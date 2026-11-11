Perú

Primera reacción del papa León XIV en Perú: el santo padre se emociona ante el multitudinario recibimiento en Lima

Keiko Fujimori recibió al sumo pontífice en el Grupo Aéreo N.° 8, acompañada del canciller Carlos Espá y otras autoridades, durante la ceremonia oficial de bienvenida

Emocionado y feliz, así se mostró el papa León XIV a su llegada al Perú
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El papa León XIV ya está en el Perú. El sumo pontífice aterrizó este miércoles 11 de noviembre en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, para iniciar una visita apostólica de seis días. Miles de personas aguardaban su llegada dentro de la base aérea, en medio de la expectativa por el regreso del religioso al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral.

La puerta de la aeronave se abrió y el santo padre tuvo su primer contacto con la multitud. Al observar a los asistentes, sonrió y levantó el brazo para saludarlos mientras comenzaba a descender del avión. Su rostro reflejaba una profunda emoción ante las muestras de cariño, al punto de parecer contener las lágrimas mientras dirigía sus saludos hacia ambos lados de la pista. Los gritos de algarabía acompañaron el momento, mientras una alfombra roja desplegada en la zona de recepción marcaba el camino preparado para darle la bienvenida.

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Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo arrives at an air base during his 12-day trip to South America, returning to Peru where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Papa León XIV saluda a fieles y niños

Una vez en tierra, León XIV fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, quienes participaron en la ceremonia protocolar en representación del Gobierno peruano. Durante el encuentro, dos niños se acercaron al sumo pontífice para saludarlo. Acompañado por la jefa de Estado, el papa correspondió las muestras de cariño, continuó saludando a los fieles y se acercó a los menores.

Pope Leo hugs a child, as he is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo hugs a child, as he is welcomed by Peru's President Keiko Fujimori at an air base, during his 12-day trip to South America, as he returns to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Callao, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Otras autoridades, representantes de la Iglesia católica y miembros del cuerpo diplomático también participaron en el acto. La recepción tuvo un significado especial por el vínculo que el pontífice mantiene con el Perú, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral y se desempeñó como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

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León XIV fue recibido por un coro de niños y recibió obsequios de los fieles católicos. También fue saludado por los cardenales peruanos, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al Papa León XIV en su arribo al Perú donde además fue esperado con decenas de niños y personas con discapacidad

(Noticia en desarrollo)

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