Perú

Papa León XIV bendijo a bebé tras bajar del avión en su llegada al Perú

El gesto ocurrió durante la recepción oficial en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde el pontífice también se acercó a menores del Inabif y Conadis para saludarlos y brindarles su bendición

El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas llegó al Callao el miércoles. A las 5:33 p.m., León XIV apareció en la puerta del avión con hábito blanco, museta roja y pectoral dorado.
El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas llegó al Callao el miércoles. A las 5:33 p.m., León XIV apareció en la puerta del avión con hábito blanco, museta roja y pectoral dorado. Foto: TV Perú
Guardar

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su llegada al Perú este miércoles 11 de noviembre. Apenas descendió del avión en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el pontífice se apartó del recorrido establecido para acercarse a los asistentes y bendecir a un bebé que se encontraba entre el público. La escena ocurrió durante la ceremonia de bienvenida y fue acompañada por los aplausos y muestras de afecto de los presentes.

El gesto también estuvo acompañado de un saludo especial a niños que participaron en la recepción organizada en el terminal aéreo. La llegada del sumo pontífice, procedente de Buenos Aires, marcó el inicio de su visita apostólica al país, que se prolongará hasta el 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

PUBLICIDAD

Recibimiento oficial en el Grupo Aéreo N.° 8

El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Callao durante la tarde del miércoles. A las 5:33 p.m., León XIV apareció en la puerta de la aeronave con su vestimenta blanca, una museta roja y el pectoral dorado. Un minuto después, pisó suelo peruano y fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá, quienes encabezaron el saludo oficial.

La ceremonia incluyó los honores militares correspondientes y la participación de representantes de la Iglesia católica y autoridades. En la explanada, dos niños entregaron ramos de flores al pontífice, mientras el coro infantil de Sinfonía por el Perú acompañaba la bienvenida. También estuvo presente el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, como parte de la delegación eclesiástica.

PUBLICIDAD

Tras la ceremonia oficial, el papa se desvió de la ruta prevista para acercarse a los fieles que lo esperaban detrás de las vallas y saludar a un bebé en brazos de su madre (Créidto: Latina)

El pontífice se acercó al público y bendijo a un bebé

Después del recibimiento protocolar, el papa comenzó a caminar hacia el vehículo que lo trasladaría a sus primeras actividades en Lima. Sin embargo, en lugar de continuar por la ruta señalada, se apartó de la alfombra roja para aproximarse a las personas que lo esperaban detrás de las vallas de seguridad. Durante ese recorrido, saludó a varios asistentes y se detuvo frente a un bebé que estaba en brazos de su madre.

El menor fue identificado como Enzo Ordóñez. Su madre contó que el pontífice le impartió una bendición personal y que el gesto tenía un significado especial para su familia, debido a que el niño recibirá el sacramento del bautismo dentro de exactamente un mes. La mujer expresó su emoción con una breve frase: “Muy agradecida”, luego de vivir el encuentro con León XIV.

La cercanía del papa también fue recibida con emoción por otras familias. Entre los asistentes se encontraba un niño con problemas al corazón, cuya madre consideró que el acercamiento del pontífice representaba una muestra de esperanza. El gesto se sumó a los saludos que León XIV brindó a menores que habían acudido a la base aérea para participar en la recepción.

Además del encuentro con Enzo, el sumo pontífice saludó a niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), quienes formaron parte de la bienvenida en el terminal aéreo. También se acercó a menores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), algunos de ellos en sillas de ruedas, a quienes dedicó muestras de afecto y bendiciones antes de retomar su trayecto.

El Santo Padre llega a Palacio de Gobierno donde recibió todos los honores junto a la presidenta Keiko Fujimori

Las primeras actividades del papa León XIV en Lima

Tras el recibimiento, el primer desplazamiento del pontífice hacia el centro de Lima se realizará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. A la altura de la basílica María Auxiliadora, en Breña, abordará el papamóvil para continuar por las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, hasta llegar al jirón Conde de Superunda.

Su agenda contempla una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:45 p.m. y una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Luego, a las 7:45 p.m., se trasladará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para encontrarse con representantes de la sociedad civil, autoridades y miembros del cuerpo diplomático. Finalmente, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pasará la noche.

La visita continuará en otras regiones del país durante los días siguientes. El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, León XIV permanecerá en Lambayeque, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. El domingo 15 viajará a Cusco para encabezar una celebración religiosa en Sacsayhuamán y, por la tarde, llegará a Pucallpa para participar en otra actividad eucarística en La Videnita.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

León XIV llegó a Perú EN VIVO: peruanos colman las calles de Lima para recibir al papa que ya se encuentra en Palacio de Gobierno

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizó este miércoles 11 de noviembre a las 17 horas en la Base Aérea del Callao. Luego fue trasladado al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

León XIV llegó a Perú EN VIVO: peruanos colman las calles de Lima para recibir al papa que ya se encuentra en Palacio de Gobierno

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

El mediocentro convenció a Mano Menezes de nominarlo por su regularidad en el Club Juan Pablo II College, en cuyas filas destaca por su olfato realizador en una campaña más que valorable en Liga 1 2026

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Decenas de fieles esperaron al papa León XIV en el Metropolitano y recibieron con emoción su cálido saludo

Entre banderines blancos y celulares en alto, los asistentes aprovecharon su paso por la avenida Alfonso Ugarte para acercarse visualmente al Santo Padre y expresarle su afecto durante su primer recorrido por Lima

Decenas de fieles esperaron al papa León XIV en el Metropolitano y recibieron con emoción su cálido saludo

Perú emocionado por el papa León XIV: niños, adultos y ancianos se vuelcan a las calles de Lima para verlo

Robert Prevost salió de la Base Aérea del Callao y continuó su desplazamiento hasta la Basílica María Auxiliadora con destino al Palacio de Gobierno, tras arribar hoy, miércoles 11 de noviembre, al Perú

Perú emocionado por el papa León XIV: niños, adultos y ancianos se vuelcan a las calles de Lima para verlo

Papa León XIV es peruano: decenas de miles de fieles abarrotan las calles de Lima para saludar al santo padre

Familias enteras, adultos mayores y niños esperaron durante horas para ver al santo padre, quien respondió a las muestras de afecto con saludos desde el vehículo oficial y el papamóvil

Papa León XIV es peruano: decenas de miles de fieles abarrotan las calles de Lima para saludar al santo padre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

ENTRETENIMIENTO

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

El emotivo reencuentro de Susy Díaz y Florcita Polo tras denuncia a Luiggi Yarasca: “No estás sola, estás conmigo, vas a salir de esta”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

DEPORTES

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Erinson Ramírez, tras su primer llamado con la selección peruana: “Lo vengo soñando hace tiempo; se me dio en el mejor momento”

Ayacucho FC no podrá regresar a la Liga 1 2027: el comunicado de la FPF que confirma el fallo del TAS

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Cienciano en busca de nuevo entrenador tras la sanción a Horacio Melgarejo: este es el candidato que toma fuerza en Cusco

Facundo Callejo, centrado en seguir en la Liga 1 para conseguir su naturalización: “El año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad”