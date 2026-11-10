Bajo secreto: El papa León XIV llega al Perú sin que se conozca qué víctimas de abusos eclesiásticos serán escuchadas

A un día de la llegada de León XIV al Perú, todavía se desconoce qué sobrevivientes de abusos eclesiásticos serán recibidos por el pontífice

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En secreto. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, confirmó este martes que, a un día del inicio de la visita del papa León XIV al país, todavía se desconoce la lista de sobrevivientes y víctimas de abusos eclesiásticos, principalmente del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que se reunirán con el pontífice.

La agenda de encuentros con León XIV está a cargo de la Nunciatura Apostólica en Lima, encabezada por monseñor Paolo Rocco Gualtieri, institución que no respondió a una consulta de Infobae, al igual que Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). “Ellos saben si habrá o no una reunión con las víctimas”, dijo a este medio una fuente con conocimiento del caso.

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Castillo señaló, en diálogo con La República, que tampoco cuenta con información sobre un posible encuentro entre el pontífice y los familiares de las víctimas de las movilizaciones antigubernamentales y la violencia política, quienes desde “hace más de 40 años exigen verdad y justicia en un país donde la indiferencia y la injusticia desde el Estado” persisten, según una carta remitida al pontífice.

“Lo que sí creo es que solamente para víctimas tendría que haber un viaje especial. Son muchísimas. (...) Una de las cosas que justamente implica la reforma sinodal es la atención a esa diversidad de situaciones que tiene su Iglesia en antena, porque todos estamos dinámicamente metidos”, señaló el cardenal.

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La Nunciatura Apostólica, encabezada por Paolo Rocco Gualtieri, tiene a su cargo la agenda de reuniones, pero no respondió a la consulta de Infobae

“Y entonces formar, conversar, cuando se hacen juntas las cosas, se hace equipo para aquí, equipo para allá, se hacen cosas muy interesantes y toda la Iglesia actúa. El asunto aquí es pensar que es una autoridad y él tiene que resolverlo”, opinó.

Castillo también pidió a los sobrevivientes “tener un poquito de paciencia” porque, según explicó, la atención de los abusos es un asunto en el que la Iglesia comenzó a involucrarse a partir del pontificado de Francisco.

“Y tiene que hacerse toda una política más amplia de respuesta que se está organizando en diversos niveles. Porque ahora, justamente porque la Iglesia ha hecho una opción preferencial por los pobres y por todos aquellos que son maltratados, y esa opción implica ya una reforma de la Iglesia en su conjunto. (...) el radio de atención y la visión con que se haga tiene que ampliarse”, agregó.

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El cardenal Carlos Castillo afirmó que tampoco tiene información sobre un posible encuentro del papa con familiares de víctimas de las protestas antigubernamentales y de la violencia política

El primer denunciante del Sodalicio, José Enrique Escardó, quien impulsó un pedido de reunión con el papa y al día siguiente recibió una respuesta del Vaticano, también comentó en su cuenta de X que no tenía “noticias de una reunión con víctimas”.

“Lo que sí sabemos es que, si hacen una, los que le hacen la agenda y tienen secuestrada su visita, han dicho que me van a excluir. No quieren que las víctimas más críticas hagamos bulla. Solo quieren un show marketero, como pasó en España, Francia y Argentina. Estos son los responsables: el nuncio Paolo Rocco Gualtieri y el presidente de la Conferencia Episcopal”, anotó.

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Escardó indicó que el papa está informado, ya que él mismo le ha escrito a través de su secretario personal, el chiclayano Edgard Rimaycuna. “¿Hará algo el papa o seguirá el juego de los que no quieren que las víctimas sean escuchadas?”, cuestionó.