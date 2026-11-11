Perú

La carta con la que el papa León XIV pidió ser peruano ya es Patrimonio Cultural de la Nación

El manuscrito de Robert Francis Prevost, fechado en 2015, fue reconocido por su valor histórico mientras el pontífice vuelve a Lima para realizar su primera visita apostólica al país que lo recibió como sacerdote

Dos fotos: a la izquierda, un sacerdote recibe una fuente con plátanos y limones; a la derecha, entrega un plato de comida a una mujer sentada
El obispo Robert Francis Prevost participa en una ceremonia religiosa al aire libre y entrega un plato de comida a una mujer durante su trabajo pastoral en el Perú.
Guardar

La carta que Robert Francis Prevost escribió de su puño y letra en 2015 para solicitar la nacionalidad peruana forma parte de un expediente que el Ministerio de Cultura acaba de declarar Patrimonio Cultural de la Nación. El reconocimiento llega en la misma semana en que el religioso, ya convertido en el papa León XIV, regresa al país que lo recibió como sacerdote hace cuatro décadas.

La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.° 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre y publicada este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano, el mismo día en que el pontífice llega a Lima como parte de su visita apostólica.

PUBLICIDAD

El expediente conserva la firma y la huella digital del pontífice

El documento reconocido como patrimonio contiene el título de nacionalización y la solicitud manuscrita que Prevost presentó en 2015 para adquirir la ciudadanía peruana. La propuesta de declaratoria fue presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN).

Gráfica digital con la fotografía de un religioso a caballo, dos documentos de nacionalización y logotipos del gobierno peruano
Una publicación del Ministerio de Cultura de Perú anuncia la inclusión del expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost como Patrimonio Cultural de la Nación.

La solicitud, redactada en papel membretado del Obispado de Chiclayo, conserva la rúbrica y la huella digital del religioso, elementos que acreditan su originalidad y autoría. En el texto, Prevost expuso sus orígenes, su labor pastoral en el Perú desde 1985 y las motivaciones que lo llevaron a pedir la nacionalidad.

PUBLICIDAD

Según la resolución publicada en El Peruano, la Unidad Funcional de Registro y Defensa del Patrimonio Cultural del AGN definió el expediente como “un documento que posee un significado viviente para el Perú”, dado que representa la conexión de un hombre que ejerció su apostolado en el país entre 1985 y 2023 y que, tras ser elegido papa, expresó su voluntad de integrarse formalmente a la comunidad nacional.

La misma evaluación técnica señaló que la solicitud manuscrita “es un documento invaluable dado que presenta una autoperspectiva de sus orígenes, trayectoria y la motivación detrás de su decisión de nacionalizarse”. El informe añadió que el manuscrito posee “una autenticidad irrefutable” por contener la rúbrica personal y la huella digital de Prevost.

Montaje de dos fotos de un sacerdote que sirve comida y va a caballo, junto a dos documentos oficiales peruanos con firmas y sellos
Los documentos de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost se exhiben junto a fotografías de su trabajo pastoral en zonas rurales del país.

El expediente también reúne otros documentos que permiten contextualizar el procedimiento, entre ellos reportes migratorios, la partida de nacimiento e informes institucionales. El conjunto se encuentra bajo custodia del Archivo Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Una nacionalidad obtenida en Chiclayo once años antes de ser papa

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización el 24 de agosto de 2015, mientras desarrollaba su labor pastoral en la Diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo.

El Ministerio de Cultura sustentó la declaratoria en el valor histórico, documental y biográfico de las piezas. Para el AGN, los documentos constituyen una fuente primaria para conocer aspectos particulares de la trayectoria del pontífice y comprender su vínculo con el Perú, en un período en el que la Iglesia católica desempeñó un papel pastoral y social relevante en el país.

La elección de Prevost como papa León XIV, ocurrida el 8 de mayo de 2025, amplió el interés histórico y público sobre estos documentos, que hasta entonces permanecían como parte de un trámite administrativo ordinario dentro de los archivos de Migraciones.

Dos fotografías contiguas muestran a un hombre con una cruz en el cuello junto a varios niños y sentado a una mesa bajo un techo de ramas
Robert Francis Prevost comparte actividades comunitarias y un almuerzo con pobladores locales durante sus años de servicio pastoral en el Perú.

La visita apostólica reactivó el interés por su historia peruana

El regreso del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre, como parte de su primera visita apostólica tras asumir el papado, reactivó el interés público por conocer las circunstancias que lo llevaron a convertirse en ciudadano peruano. La agenda de su llegada incluye un recorrido en papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora, en Breña, hasta el Centro de Lima.

Para el Ministerio de Cultura, el expediente representa, por su autenticidad y carácter testimonial, una fuente de consulta para investigadores de historia, teología, sociología y ciencias políticas, además del público interesado en la trayectoria del pontífice y su relación con el país.

La resolución dispuso notificar la declaratoria al AGN y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, además de publicar el documento y sus anexos en la sede digital del Ministerio de Cultura. Los documentos originales permanecen bajo custodia del Archivo Central de Migraciones, donde continuarán disponibles para su conservación y consulta.

Temas Relacionados

Patrimonio culturalPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizará este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

El monseñor Carlos García Camader afirmó que los obispos cumplirán con la recepción y despedida del pontífice, mientras la mandataria viajará a China y Japón para participar en actividades oficiales

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

Cómo va el proyecto del noveno retiro AFP al día de hoy, 11 de noviembre: lo que debes saber

Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, consideró carente de sustento una nueva liberación previsional, tras argumentar que perjudica severamente las futuras jubilaciones y desestabiliza las condiciones financieras del mercado local

Cómo va el proyecto del noveno retiro AFP al día de hoy, 11 de noviembre: lo que debes saber

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto en Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

La conductora aseguró que disfrutó el tema porque le gusta y pidió no construir “una novela” donde, según ella, no existe ningún drama.

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto en Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Papa León XIV en Perú: la ruta que seguirá el papamóvil desde Palacio de Gobierno hasta el Gran Teatro Nacional

Miles de fieles aguardan en las calles de la capital el paso del sumo pontífice, mientras la Policía Nacional despliega un operativo especial para su traslado hacia el encuentro con autoridades

Papa León XIV en Perú: la ruta que seguirá el papamóvil desde Palacio de Gobierno hasta el Gran Teatro Nacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

DEPORTES

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

Capitán de Sport Huancayo revela incentivos económicos por vencer a Universitario y ganar el Clausura: “Vamos a reunirnos”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, hora, dónde ver la final en Trujillo por la Copa de la Liga 2026