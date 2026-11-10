MTC amplía operaciones en aeropuertos de Cusco y Pucallpa para recuperar vuelos afectados por visita del papa León XIV

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá sus vuelos comerciales durante casi ocho horas por la visita del papa León XIV a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dispuso la ampliación del horario de operación de los aeropuertos de Cusco y Pucallpa durante los días 14 y 16 de noviembre. La medida forma parte del plan de contingencia implementado ante las modificaciones en las operaciones aéreas previstas por la visita del papa León XIV al país, según informó la agencia Andina.

La disposición permitirá que ambos terminales aéreos funcionen durante las 24 horas el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre, lo que ampliará las posibilidades de atención de vuelos y facilitará la recuperación de la programación afectada. La medida fue comunicada mediante los avisos aeronáuticos correspondientes, a solicitud de las propias aerolíneas, con el objetivo de brindarles un mayor margen horario para reorganizar sus itinerarios.

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MTC. (Foto: Andina)

Suspensión temporal de vuelos el 15 de noviembre

El MTC precisó que, debido a las actividades programadas durante la visita papal, las operaciones del aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco se suspenderán temporalmente entre las 7.45 y las 15.05 horas del domingo 15 de noviembre. En el caso del aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa, el cierre regirá entre las 12.20 y las 21.05 horas de ese mismo día.

Estas restricciones operativas motivaron la solicitud de las aerolíneas para ampliar el horario de funcionamiento en los días previo y posterior, con el fin de reprogramar los vuelos que resulten afectados por la pausa del domingo.

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La DGAC continúa las coordinaciones con las aerolíneas y los administradores aeroportuarios para organizar las reprogramaciones y gestionar las operaciones autorizadas, con la seguridad operacional como prioridad. El MTC recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, confirmar los nuevos horarios y conocer las alternativas disponibles ante posibles cambios en sus itinerarios.

Cusco aplicará controles con QR para la visita del papa León XIV| Foto: Vatican News/Terandes

Pucallpa recupera el abastecimiento de combustible

En relación con el suministro de combustible en Pucallpa, el restablecimiento del tránsito en la carretera Federico Basadre permitió el traslado de dos camiones cisterna, con una capacidad de 3.000 galones cada uno, hacia el terminal aéreo. El MTC informó además que se prevé el arribo de una cisterna adicional de 10 mil galones, lo que contribuirá a normalizar el abastecimiento y asegurar la continuidad de las operaciones.

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Por su parte, el aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo mantendrá su programación regular de vuelos durante los días 13 y 15 de noviembre, sin modificaciones vinculadas al operativo por la visita papal.