen del pontífice alzando la mano fue respondida por los asistentes, que siguieron el recorrido desde los puntos habilitados en la vía.

La llegada de Prevost al Perú ocurrió el miércoles 11 de noviembre, la primera vez que pisó suelo peruano desde su elección como papa. En el Callao y en Lima, la gente permaneció atenta al itinerario oficial para acompañarlo durante los primeros desplazamientos de su visita.

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Robert Prevost obtuvo la nacionalidad peruana luego de su labor como misionero agustino y obispo de Chiclayo. (Anthony Nino de Guzman / AFP)

El vínculo del religioso con el país estuvo presente en las expresiones de quienes se acercaron a las calles. Para parte de los fieles, la visita correspondió al regreso de una figura que desarrolló una parte de su labor pastoral en territorio peruano antes de trasladarse al Vaticano.

El papamóvil

Después de una parada en la Basílica María Auxiliadora, en la avenida Brasil, el pontífice abordó el papamóvil para continuar hasta Palacio de Gobierno. La transmisión de Infobae registró el momento en que el vehículo quedó dispuesto para iniciar el trayecto.

“Ahí entra el papa al papamóvil. Ahí está, lo tenemos ya. Saluda a la gente”, se escuchó durante la cobertura. La narración señaló que los asistentes respondieron “con algarabía, con alegría” a los gestos del Santo Padre.

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Antes de tomar asiento, León XIV impartió una bendición. A su lado se encontraba el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo. También formó parte del desplazamiento Edgar Iván Rimaicuna Inga, secretario personal del Papa y oriundo de Chiclayo.

La comitiva papal reanudó su marcha desde la Basílica María Auxiliadora con destino al Palacio de Gobierno. (Anthony Nino de Guzman / AFP)

Rimaicuna Inga acompañó a Robert Prevost desde 2023, cuando el entonces religioso dejó Chiclayo para trasladarse a Roma. Durante el recorrido por Lima, se ubicó en la parte posterior del papamóvil, a la derecha del Pontífice.

El vehículo partió desde la avenida Brasil en dirección a la avenida Alfonso Ugarte. La ruta contemplaba el paso por el óvalo Bolognesi y otros sectores de la ciudad, donde la gente aguardaba el arribo de la comitiva.

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Una multitud

En la avenida Alfonso Ugarte, las personas se concentraron a ambos lados de la vía para ver pasar al papamóvil. La cobertura describió una calle colmada de asistentes, muchos de ellos con teléfonos en alto para fotografiar o grabar el instante.

“Esta marea de gente ha abarrotado por completo la calle de la avenida Alfonso Ugarte, por donde pasará el santo padre”, informó el periodista Yair Bardales desde el lugar. La escolta avanzó antes del paso del vehículo que trasladaba a León XIV.

Una multitud de personas ocupó ambos lados de la avenida Alfonso Ugarte para observar el paso de la caravana. (Anthony Nino de Guzman / AFP)

Los fieles siguieron el trayecto con atención desde los extremos de la avenida. La presencia de niños, adultos y ancianos formó parte de una jornada en la que las calles de Lima concentraron a personas que buscaron acompañar al Papa durante su recorrido.

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La transmisión también recordó la trayectoria de Prevost en Perú. El pontífice tuvo sus primeros contactos con el país a fines de la década de 1980, en el marco de su labor apostólica, y más adelante ejerció como obispo en la región de Lambayeque.

Chiclayo siguió la llegada

Mientras Lima recibía al Papa, Chiclayo vivió una jornada de celebración desde la tarde del miércoles 11 de noviembre. Aunque León XIV tiene previsto llegar a la ciudad lambayecana el viernes 13 de noviembre, la confirmación de su arribo al Perú llevó a cientos de vecinos a reunirse en la Plaza de Armas.

El arco de ingreso a la ciudad, con la inscripción “Chiclayo, ciudad del papa León XIV”, sirvió como uno de los escenarios de esa concentración. Frente a la Catedral de Santa María, los asistentes levantaron banderas peruanas, globos amarillos y pancartas dedicadas al religioso.

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Los ciudadanos de Chiclayo festejaron en la Plaza de Armas la previa de la visita papal fijada para el 13 de noviembre. (Anthony Nino de Guzman / AFP)

La plaza también reunió a personas que siguieron la llegada del Pontífice al país. Los asistentes corearon cánticos y mantuvieron la atención puesta en la visita de quien fue obispo de Chiclayo antes de ser elegido como sucesor de Pedro.

La expectativa en la ciudad se mantendrá hasta el viernes 13 de noviembre, fecha prevista para la llegada de León XIV a la región donde desarrolló una parte de su vida pastoral en Perú.