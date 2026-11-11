Horas exactas en las que el papa León recorrerá las avenidas Faucett, La Marina, Brasil y más en su camino a Palacio de Gobierno

El pontífice pasará por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en un vehículo cerrado, desde el que podrá saludar a los fieles, como hizo en Uruguay. Foto: EFE

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El papa León XIV ya está en el Perú y este miércoles 11 de noviembre comenzará sus actividades oficiales en Lima. La organización de la visita dio a conocer las rutas que seguirá desde su llegada al Callao hasta el Centro de Lima, además de los puntos en los que los fieles podrán verlo durante su desplazamiento.

El recorrido tendrá dos etapas: primero viajará en un vehículo cerrado y luego continuará en el papamóvil, al que subirá en la basílica María Auxiliadora, en Breña. El jueves 12 también recorrerá calles del Cercado de Lima antes de participar en encuentros con representantes de la Iglesia y la población.

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Miércoles 11: del Grupo Aéreo N.° 8 a Palacio de Gobierno

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, informó que el aterrizaje será a las 17:30 horas en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. La bienvenida oficial será seguida, a las 18:15 horas, por la ceremonia en Palacio de Gobierno.

En el primer tramo hacia la Plaza Mayor, el pontífice pasará por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en un vehículo cerrado. La organización señaló que, pese a no desplazarse todavía en el papamóvil, el público podrá verlo durante el trayecto. En Uruguay también salió del aeropuerto en un vehículo cerrado, aunque con las ventanas abiertas para saludar a los fieles.

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La multitud expresa su inmensa alegría y emoción ante la presencia de Papa León. Las cámaras capturan los conmovedores testimonios de fe y esperanza de los asistentes.

El cambio de vehículo se realizará en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en Breña. Desde allí, abordará el papamóvil y seguirá por las avenidas Bolivia y Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda hasta la sede del Ejecutivo.

A las 18:45 horas, el papa se reunirá con la presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, en Palacio de Gobierno. La jornada terminará a las 19:45 horas con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el santo padre ofrecerá un discurso.

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Jueves 12: del Centro Cívico a la Plaza Mayor

El jueves, León XIV saldrá de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, y se dirigirá en auto cerrado hasta el Centro Cívico. Allí cambiará al papamóvil para continuar por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, y el jirón Conde de Superunda, en dirección a la Plaza Mayor.

En el trayecto se detendrá en el monasterio de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros. A las 09:30 horas se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego, a las 10:20 horas, participará en la celebración de la hora media en la Basílica Catedral de Lima.

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Observa la llegada del Papa León XIV a Perú, recibido por multitudes entusiasmadas que ondean banderas en el aeropuerto. Contempla el aterrizaje del Airbus A330-200 "Pontifex Maximus" y la creciente expectación ante su visita.

A las 11:30 horas encabezará el “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, frente a la Catedral. Por la tarde, a las 18:00 horas, participará en una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental. La agenda del día culminará a las 20:00 horas con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Así serán los recorridos en Lambayeque, Cusco y Pucallpa

En Lambayeque, donde permanecerá el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, el papa solo utilizará el papamóvil durante su ingreso a las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa. Así lo precisó monseñor Inca Pereda.

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El domingo 15, en Cusco, León XIV recorrerá ocho kilómetros a bordo del papamóvil. Partirá del aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete y llegará al centro arqueológico inca de Sacsayhuamán, tras pasar por la avenida El Sol.

Esa misma tarde viajará a Pucallpa. La previsión es que aborde el papamóvil en la plaza de Armas y se dirija hacia la Videnita, donde celebrará la santa misa.

Cientos de personas se congregan en la Plaza de Armas de Chiclayo en anticipación a la visita apostólica del papa León XIV. La cobertura del evento muestra al público reunido cantando y aplaudiendo ante la presentación musical de Donnie Yaipén sobre el escenario, mientras los asistentes registran la jornada con teléfonos móviles y una reportera informa en directo entre la multitud. Video: Infobae Perú