Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

Colchado estuvo en el momento de la detención de Castillo.

Guardar

El diputado Harvey Colchado reveló que su voto personal fue a favor de acusar al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa Walter Ayala por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, indicó que la bancada de Ahora Nación decidió por mayoría optar por la abstención en la votación del Pleno de la Cámara de Diputados, realizada la noche del 10 de noviembre.

“La mayoría tomó la decisión de votar en abstención en la sesión del Pleno. Por lo que mi voto en abstención respondió a dicho acuerdo, que he respetado y asumo con responsabilidad. Mi compromiso en la lucha contra la corrupción sigue firme. Que quede claro: RESPETAR UN ACUERDO POLÍTICO NO SIGNIFICA RENUNCIAR A MIS CONVICCIONES”, dijo Colchado en un mensaje publicado en X.

PUBLICIDAD

Una publicación digital atribuida a Harvey Colchado expone su postura sobre la votación partidaria frente a una denuncia contra Pedro Castillo en Perú.

Efectivamente, en Ahora Nación optaron por la abstención. Además de Colchado, los diputados Marleny Arminta, Freshman Buitrón, César Holguín, Indira Huilca, Jair Manrique, José Marcelo, Ángel Meneses y César Muedas. El bloque se sumó así a las bancadas de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras, que votaron en bloque en contra de la acusación, mientras que los votos a favor provinieron principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno.

El resultado también se explica por la ausencia de 14 legisladores de Fuerza Popular en el hemiciclo al momento del debate: Gladys Andrade, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Royser Castro, Rafael Celiz, Cecilia Chacón, Luzmila Gamarra, Francisco Gatica, Leticia Leiva, Auristela Obando, Marco Pacheco, Carmela Paucara, César Revilla y Segundo Ticlla.

PUBLICIDAD

De haber estado presentes y haber votado a favor, los votos afirmativos habrían ascendido a 68, cifra que supera el umbral mínimo necesario para aprobar la denuncia constitucional. A esta ausencia se sumó la de cuatro diputados de Renovación Popular: Diego Bazán, Félix Chang, Frank Krklec y Mady Yonz.

Tablero de votación parlamentaria en Lima sobre una denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Con el rechazo del informe final, el procedimiento quedó formalmente concluido en la Cámara de Diputados y el caso no será elevado al Senado. Tanto Castillo como Ayala quedan, por el momento, sin proceso penal derivado de esta denuncia constitucional específica.

Castillo se presentó

Ante los legisladores, Pedro Castillo sostuvo que respetó en todo momento los canales institucionales de selección. “No es prerrogativa del presidente de la República ver quién asciende y quién no asciende, sino más bien respetar los canales de evaluación, como siempre lo he hecho”, declaró.

PUBLICIDAD

El exmandatario afirmó que desconocía la identidad de los oficiales beneficiados por los ascensos cuestionados y que ningún militar se acercó a solicitarle una promoción. “No recibí a ningún interesado o algún integrante del cuerpo castrense que haya tocado mi puerta para decir que necesita ser ascendido”, aseguró. Según su versión, durante su gestión solo recibía informes de los ministros de Defensa y del Interior sobre los procesos en curso, sin participar en las evaluaciones.

Durante su intervención, el expresidente reiteró su rechazo a la condena de 11 años y 5 meses de prisión que recibió el 27 de noviembre de 2025 por conspiración para la rebelión, tras el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022, fecha desde la cual permanece encarcelado. Alegó que asumió “una responsabilidad popular y un encargo de este pueblo que ansía tener justicia, tener derechos” y sostuvo que está preso por un delito que no cometió.

PUBLICIDAD

“Este recorrido me ha enseñado que hoy Perú no está para ser gobernado con el corazón, sino con la mente, ante las grandes necesidades del país”, expresó ante los diputados. También apuntó contra el proceso que originó la acusación: “Creo entender de que la ex fiscal tenía un papel que cumplir”, en referencia a Patricia Benavides, quien como fiscal de la Nación presentó en agosto de 2023 la denuncia constitucional que dio origen al caso.

Antes de concluir su presentación, el exmandatario advirtió a los legisladores sobre la votación del informe. “¿Dónde está el delito por el cual se me imputa? La rechazo tajantemente”, afirmó, y agregó: “Estoy seguro de que quienes aplasten el botón verde para acusarme el día de hoy, con el tiempo nos habremos dado cuenta de los errores que se vienen cometiendo”.

PUBLICIDAD