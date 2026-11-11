Perú

Los primeros minutos del papa León XIV en suelo peruano: honores, autoridades, sonrisas y emoción del santo padre y los peruanos

El sumo pontífice llegó al Grupo Aéreo N.º 8 del Callao procedente de Argentina y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, autoridades de Gobierno, representantes religiosos y niños

Los primeros minutos del papa León XIV en suelo peruano: honores, autoridades, sonrisas y emoción del Santo Padre y los peruanos.
Los primeros minutos del papa León XIV en suelo peruano: honores, autoridades, sonrisas y emoción del Santo Padre y los peruanos.
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El papa León XIV arribó al territorio nacional, exactamente al Grupo Aéreo N.º 8 del Callao, a las 17:00 de este miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, descendió del avión que lo trasladó desde Argentina media hora después.

Al bajar por las escaleras de la aeronave, el sumo pontífice, quien vivió en Perú durante más de 20 años como misionero agustino y obispo, fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá.

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Tras el saludo protocolar, caminaron juntos por la alfombra roja. Durante el trayecto, el santo padre se acercó a los menores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), quienes estaban acompañados por sus madres y se ubicaban a un costado de la ceremonia. En ese momento, bendijo a dos bebés.

Minutos más tarde, León XIV se detuvo para escuchar al Coro Infantil de Sinfonía por el Perú, integrado por 27 niños y niñas. Esta es la segunda ocasión en que la organización recibió a un sumo pontífice, luego de haber participado en enero de 2018 en la bienvenida al papa Francisco.

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Antes de concluir el recorrido junto a Fujimori, el pontífice saludó, uno por uno, a diversas autoridades religiosas y políticas del país. Entre ellas estuvieron el presidente del Senado de la República del Perú, Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

El emocionante momento en el papa León XIV se reencontró con los obispos y amigos del clero a su arribo al Perú

Tras finalizar el recibimiento, el papa subió a un vehículo blindado para trasladarse a la Basílica María Auxiliadora. La caravana recorrió la avenida Elmer Faucett y continuó por la avenida La Marina, vía que conectó el trayecto con sectores del Callao, Bellavista, San Miguel y Pueblo Libre. Luego tomó la avenida Brasil en dirección a Breña.

Desde la Basílica María Auxiliadora, León XIV continuará el recorrido en el papamóvil por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega. La comitiva seguirá por Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta llegar a la Plaza de Armas de Lima.

El Palacio de Gobierno recibirá al papa después del trayecto desde el aeropuerto. La ceremonia de bienvenida está programada para las 18:15, de acuerdo con la agenda difundida por la Conferencia Episcopal Peruana.

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

  • 18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.
  • 18:45 horas: visita a la presidenta de la República.
  • 19:45 horas: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
  • 18:15 horas: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.
  • 18:45 horas: visita a la presidenta de la República.
  • 19:45 horas: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
Mapa de calles de Lima con una ruta trazada en color naranja, ilustraciones de dos iglesias, un vehículo blanco y un pontífice que saluda
Una infografía de Infobae Perú detalla el trayecto del papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Plaza de Armas de Lima programado para el 11 de noviembre. (Infobae)

Jueves 12 de noviembre: actividades en Lima

El segundo día estará dedicado principalmente a reuniones con representantes de la Iglesia católica y actividades con la población. Por la mañana, el pontífice recibirá a los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y participará en una celebración religiosa en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

La programación también incluye un encuentro público sobre los retos y expectativas del país, en la plaza de la Catedral. Por la noche, los jóvenes y universitarios participarán en una vigilia de oración en el Estadio Nacional. La jornada terminará con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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