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Siguiendo los pasos de su padre: hijo de Carlos Zambrano fue convocado a la selección peruana sub 20

Luciano, hijo del ‘Kaiser’, recibió el llamado de Thiago Kosloski tras sumar experiencia con Sport Boys en la Copa de la Liga y la Liga 3

Luciano Zambrano fue convocado a la selección peruana sub 20.
Luciano Zambrano fue convocado a la selección peruana sub 20. Crédito: FPF
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El apellido Zambrano vuelve a estar presente en una convocatoria de la selección peruana. Esta vez, el protagonista es Luciano Zambrano, hijo del experimentado defensor Carlos Zambrano, quien fue llamado a la categoría sub 20 para participar en el microciclo N.° 15 de la temporada. El joven zaguero tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones en los entrenamientos y buscar un lugar en los próximos compromisos del combinado nacional.

La noticia fue compartida por Sport Boys a través de sus redes sociales, donde destacó la convocatoria de uno de sus futbolistas y le expresó su respaldo de cara a este nuevo desafío.

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“¡Orgullo rosado! Luciano Zambrano fue convocado a la Selección Peruana Sub-20 para participar en el microciclo N.° 15, en el que disputarán dos encuentros amistosos frente a Brasil Sub-20. ¡A dejarlo todo, Luciano! ¡El Callao está contigo!”, publicó la institución chalaca.

El hijo del ‘Kaiser’ ya tuvo sus primeras experiencias en el fútbol competitivo con la ‘misilera’. Su debut oficial con Sport Boys se produjo en la Copa de la Liga, torneo en el que se convirtió en titular habitual y logró disputar seis encuentros, acumulando un total de 448 minutos. Esta participación representó una importante oportunidad para ganar continuidad y demostrar sus condiciones en el fútbol peruano.

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Sport Boys celebró la convocatoria de Luciano Zambrano a la sub 20 de Perú.
Sport Boys celebró la convocatoria de Luciano Zambrano a la sub 20 de Perú. Crédito: Prensa SBA

Durante su participación en dicha competencia, el defensor registró una asistencia y también recibió una tarjeta roja. Esta última se produjo en el partido de vuelta de las semifinales frente a Alianza Atlético, instancia en la que el conjunto del Callao quedó eliminado y se despidió del certamen. Pese a ese desenlace, el joven futbolista consiguió sumar minutos y experiencia en una competencia que le permitió medirse ante rivales de mayor exigencia.

Además, Luciano Zambrano también tuvo participación con la filial de Sport Boys en la Liga 3, donde disputó cuatro compromisos. Estas oportunidades le permitieron continuar con su proceso de formación y acumular rodaje competitivo. Ahora, ese recorrido le abre las puertas de la selección peruana sub-20, donde tendrá la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Thiago Kosloski y compartir entrenamientos con otros jóvenes talentos nacionales.

¿Cuándo jugará Perú sub-20 sus amistosos ante Brasil?

La convocatoria de Luciano Zambrano llega en un momento importante para la categoría, que se prepara para afrontar nuevos desafíos internacionales. La ‘bicolor’ disputará dos encuentros amistosos frente a Brasil sub-20, ambos en condición de visitante, como parte de su preparación para el Sudamericano clasificatorio al Mundial del próximo año.

Los compromisos están programados para el 13 y 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de Pará, ubicado en la ciudad de Belém, en el estado de Pará. Ambos encuentros se jugarán desde las 18:00 horas de Perú, por lo que serán dos pruebas exigentes para el equipo nacional ante uno de los seleccionados más competitivos de la región.

Luciano Zambrano busca ganarse un lugar en la selección peruana sub 20.
Luciano Zambrano busca ganarse un lugar en la selección peruana sub 20. Crédito: FPF

La delegación peruana viajará a Brasil este martes por la noche, luego de culminar sus entrenamientos correspondientes al microciclo N.° 15. La base del equipo dirigido por Thiago Kosloski está conformada por los futbolistas que consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

De esta manera, Luciano Zambrano tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo en su carrera y sumar experiencia internacional con la camiseta de la selección peruana. El hijo de Carlos Zambrano buscará aprovechar esta convocatoria para convencer al comando técnico, ganarse un espacio en el equipo y mantenerse en consideración de cara a los próximos retos de la categoría.

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