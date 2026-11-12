Papa León XIV vuelve al Perú y recibe el cariño de los niños: bendijo a dos bebés y escuchó al coro de Sinfonía

Mira el emocionante momento de la llegada del Papa León XIV al aeropuerto de Lima, donde fue recibido por una multitud y autoridades en una alfombra roja.

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más cercanos y emotivos de su llegada al Perú al encontrarse con niños, bebés y representantes de agrupaciones infantiles durante la ceremonia de bienvenida en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao. El sumo pontífice interrumpió brevemente su recorrido protocolar para acercarse a los menores que aguardaban su llegada y compartir unos minutos con ellos.

El santo padre arribó al territorio nacional a las 17:00 de este miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina. Sin embargo, descendió de la aeronave aproximadamente media hora después. A su llegada, lo recibieron la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá, autoridades del Gobierno y representantes de la Iglesia católica.

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Pope Leo hugs a child, as he is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Tras el saludo protocolar, León XIV caminó junto a la mandataria por la alfombra roja. Durante el trayecto, se acercó a los menores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), quienes estaban acompañados por sus madres y aguardaban a un costado de la ceremonia. El pontífice también bendijo a dos bebés, en uno de los primeros gestos de cercanía con los peruanos tras su retorno al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

Pope Leo is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Papa León XIV se acercó a los niños del Conadis y bendijo a dos bebés

El encuentro con los menores formó parte de los momentos más destacados de la recepción oficial. Mientras avanzaba por la alfombra roja, el papa se detuvo para saludar a los niños del Conadis, quienes asistieron junto a sus familiares para darle la bienvenida.

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Mira a Su Santidad el Papa León XIV interactuando con una multitud emocionada, compartiendo momentos de fe y cercanía.

La presencia de los menores permitió que el recibimiento tuviera un momento de cercanía más allá de los saludos institucionales. León XIV se aproximó a ellos y también bendijo a dos bebés que estaban entre los asistentes.

El gesto ocurrió durante los primeros minutos de su visita al Perú, país en el que vivió durante más de dos décadas como misionero agustino y obispo. Su regreso despertó muestras de afecto entre los fieles que se congregaron para recibirlo.

El Coro Infantil de Sinfonía por el Perú recibió al sumo pontífice

Otro de los momentos especiales de la ceremonia ocurrió cuando León XIV se detuvo para escuchar al Coro Infantil de Sinfonía por el Perú, integrado por 27 niños y niñas que participaron en el recibimiento oficial.

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Pope Leo hugs a child, as he is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

El grupo interpretó una presentación musical ante el santo padre, quien dedicó unos minutos a escuchar a los pequeños durante su recorrido. La participación de los integrantes convirtió el encuentro en una bienvenida marcada también por la música y la presencia de representantes de la niñez peruana.

Pope Leo is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Esta fue la segunda ocasión en que Sinfonía por el Perú participó en la recepción de un sumo pontífice. La organización también formó parte de las actividades de bienvenida al papa Francisco durante su visita al país, en enero de 2018.

Pope Leo is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Autoridades políticas y religiosas participaron en la bienvenida al papa

Antes de concluir el recorrido por la alfombra roja, León XIV saludó a distintas autoridades políticas y religiosas que participaron en la ceremonia. Entre ellas estuvieron el presidente del Senado de la República, Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

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La presidenta Keiko Fujimori acompañó al pontífice durante esta parte del recibimiento, que reunió a representantes de las principales instituciones del Estado y de la Iglesia católica.

Al finalizar el acto protocolar en el aeropuerto, el papa abordó un vehículo blindado para dirigirse a la Basílica María Auxiliadora. La caravana avanzó por la avenida Elmer Faucett y continuó por la avenida La Marina, con un recorrido que atravesó sectores del Callao, Bellavista, San Miguel y Pueblo Libre. Posteriormente, tomó la avenida Brasil en dirección a Breña.

Desde la Basílica María Auxiliadora, León XIV continuaría su desplazamiento en el papamóvil por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza de Armas de Lima.

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El programa oficial contempló una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 18:15, según la agenda difundida por la Conferencia Episcopal Peruana.