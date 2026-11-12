André Carrillo se quiebra al recordar el gol que le dio a Al Hilal la Champions League asiática: “Hasta me pongo a llorar”

El extremo peruano revive entre lágrimas el tanto de 2019 que ayuda a Al Hilal a imponerse 3-0 ante Urawa Red Diamonds en la final de la Liga de Campeones de Asia (X / Al Hilal)

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André Carrillo no pudo terminar de hablar. En una entrevista concedida al club árabe Al Hilal, el extremo peruano rompió en llanto al evocar el gol que anotó en la final de la Liga de Campeones de Asia 2019, un tanto que resultó decisivo para la consagración del equipo saudí con marcador global de 3-0 ante el japonés Urawa Red Diamonds.

La imagen del futbolista con la voz entrecortada y los ojos húmedos circuló en las últimas horas a través de las redes sociales del club de Riad, donde la ‘Culebra’ militó durante cinco temporadas y dejó una marca profunda en la historia de la institución.

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El gol que no estaba en el guion

A seis años de aquella conquista asiática, el recuerdo sigue intacto para André Carrillo. Desde su actual etapa en Corinthians, el extremo peruano revivió con Al Hilal una noche histórica que tuvo a sus padres como protagonistas de su emoción. (X / Al Hilal)

El propio Carrillo reconoció que su presencia en el área en aquella jugada fue completamente fortuita. Según relató, su función habitual en ese tipo de acción era ofrecer apoyo por el costado, lejos del arco rival. Sin embargo, la pelota llegó a sus pies en el lugar menos esperado y él no desaprovechó la oportunidad.

“En una jugada, Al-Burayk cruza, y yo normalmente le doy soporte en la banda, pero no sé qué hacía yo en el área. Entonces me queda a mí y marco el gol. Ver a mi mamá en la tribuna llorando, y a mi padre... hasta me pongo a llorar ahora”, confesó el futbolista, antes de interrumpir su relato por la emoción.

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El tanto se produjo en el partido de ida de aquella definición continental, disputado en Riad. Con ese resultado, Al Hilal tomó una ventaja que ya no soltaría: el global de 3-0 al cabo de los dos encuentros le entregó al club árabe la corona asiática de ese año.

Lo que desbordó al atacante no fue únicamente el recuerdo del gol en sí, sino la imagen de sus padres en las tribunas del estadio, presentes en una de las noches más significativas de su trayectoria. Ese detalle, más que cualquier estadística o título, fue el que le impidió continuar hablando.

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Cinco temporadas y dos coronas continentales

Su paso por Arabia Saudita estuvo marcado por los títulos y el reconocimiento de los aficionados. Carrillo recordó con especial cariño su etapa en Al Hilal, donde encontró uno de los períodos de mayor valoración profesional de su trayectoria (X / Al Hilal)

Carrillo se incorporó a Al Hilal tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. Su llegada al fútbol de Arabia Saudita marcó el inicio de un ciclo prolífico: en cinco temporadas con el conjunto azul, el extremo acumuló varios campeonatos locales y dos títulos de la Liga de Campeones de Asia, correspondientes a las ediciones de 2019 y 2021.

Más allá de los trofeos, el peruano se convirtió en uno de los jugadores más apreciados por la hinchada del club. En sus propias declaraciones, el atacante señaló que ese período fue el de mayor comodidad y valoración profesional de su carrera, y que el vínculo afectivo con la institución se mantiene intacto hasta el presente.

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La entrevista difundida por el club saudí refleja precisamente eso: Al Hilal no solo recuperó la figura de un exjugador para conmemorar un título, sino que puso en pantalla una relación que excede lo estrictamente deportivo. La respuesta emocional de Carrillo ante las cámaras es la prueba más elocuente de esa pertenencia.

De Riad a São Paulo

A seis años de aquella conquista asiática, el recuerdo sigue intacto para André Carrillo. Desde su actual etapa en Corinthians, el extremo peruano revivió con Al Hilal una noche histórica que tuvo a sus padres como protagonistas de su emoción. (X / Al Hilal)

Tras su etapa en Arabia Saudita, el extremo continuó su carrera en el fútbol sudamericano. En la actualidad, Carrillo defiende los colores de Corinthians de Brasil, club desde el cual atendió la convocatoria de Al Hilal para esta entrevista retrospectiva.

El video, publicado por el propio club árabe con el mensaje “el gol, los recuerdos, las lágrimas”, acumuló rápidamente repercusión entre los seguidores del equipo de Riad y los hinchas peruanos que siguieron de cerca el paso del jugador por Asia.

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A sus 33 años, Carrillo sigue en actividad y mantiene vigente su nombre en el fútbol de la región. Pero la imagen que quedó de esta semana no es la de un jugador en cancha, sino la de un hombre que, al recordar un gol de hace seis años, no pudo evitar que se le quebrara la voz al mencionar a su madre llorando en una tribuna de Riad.