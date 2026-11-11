Perú

Papamóvil espera al papa León XIV en este punto de Lima: el vehículo desde el que saludará a los fieles durante su recorrido por la capital

La unidad fue ubicada en los exteriores de la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, donde el sumo pontífice cambiará de automóvil para continuar hacia Palacio de Gobierno por las principales avenidas de la capital

Un hombre vestido de papa saluda con la mano en alto desde un vehículo blanco, junto a un círculo que muestra el Palacio de Gobierno de Perú
El papa León XIV saluda a bordo de un vehículo durante el inicio de su visita oficial a Perú, donde sostendrá una reunión protocolar en el Palacio de Gobierno de Lima. (Infobae Perú/Difusión)
Guardar

El papamóvil ya espera al papa León XIV en los exteriores de la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña. Desde este punto, el sumo pontífice abordará el vehículo descubierto para continuar su desplazamiento hacia el Centro Histórico de Lima y saludar a los fieles que se congreguen a lo largo de su recorrido durante su primera jornada de visita al Perú.

El vehículo fue ubicado frente al templo, que funcionará como punto de transición entre el automóvil cerrado en el que el santo padre se trasladará inicialmente desde el Grupo Aéreo N.° 8 y el papamóvil que utilizará para acercarse a la población. Su paso por esta zona permitirá que los ciudadanos puedan verlo de cerca y expresarle su bienvenida.

PUBLICIDAD

La llegada de León XIV al país marca el inicio de una visita apostólica que contempla actividades oficiales en Lima y otras ciudades peruanas. Para este primer desplazamiento, la organización estableció una ruta por importantes avenidas de la capital, con destino a Palacio de Gobierno, donde el pontífice cumplirá una agenda protocolar.

Un video que muestra una gran congregación de personas y la vigilancia policial es rígida por el paso del papa León XIV

La Basílica de María Auxiliadora será el punto donde León XIV abordará el papamóvil

La Basílica de María Auxiliadora, situada en la avenida Brasil, en Breña, fue elegida como el lugar donde el papa León XIV cambiará de vehículo. Hasta allí llegará en un automóvil cerrado, después de salir del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Desde este templo continuará a bordo del papamóvil, un vehículo acristalado y blindado que permite al máximo representante de la Iglesia católica desplazarse con mayor contacto visual con los asistentes. De esta manera, podrá saludar a los fieles que se ubiquen en los alrededores y a lo largo de las avenidas comprendidas en su recorrido.

PUBLICIDAD

Multitud de personas y agentes policiales en los costados de una avenida ancha frente a edificios y la torre de una basílica
Decenas de personas y agentes policiales se reúnen frente a la Basílica de María Auxiliadora en el Cercado de Lima para la llegada del papamóvil. (Carlos Díaz - Infobae)

La presencia del vehículo en los exteriores de la basílica anticipa uno de los momentos más esperados de la jornada para los católicos peruanos, quienes tendrán la oportunidad de recibir al pontífice durante su desplazamiento por las calles limeñas.

Estas son las avenidas que recorrerá el papamóvil rumbo a Palacio de Gobierno

Una vez que aborde el papamóvil frente a la Basílica de María Auxiliadora, León XIV continuará por la avenida Brasil y seguirá por la avenida Bolivia. Posteriormente, avanzará por la avenida Garcilaso de la Vega y tomará el jirón Conde de Superunda para ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

Este desplazamiento permitirá que los fieles acompañen visualmente el paso del santo padre por distintos puntos del Centro Histórico. La ruta fue coordinada por la organización de la visita apostólica y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante los traslados.

El destino será Palacio de Gobierno, donde el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi. Esta actividad forma parte de su agenda protocolar en la capital.

Papamovil - Leon XIV CRÉDITOS: ANDINA
Papamovil - Leon XIV CRÉDITOS: ANDINA

León XIV continuará su primera jornada en el Gran Teatro Nacional

Después de su visita a Palacio de Gobierno, el papa León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja. Allí participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Durante esta actividad, prevista para las 19:45 horas, el pontífice dirigirá un discurso a los asistentes, como parte de las actividades oficiales programadas para su primer día en territorio peruano.

Personas de espaldas observan a un contingente de policías formados sobre una calle asfaltada frente a un edificio blanco antiguo
Decenas de personas y agentes de policía se congregan en el Cercado de Lima a la espera del cambio de vehículo hacia el papamóvil. (Carlos Díaz - Infobae)

La visita continuará el jueves 12 de noviembre con nuevas actividades en Lima. Entre ellas figura un desplazamiento desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, hacia el Centro Histórico, donde volverá a utilizar el papamóvil después de cambiar de vehículo en las inmediaciones del Centro Cívico.

En esa segunda jornada también está prevista una parada en el Santuario de las Nazarenas, donde realizará una oración ante la imagen del Señor de los Milagros, antes de continuar con sus encuentros pastorales.

Temas Relacionados

Papa León XIVLimaPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV llegó a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizó este miércoles 11 de noviembre a las 17 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Papa León XIV llegó a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

El club de La Victoria ha sido la primera institución deportiva que ha celebrado el aterrizaje del Sumo Pontífice a la que considera su patria, tras largas décadas de labores pastorales y religiosas

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

La primera reacción del papa León XIV en suelo peruano tras aterrizar en Lima para iniciar su visita al Perú

Miles de fieles se congregaron en el Grupo Aéreo N.° 8 para darle la bienvenida, mientras autoridades del Gobierno prepararon una recepción protocolar en el Callao

La primera reacción del papa León XIV en suelo peruano tras aterrizar en Lima para iniciar su visita al Perú

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

La mandataria encabezó la recepción oficial del pontífice en el Callao, donde se produjo el primer encuentro protocolar de ambos

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

“¡El papa es peruano!”: miles de ciudadanos abarrotan las calles de Lima y Callao por la llegada de León XIV

Las concentraciones multitudinarias comenzaron al mediodía de este 11 de noviembre en las avenidas previstas para el traslado del sumo pontífice, mientras los asistentes aguardaban a la comitiva con cánticos y expresiones de alegría

“¡El papa es peruano!”: miles de ciudadanos abarrotan las calles de Lima y Callao por la llegada de León XIV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

ENTRETENIMIENTO

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

El emotivo reencuentro de Susy Díaz y Florcita Polo tras denuncia a Luiggi Yarasca: “No estás sola, estás conmigo, vas a salir de esta”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

La carta con la que el papa León XIV pidió ser peruano ya es Patrimonio Cultural de la Nación

DEPORTES

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Cienciano en busca de nuevo entrenador tras la sanción a Horacio Melgarejo: este es el candidato que toma fuerza en Cusco

Facundo Callejo, centrado en seguir en la Liga 1 para conseguir su naturalización: “El año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad”

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura