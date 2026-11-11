Papa León XIV protagoniza emotivo reencuentro con obispos y miembros del clero tras aterrizar en el Perú

El emocionante momento en el papa León XIV se reencontró con los obispos y amigos del clero a su arribo al Perú

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El papa León XIV vivió uno de los momentos más cercanos de su llegada al Perú cuando se reencontró con representantes de la Iglesia peruana que acudieron al Grupo Aéreo N.° 8 para darle la bienvenida. Entre ellos estuvieron el cardenal de Lima, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y varios obispos que compartieron con el pontífice durante sus años de labor pastoral en el país.

Tras descender del avión procedente de Argentina, el Santo Padre inició el saludo a las autoridades civiles y eclesiásticas que aguardaban su llegada. La recepción tuvo un significado especial por los vínculos que Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, construyó con la comunidad religiosa peruana durante aproximadamente 21 años de permanencia en el territorio nacional.

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El papa León XIV saluda a representantes de la Iglesia católica peruana en el Grupo Aéreo Número 8 tras su arribo a la ciudad de Lima. (Composición: Infobae Perú)

Las imágenes del encuentro mostraron al papa conversando y saludando a los integrantes del clero que se acercaron a recibirlo. Su regreso, esta vez como líder de la Iglesia católica, propició un nuevo acercamiento con quienes compartieron distintas etapas de su trayectoria religiosa en el Perú.

El papa León XIV se reencontró con obispos y representantes de la Iglesia peruana

Entre las autoridades eclesiásticas que participaron en la recepción estuvieron el cardenal de Lima y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, además de varios obispos que acudieron al Grupo Aéreo N.° 8 para saludar al pontífice.

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Durante esos primeros minutos en suelo peruano, León XIV intercambió saludos y palabras con los representantes de la Iglesia local. El encuentro permitió observar la cercanía del Santo Padre con integrantes del clero que forman parte de la comunidad religiosa con la que mantuvo una relación durante sus años de servicio pastoral.

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El recibimiento también reunió a autoridades civiles y militares. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañó al pontífice durante su desplazamiento hacia las instalaciones del ala aérea número dos, donde estaba previsto el saludo protocolar.

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Robert Prevost regresa al país donde vivió 21 años de labor pastoral

El reencuentro con los obispos y miembros del clero adquirió un significado particular por la historia que une al papa León XIV con el Perú. Robert Francis Prevost llegó por primera vez al país en 1985 como misionero agustino y comenzó su experiencia pastoral en Chulucanas, región Piura.

Posteriormente, desarrolló parte de su trayectoria religiosa en Trujillo, donde asumió responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín y participó en la formación de nuevos religiosos. También estuvo vinculado a la enseñanza del Derecho Canónico.

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Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú

Uno de los capítulos más importantes de su recorrido ocurrió en Chiclayo. En noviembre de 2014, el entonces papa Francisco lo nombró administrador apostólico de esa diócesis y, al año siguiente, asumió como obispo. Desde esa jurisdicción fortaleció su relación con las comunidades del norte peruano.

Prevost obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización en 2015 y permaneció alrededor de 21 años en el país. Su regreso como pontífice representa, por ello, un reencuentro con personas y comunidades que formaron parte de su historia antes de su elección como sucesor de san Pedro, en mayo de 2025.

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Keiko Fujimori acompañó al pontífice durante la recepción oficial en el Callao

La presidenta Keiko Fujimori también participó en la bienvenida al Santo Padre en el Grupo Aéreo N.° 8. La mandataria llegó al recinto militar minutos antes de que el avión procedente de Argentina aterrizara y estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y el presidente del Congreso, Miguel Torres.

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La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

Luego del primer recibimiento, Fujimori acompañó al papa León XIV hacia las instalaciones del ala aérea número dos, donde continuó el saludo protocolar con las autoridades presentes.

La recepción también contó con la participación de niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), menores vinculados a la Fuerza Aérea del Perú y representantes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Tras cumplir con las actividades protocolares en el Callao, el pontífice tenía previsto trasladarse a Palacio de Gobierno para la ceremonia oficial de bienvenida. Su agenda de la primera jornada también contemplaba un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, antes de dirigirse a la Nunciatura Apostólica.

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