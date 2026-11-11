Papamóvil espera al papa León XIV en este punto de Lima: el vehículo desde el que saludará a los fieles durante su recorrido por la capital

El papa León XIV saluda a bordo de un vehículo durante el inicio de su visita oficial a Perú, donde sostendrá una reunión protocolar en el Palacio de Gobierno de Lima. (Infobae Perú/Difusión)

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El papamóvil ya espera al papa León XIV en los exteriores de la Basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña. Desde este punto, el sumo pontífice abordará el vehículo descubierto para continuar su desplazamiento hacia el Centro Histórico de Lima y saludar a los fieles que se congreguen a lo largo de su recorrido durante su primera jornada de visita al Perú.

El vehículo fue ubicado frente al templo, que funcionará como punto de transición entre el automóvil cerrado en el que el santo padre se trasladará inicialmente desde el Grupo Aéreo N.° 8 y el papamóvil que utilizará para acercarse a la población. Su paso por esta zona permitirá que los ciudadanos puedan verlo de cerca y expresarle su bienvenida.

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La llegada de León XIV al país marca el inicio de una visita apostólica que contempla actividades oficiales en Lima y otras ciudades peruanas. Para este primer desplazamiento, la organización estableció una ruta por importantes avenidas de la capital, con destino a Palacio de Gobierno, donde el pontífice cumplirá una agenda protocolar.

Un video que muestra una gran congregación de personas y la vigilancia policial es rígida por el paso del papa León XIV

La Basílica de María Auxiliadora será el punto donde León XIV abordará el papamóvil

La Basílica de María Auxiliadora, situada en la avenida Brasil, en Breña, fue elegida como el lugar donde el papa León XIV cambiará de vehículo. Hasta allí llegará en un automóvil cerrado, después de salir del Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Desde este templo continuará a bordo del papamóvil, un vehículo acristalado y blindado que permite al máximo representante de la Iglesia católica desplazarse con mayor contacto visual con los asistentes. De esta manera, podrá saludar a los fieles que se ubiquen en los alrededores y a lo largo de las avenidas comprendidas en su recorrido.

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Decenas de personas y agentes policiales se reúnen frente a la Basílica de María Auxiliadora en el Cercado de Lima para la llegada del papamóvil. (Carlos Díaz - Infobae)

La presencia del vehículo en los exteriores de la basílica anticipa uno de los momentos más esperados de la jornada para los católicos peruanos, quienes tendrán la oportunidad de recibir al pontífice durante su desplazamiento por las calles limeñas.

Estas son las avenidas que recorrerá el papamóvil rumbo a Palacio de Gobierno

Una vez que aborde el papamóvil frente a la Basílica de María Auxiliadora, León XIV continuará por la avenida Brasil y seguirá por la avenida Bolivia. Posteriormente, avanzará por la avenida Garcilaso de la Vega y tomará el jirón Conde de Superunda para ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

Este desplazamiento permitirá que los fieles acompañen visualmente el paso del santo padre por distintos puntos del Centro Histórico. La ruta fue coordinada por la organización de la visita apostólica y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante los traslados.

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El destino será Palacio de Gobierno, donde el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi. Esta actividad forma parte de su agenda protocolar en la capital.

Papamovil - Leon XIV CRÉDITOS: ANDINA

León XIV continuará su primera jornada en el Gran Teatro Nacional

Después de su visita a Palacio de Gobierno, el papa León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja. Allí participará en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Durante esta actividad, prevista para las 19:45 horas, el pontífice dirigirá un discurso a los asistentes, como parte de las actividades oficiales programadas para su primer día en territorio peruano.

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Decenas de personas y agentes de policía se congregan en el Cercado de Lima a la espera del cambio de vehículo hacia el papamóvil. (Carlos Díaz - Infobae)

La visita continuará el jueves 12 de noviembre con nuevas actividades en Lima. Entre ellas figura un desplazamiento desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, hacia el Centro Histórico, donde volverá a utilizar el papamóvil después de cambiar de vehículo en las inmediaciones del Centro Cívico.

En esa segunda jornada también está prevista una parada en el Santuario de las Nazarenas, donde realizará una oración ante la imagen del Señor de los Milagros, antes de continuar con sus encuentros pastorales.