Florcita Polo declaró que temía que su expareja la matara y su caso recibe una valoración de riesgo ‘severo extremo’

El programa 'América Hoy' difundió extractos del expediente y la ficha de valoración de riesgo correspondiente a la denuncia presentada por Flor Polo contra Luiggi Yarasca. En los documentos oficiales, la situación fue calificada como severo extremo tras consignarse testimonios de presuntas agresiones físicas, celos e insultos. Asimismo, la defensa legal de la denunciante señaló que buscará imputar el hecho como presunta tentativa de feminicidio durante las diligencias. Video: América TV / América Hoy

Guardar

Florcita Polo declaró ante las autoridades que Luiggi Yarasca la insultaba llamándola “bruta” y la trataba como una mujer de mal vivir durante su relación, según el expediente de la denuncia por presunta agresión al que tuvo acceso el programa ‘América Hoy’. En su testimonio, la hija de Susy Díaz describió episodios de celos, conductas de control y discusiones reiteradas a lo largo del vínculo que mantuvo con el empresario.

El testimonio de Florcita Polo ante las autoridades

En su declaración, la empresaria sostuvo que los insultos de su expareja no se limitaron al incidente que motivó la denuncia actual. “Luiggi siempre me insultó de bruta”, señaló Polo, de acuerdo con el documento difundido por el programa. La empresaria también relató que la relación atravesó rupturas previas que no llegaron a ser definitivas.

PUBLICIDAD

“Nos hemos separado como tres o cuatro veces, luego Luiggi me busca y continuamos la relación, a pesar de que les digo a mis amigas que ya no regresaría y ellas me dicen que ya no siga con él”, expresó en su testimonio.

El expediente incluyó además la ficha de valoración de riesgo elaborada por las autoridades, cuya calificación resultó “severo extremo”. En ese documento, la empresaria manifestó temor por su vida y respondió un cuestionario sobre las presuntas agresiones y el comportamiento que atribuye a Yarasca. Según el reporte de ‘América Hoy’, Polo indicó que su expareja habría intentado ahorcarla en algún momento de la relación, que controlaba la mayoría de sus actividades diarias y que manifestaba celos de forma constante y violenta. La empresaria llegó a declarar que lo considera capaz de matarla.

PUBLICIDAD

La empresaria Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca enfrentan un proceso judicial tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica.

En sus respuestas, Polo también atribuyó a Yarasca consumo de drogas y problemas con el alcohol, señalamientos que forman parte de su declaración y que deberán ser evaluados por las autoridades en el marco de la investigación. La empresaria describió además dificultades para dormir y pérdida del apetito como consecuencia de la relación. “Siento que no puedo dejarlo, por eso fui a psicología para dejar la relación”, manifestó en el testimonio difundido por el programa.

La posición de la defensa legal de Florcita Polo

El abogado de la empresaria, Ysrael Castillo, reiteró que su defensa busca que los hechos sean investigados bajo la figura de tentativa de feminicidio. “Vamos con feminicidio en grado de tentativa”, declaró el letrado, quien precisó que, bajo esa calificación, podría solicitarse una pena de entre 15 y 19 años de prisión. Esta posición corresponde a la estrategia planteada por la defensa, mientras que la calificación jurídica definitiva y una eventual sanción deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

El reportaje de ‘América Hoy’ también señaló que efectivos de la comisaría de Surco acudieron a la vivienda de Yarasca tras conocerse la denuncia. En esa diligencia, el padre del empresario informó a la policía que su hijo no se encontraba en el domicilio, por lo que no pudo ser detenido en flagrancia.

En su primera aparición pública tras conocerse la denuncia, Florcita Polo acudió al colegio de sus hijos vestida con un buzo negro y sin maquillaje. En las imágenes difundidas por los programas de espectáculos se observó un aparente chichón en su frente, consistente con las lesiones que la empresaria había descrito en declaraciones previas sobre el incidente.

PUBLICIDAD

El programa Magaly TV La Firme presenta el expediente y las diligencias en torno a la denuncia por violencia física y psicológica presentada contra Luigi Yarazca Martínez, expareja de Flor Polo Díaz. El reporte periodístico detalla las declaraciones testimoniales, los registros fotográficos de lesiones y las evaluaciones del Ministerio de la Mujer incorporadas en la carpeta fiscal por presuntas agresiones contra las mujeres.

La respuesta de Luiggi Yarasca a las acusaciones

Luiggi Yarasca negó públicamente las acusaciones de Florcita Polo y le pidió que se retracte de su denuncia. En una entrevista con ‘América Hoy’, el empresario aseguró mantener la conciencia tranquila y cuestionó la versión de su expareja al remarcar la duración de la relación que mantuvieron.

“Yo le pido a ella que se retracte o que diga la verdad simplemente, no ha habido ningún tipo de maltrato jamás. Entonces si yo soy una persona que la he maltratado, ¿por qué estar conmigo casi cuatro años? ¿Por qué dejarme compartir con sus pequeños?”, manifestó Yarasca durante la entrevista.

El empresario también se refirió a los videos difundidos del incidente registrado en el hotel de Pachacámac y explicó que su intención era retirarse del lugar para evitar mayores problemas. “Yo lo único que quería era irme para no generarle problemas porque es una figura pública. Y no sé si logran escuchar, yo le digo, por favor, cálmate, que te están filmando, tranquilízate”, señaló.

PUBLICIDAD

Yarasca añadió que los detalles del origen de la discusión serán explicados directamente a las autoridades en el marco de la investigación. Yarasca rechazó además ser descrito como una persona celosa u obsesiva y aseguró que colaborará con las investigaciones en curso. “Yo estoy dispuesto a colaborar con todo lo que corresponda. Lo único que pido es que no se me haga más daño del que se me está haciendo. A Flor nunca le hice daño de ningún tipo”, declaró el empresario, quien remarcó que cuenta con elementos para respaldar su versión ante las autoridades.

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a la hija de Susy Díaz intentando evitar que su pareja se marchara del establecimiento en Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.

En otro momento de la entrevista, Yarasca reveló que había condicionado la continuidad de la relación a que Polo asistiera a terapia psicológica. “La terapia psicológica que ella ha llevado ha sido prácticamente por obligación de mi persona, porque le dije, si no llevas terapia, no puedo continuar contigo”, sostuvo el empresario.

PUBLICIDAD

Además, también expresó la afectación emocional que atraviesa a raíz de la denuncia, en particular por el hijo que tiene en común con una expareja anterior. “Estoy afectado, tengo un pequeño y ella lo sabe. Ella sabe cuánto amo a mi pequeño y en este momento no me encuentro bien emocionalmente”, concluyó Yarasca.