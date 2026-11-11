La carta con la que el papa León XIV pidió ser peruano ya es Patrimonio Cultural de la Nación

El obispo Robert Francis Prevost participa en una ceremonia religiosa al aire libre y entrega un plato de comida a una mujer durante su trabajo pastoral en el Perú.

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La carta que Robert Francis Prevost escribió de su puño y letra en 2015 para solicitar la nacionalidad peruana forma parte de un expediente que el Ministerio de Cultura acaba de declarar Patrimonio Cultural de la Nación. El reconocimiento llega en la misma semana en que el religioso, ya convertido en el papa León XIV, regresa al país que lo recibió como sacerdote hace cuatro décadas.

La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N.° 000317-2026-VMPCIC/MC, emitida el 10 de noviembre y publicada este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano, el mismo día en que el pontífice llega a Lima como parte de su visita apostólica.

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El expediente conserva la firma y la huella digital del pontífice

El documento reconocido como patrimonio contiene el título de nacionalización y la solicitud manuscrita que Prevost presentó en 2015 para adquirir la ciudadanía peruana. La propuesta de declaratoria fue presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN).

Una publicación del Ministerio de Cultura de Perú anuncia la inclusión del expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost como Patrimonio Cultural de la Nación.

La solicitud, redactada en papel membretado del Obispado de Chiclayo, conserva la rúbrica y la huella digital del religioso, elementos que acreditan su originalidad y autoría. En el texto, Prevost expuso sus orígenes, su labor pastoral en el Perú desde 1985 y las motivaciones que lo llevaron a pedir la nacionalidad.

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Según la resolución publicada en El Peruano, la Unidad Funcional de Registro y Defensa del Patrimonio Cultural del AGN definió el expediente como “un documento que posee un significado viviente para el Perú”, dado que representa la conexión de un hombre que ejerció su apostolado en el país entre 1985 y 2023 y que, tras ser elegido papa, expresó su voluntad de integrarse formalmente a la comunidad nacional.

La misma evaluación técnica señaló que la solicitud manuscrita “es un documento invaluable dado que presenta una autoperspectiva de sus orígenes, trayectoria y la motivación detrás de su decisión de nacionalizarse”. El informe añadió que el manuscrito posee “una autenticidad irrefutable” por contener la rúbrica personal y la huella digital de Prevost.

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Los documentos de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost se exhiben junto a fotografías de su trabajo pastoral en zonas rurales del país.

El expediente también reúne otros documentos que permiten contextualizar el procedimiento, entre ellos reportes migratorios, la partida de nacimiento e informes institucionales. El conjunto se encuentra bajo custodia del Archivo Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Una nacionalidad obtenida en Chiclayo once años antes de ser papa

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Migraciones, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización el 24 de agosto de 2015, mientras desarrollaba su labor pastoral en la Diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo.

El Ministerio de Cultura sustentó la declaratoria en el valor histórico, documental y biográfico de las piezas. Para el AGN, los documentos constituyen una fuente primaria para conocer aspectos particulares de la trayectoria del pontífice y comprender su vínculo con el Perú, en un período en el que la Iglesia católica desempeñó un papel pastoral y social relevante en el país.

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La elección de Prevost como papa León XIV, ocurrida el 8 de mayo de 2025, amplió el interés histórico y público sobre estos documentos, que hasta entonces permanecían como parte de un trámite administrativo ordinario dentro de los archivos de Migraciones.

Robert Francis Prevost comparte actividades comunitarias y un almuerzo con pobladores locales durante sus años de servicio pastoral en el Perú.

La visita apostólica reactivó el interés por su historia peruana

El regreso del pontífice al Perú este miércoles 11 de noviembre, como parte de su primera visita apostólica tras asumir el papado, reactivó el interés público por conocer las circunstancias que lo llevaron a convertirse en ciudadano peruano. La agenda de su llegada incluye un recorrido en papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora, en Breña, hasta el Centro de Lima.

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Para el Ministerio de Cultura, el expediente representa, por su autenticidad y carácter testimonial, una fuente de consulta para investigadores de historia, teología, sociología y ciencias políticas, además del público interesado en la trayectoria del pontífice y su relación con el país.

La resolución dispuso notificar la declaratoria al AGN y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, además de publicar el documento y sus anexos en la sede digital del Ministerio de Cultura. Los documentos originales permanecen bajo custodia del Archivo Central de Migraciones, donde continuarán disponibles para su conservación y consulta.