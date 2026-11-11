Las 25 fotos que muestran la emoción del papa León XIV a su llegada al Perú

El papa León XIV inició una visita apostólica de seis días en el Perú tras arribar a la ciudad de Lima. (Tiziana FABI / AFP)

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El papa León XIV arribó este miércoles 11 de noviembre a Perú para iniciar una visita apostólica de seis días. Su llegada a Lima, procedente de Buenos Aires, quedó marcada por la expectativa de los fieles que se concentraron en distintos puntos de la capital para acompañarlo en el recorrido previsto y la emoción del mismo sumo pontífice.

El avión de Aerolíneas Argentinas que transportó al Santo Padre ingresó al espacio aéreo peruano por el sur, después de atravesar territorio chileno y sobrevolar el océano Pacífico. La aeronave avanzó hacia Lima con una ruta paralela a la costa antes de iniciar el descenso hacia el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao.

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Las imágenes de la jornada muestran los preparativos, el seguimiento del vuelo y la presencia de ciudadanos en las calles de la capital. El viaje de León XIV constituye el séptimo desplazamiento apostólico del pontífice fuera de Italia y contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El vuelo papal de Aerolíneas Argentinas recorrió 3.100 kilómetros desde Buenos Aires sobre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. (REUTERS/Yara Nardi)

El avión papal cruzó el Pacífico

El vuelo AR1096, operado con un Airbus A330-200, partió desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en Buenos Aires. La aeronave, que lleva la inscripción “Pontifex Maximus” en el fuselaje, cubrió el trayecto final de la visita del papa por Argentina y Uruguay.

El recorrido entre Buenos Aires y Lima abarca aproximadamente 3.100 kilómetros. Las plataformas de monitoreo aéreo siguieron el trayecto de la aeronave, que primero sobrevoló Catamarca y luego cruzó la cordillera de los Andes hacia Chile.

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A las 14:30, según el seguimiento difundido durante la jornada, el avión dejó el espacio aéreo argentino y continuó sobre territorio chileno. Más tarde, la aeronave avanzó a la altura de Antofagasta y se dirigió hacia el norte, sobre el océano Pacífico.

El vuelo ingresó al cielo peruano cerca de Tacna. A las 16:08, la aeronave se encontraba entre Arequipa e Ica, de acuerdo con el monitoreo de Flightradar. La previsión inicial ubicaba el aterrizaje a las 17:30, aunque el seguimiento posterior estimó que podía producirse antes de las 17 horas.

El itinerario del séptimo viaje internacional del pontífice contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. (Tiziana FABI / AFP)

Punto de llegada del papa León XIV

La llegada de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del papa León XIV, estaba programada en la Base Aérea del Callao, conocida también como Grupo Aéreo N.° 8. El recinto se encuentra junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y estuvo a cargo de la coordinación del descenso final de la aeronave.

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La aproximación a la zona metropolitana de Lima se realizó desde el oeste, con el océano Pacífico como parte del paisaje de la maniobra. El control de tráfico aéreo de la Fuerza Aérea del Perú coordinó el arribo del vuelo papal.

La visita movilizó un despliegue de seguridad, controles de acceso y restricciones vehiculares en varios sectores de la ciudad. Las autoridades prepararon un recorrido especial por avenidas de Lima, por donde el pontífice tenía previsto trasladarse tras su llegada.

El papa León XIV fue recibido por la presidenta de la república de Perú, Keiko Fujimori, y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. (Tiziana FABI / AFP)

Fieles se reunieron

Uno de los puntos de concentración fue la Basílica de la Virgen María Auxiliadora, en el Cercado de Lima. Decenas de personas llegaron al lugar, donde estaba previsto el cambio de vehículo del papa León XIV al papamóvil.

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La avenida Brasil concentró parte de la expectativa por el paso del pontífice. Desde ese tramo, León XIV utilizaría el papamóvil para saludar a quienes se ubicaran a lo largo de su trayecto.

La presencia de fieles en las inmediaciones de la basílica formó parte de las escenas previas al recorrido por la capital. El operativo contemplaba la organización de los accesos y el control del tránsito en las zonas incluidas dentro de la ruta presidencial y religiosa.

El papa León XIV programó una reunión con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno luego de su recorrido hacia la plaza Mayor. ( REUTERS/Yara Nardi)

Lima, la primera parada en Perú

La estadía del papa en Perú se extenderá por seis días e incluirá actividades en Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, además de Lima. La visita despertó una expectativa particular en Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de san Pedro.

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Antes de partir hacia Perú, el pontífice cumplió una agenda en Argentina que comenzó en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. La jornada concluyó con una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A esa celebración asistieron aproximadamente 2,5 millones de fieles, según la información difundida sobre la escala argentina del viaje. Luego, León XIV encabezó en Ezeiza la ceremonia oficial de despedida junto a autoridades del gobierno argentino antes de abordar el avión con destino a Lima.

El pontífice abordará el papamóvil a la altura de la avenida Brasil tras iniciar su traslado en un vehículo cerrado por motivos de seguridad.(MARTIN BERNETTI / AFP)

Más imágenes del papa León XIV

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Pope Leo XIV waves upon his arrival at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Pope Leo XIV attends an official welcome ceremony accompanied by Peru's President Keiko Fujimori (L) at Callao Air Base in Callao, Peru on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Pope Leo is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Pope Leo hugs a child, as he is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi