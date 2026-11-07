Sin Guillermo Viscarra, la lista de convocados de Bolivia para enfrentar a Perú en Matute por la fecha FIFA

La lista de convocados de Bolivia para enfrentar a Perú en Matute por la fecha FIFA. (La Verde)

Guardar

Perú enfrentará a Bolivia en un amistoso internacional programado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Y así como lo hizo Mano Menezes, la ‘verde’ anunció una convocatoria de 25 futbolistas con varias novedades.

El partido en Matute será una de las pruebas que tendrán los altiplánicos durante esta fecha FIFA. La nómina difundida definirá las alternativas con las que llegará al estadio de Alianza Lima.

PUBLICIDAD

Sin Guillermo Viscarra, la lista de convocados de Bolivia

La ausencia de Guillermo Viscarra es uno de los aspectos que resalta en la convocatoria de Bolivia para los amistosos ante Perú y Ecuador. El exarquero de Alianza Lima no integra la lista de 25 jugadores citados por el técnico Óscar Villegas y continúa sin club desde su salida de Matute.

El entrenador boliviano incluyó a cinco futbolistas que recibieron su primera convocatoria a la selección absoluta: Fabricio Quaglio, Fernando Mena, Anderson Ayhuana, Marco Velasco y Jorge Lovera. La fecha FIFA servirá para que el cuerpo técnico evalúe nuevas opciones para el próximo proceso mundialista.

Carlos Lampe volvió a ser considerado para el arco, mientras que el defensor Luis Haquín tampoco fue incluido en la nómina pese a su condición de referente del equipo en los últimos años.

PUBLICIDAD

Entre los jugadores que actúan en el exterior figuran Miguel Terceros, del Santos de Brasil, y Moisés Paniagua, del Wydad Casablanca de Marruecos.

Guillermo Viscarra ofreció un rendimiento sobresaliente con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: FIFA

La lista de convocados de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe, Gerónimo Govea y Rodrigo Banegas.

Defensas: Fabricio Quaglio, Diego Arroyo, Richet Gómez, Fernando Mena, Efraín Morales, Yomar Rocha, Marco Velasco y Roberto Carlos Fernández.

Mediocampistas: Héctor Cuéllar, Óscar López, Jorge Lovera, Robson Matheus, Carlos Melgar, Anderson Ayhuana, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Jesús Maraude, Leonardo Viviani y Jhon Velasquez.

Delanteros: Nabil Nacif, José Flores y Moisés Paniagua.

Convocatoria de Bolivia para enfrentar a Perú y Ecuador.

¿Cuándo juega Perú con Bolivia en amistoso internacional?

La Federación Peruana de Fútbol confirmó el amistoso entre Perú y Bolivia para el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva.

La ‘Bicolor’ volverá a jugar en Matute después de más de dos años. Su última presentación en ese escenario ocurrió en 2024, durante el debut de Jorge Fossati como director técnico.

En aquella ocasión, Perú venció 2-0 a Nicaragua. El encuentro también representó el estreno de Oliver Sonne con la camiseta nacional.

El choque se emitirá por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 en alta definición. La transmisión también estará disponible en América TVGO, la plataforma gratuita de streaming del canal.

PUBLICIDAD

FPF confirmó amistoso con Bolivia por fecha FIFA 2026

Lista de convocados de Perú

- Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Romero (Universitario de Deportes), Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

- Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia, Erick Noriega (Gremio de Brasil), Fabio Gruber (Mainz 05 de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhagen de Dinamarca), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar)

- Mediocampistas: Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador), Wilder Cartagena (Orlando City de Estados Unidos), Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia), Oslimg Mora (Sport Boys), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Jairo Vélez (Alianza Lima), Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II)

- Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva de Israel), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Piero Magallanes (Sport Huancayo)

PUBLICIDAD

La lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia en fecha FIFA de noviembre. - créditos: FPF