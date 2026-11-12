Papa León XIV bendijo a bebé tras bajar del avión en su llegada al Perú

El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas llegó al Callao el miércoles. A las 5:33 p.m., León XIV apareció en la puerta del avión con hábito blanco, museta roja y pectoral dorado. Foto: TV Perú

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su llegada al Perú este miércoles 11 de noviembre. Apenas descendió del avión en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el pontífice se apartó del recorrido establecido para acercarse a los asistentes y bendecir a un bebé que se encontraba entre el público. La escena ocurrió durante la ceremonia de bienvenida y fue acompañada por los aplausos y muestras de afecto de los presentes.

El gesto también estuvo acompañado de un saludo especial a niños que participaron en la recepción organizada en el terminal aéreo. La llegada del sumo pontífice, procedente de Buenos Aires, marcó el inicio de su visita apostólica al país, que se prolongará hasta el 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Recibimiento oficial en el Grupo Aéreo N.° 8

El vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Callao durante la tarde del miércoles. A las 5:33 p.m., León XIV apareció en la puerta de la aeronave con su vestimenta blanca, una museta roja y el pectoral dorado. Un minuto después, pisó suelo peruano y fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá, quienes encabezaron el saludo oficial.

La ceremonia incluyó los honores militares correspondientes y la participación de representantes de la Iglesia católica y autoridades. En la explanada, dos niños entregaron ramos de flores al pontífice, mientras el coro infantil de Sinfonía por el Perú acompañaba la bienvenida. También estuvo presente el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, como parte de la delegación eclesiástica.

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Tras la ceremonia oficial, el papa se desvió de la ruta prevista para acercarse a los fieles que lo esperaban detrás de las vallas y saludar a un bebé en brazos de su madre (Créidto: Latina)

El pontífice se acercó al público y bendijo a un bebé

Después del recibimiento protocolar, el papa comenzó a caminar hacia el vehículo que lo trasladaría a sus primeras actividades en Lima. Sin embargo, en lugar de continuar por la ruta señalada, se apartó de la alfombra roja para aproximarse a las personas que lo esperaban detrás de las vallas de seguridad. Durante ese recorrido, saludó a varios asistentes y se detuvo frente a un bebé que estaba en brazos de su madre.

El menor fue identificado como Enzo Ordóñez. Su madre contó que el pontífice le impartió una bendición personal y que el gesto tenía un significado especial para su familia, debido a que el niño recibirá el sacramento del bautismo dentro de exactamente un mes. La mujer expresó su emoción con una breve frase: “Muy agradecida”, luego de vivir el encuentro con León XIV.

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La cercanía del papa también fue recibida con emoción por otras familias. Entre los asistentes se encontraba un niño con problemas al corazón, cuya madre consideró que el acercamiento del pontífice representaba una muestra de esperanza. El gesto se sumó a los saludos que León XIV brindó a menores que habían acudido a la base aérea para participar en la recepción.

Además del encuentro con Enzo, el sumo pontífice saludó a niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), quienes formaron parte de la bienvenida en el terminal aéreo. También se acercó a menores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), algunos de ellos en sillas de ruedas, a quienes dedicó muestras de afecto y bendiciones antes de retomar su trayecto.

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El Santo Padre llega a Palacio de Gobierno donde recibió todos los honores junto a la presidenta Keiko Fujimori

Las primeras actividades del papa León XIV en Lima

Tras el recibimiento, el primer desplazamiento del pontífice hacia el centro de Lima se realizará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. A la altura de la basílica María Auxiliadora, en Breña, abordará el papamóvil para continuar por las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, hasta llegar al jirón Conde de Superunda.

Su agenda contempla una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:45 p.m. y una reunión con la presidenta Keiko Fujimori. Luego, a las 7:45 p.m., se trasladará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para encontrarse con representantes de la sociedad civil, autoridades y miembros del cuerpo diplomático. Finalmente, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pasará la noche.

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La visita continuará en otras regiones del país durante los días siguientes. El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, León XIV permanecerá en Lambayeque, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel. El domingo 15 viajará a Cusco para encabezar una celebración religiosa en Sacsayhuamán y, por la tarde, llegará a Pucallpa para participar en otra actividad eucarística en La Videnita.