Perú

Florcita Polo declaró que temía que su expareja la matara y su caso recibe una valoración de riesgo ‘severo extremo’

La hija de Susy Díaz describió ante las autoridades episodios de control, celos y presuntas agresiones físicas a lo largo de su vínculo con el empresario Luiggi Yarasca, quien lo negó todo y le pidió que retire su versión

El programa 'América Hoy' difundió extractos del expediente y la ficha de valoración de riesgo correspondiente a la denuncia presentada por Flor Polo contra Luiggi Yarasca. En los documentos oficiales, la situación fue calificada como severo extremo tras consignarse testimonios de presuntas agresiones físicas, celos e insultos. Asimismo, la defensa legal de la denunciante señaló que buscará imputar el hecho como presunta tentativa de feminicidio durante las diligencias. Video: América TV / América Hoy
Guardar

Florcita Polo declaró ante las autoridades que Luiggi Yarasca la insultaba llamándola “bruta” y la trataba como una mujer de mal vivir durante su relación, según el expediente de la denuncia por presunta agresión al que tuvo acceso el programa ‘América Hoy’. En su testimonio, la hija de Susy Díaz describió episodios de celos, conductas de control y discusiones reiteradas a lo largo del vínculo que mantuvo con el empresario.

El testimonio de Florcita Polo ante las autoridades

En su declaración, la empresaria sostuvo que los insultos de su expareja no se limitaron al incidente que motivó la denuncia actual. “Luiggi siempre me insultó de bruta”, señaló Polo, de acuerdo con el documento difundido por el programa. La empresaria también relató que la relación atravesó rupturas previas que no llegaron a ser definitivas.

PUBLICIDAD

“Nos hemos separado como tres o cuatro veces, luego Luiggi me busca y continuamos la relación, a pesar de que les digo a mis amigas que ya no regresaría y ellas me dicen que ya no siga con él”, expresó en su testimonio.

El expediente incluyó además la ficha de valoración de riesgo elaborada por las autoridades, cuya calificación resultó “severo extremo”. En ese documento, la empresaria manifestó temor por su vida y respondió un cuestionario sobre las presuntas agresiones y el comportamiento que atribuye a Yarasca. Según el reporte de ‘América Hoy’, Polo indicó que su expareja habría intentado ahorcarla en algún momento de la relación, que controlaba la mayoría de sus actividades diarias y que manifestaba celos de forma constante y violenta. La empresaria llegó a declarar que lo considera capaz de matarla.

PUBLICIDAD

Composición dividida que contiene a una mujer con chaqueta verde a la izquierda y el retrato de un hombre con camiseta burdeos a la derecha
La empresaria Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca enfrentan un proceso judicial tras una denuncia por presunta agresión física y psicológica.

En sus respuestas, Polo también atribuyó a Yarasca consumo de drogas y problemas con el alcohol, señalamientos que forman parte de su declaración y que deberán ser evaluados por las autoridades en el marco de la investigación. La empresaria describió además dificultades para dormir y pérdida del apetito como consecuencia de la relación. “Siento que no puedo dejarlo, por eso fui a psicología para dejar la relación”, manifestó en el testimonio difundido por el programa.

La posición de la defensa legal de Florcita Polo

El abogado de la empresaria, Ysrael Castillo, reiteró que su defensa busca que los hechos sean investigados bajo la figura de tentativa de feminicidio. “Vamos con feminicidio en grado de tentativa”, declaró el letrado, quien precisó que, bajo esa calificación, podría solicitarse una pena de entre 15 y 19 años de prisión. Esta posición corresponde a la estrategia planteada por la defensa, mientras que la calificación jurídica definitiva y una eventual sanción deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

El reportaje de ‘América Hoy’ también señaló que efectivos de la comisaría de Surco acudieron a la vivienda de Yarasca tras conocerse la denuncia. En esa diligencia, el padre del empresario informó a la policía que su hijo no se encontraba en el domicilio, por lo que no pudo ser detenido en flagrancia.

En su primera aparición pública tras conocerse la denuncia, Florcita Polo acudió al colegio de sus hijos vestida con un buzo negro y sin maquillaje. En las imágenes difundidas por los programas de espectáculos se observó un aparente chichón en su frente, consistente con las lesiones que la empresaria había descrito en declaraciones previas sobre el incidente.

El programa Magaly TV La Firme presenta el expediente y las diligencias en torno a la denuncia por violencia física y psicológica presentada contra Luigi Yarazca Martínez, expareja de Flor Polo Díaz. El reporte periodístico detalla las declaraciones testimoniales, los registros fotográficos de lesiones y las evaluaciones del Ministerio de la Mujer incorporadas en la carpeta fiscal por presuntas agresiones contra las mujeres.

La respuesta de Luiggi Yarasca a las acusaciones

Luiggi Yarasca negó públicamente las acusaciones de Florcita Polo y le pidió que se retracte de su denuncia. En una entrevista con ‘América Hoy’, el empresario aseguró mantener la conciencia tranquila y cuestionó la versión de su expareja al remarcar la duración de la relación que mantuvieron.

“Yo le pido a ella que se retracte o que diga la verdad simplemente, no ha habido ningún tipo de maltrato jamás. Entonces si yo soy una persona que la he maltratado, ¿por qué estar conmigo casi cuatro años? ¿Por qué dejarme compartir con sus pequeños?”, manifestó Yarasca durante la entrevista.

El empresario también se refirió a los videos difundidos del incidente registrado en el hotel de Pachacámac y explicó que su intención era retirarse del lugar para evitar mayores problemas. “Yo lo único que quería era irme para no generarle problemas porque es una figura pública. Y no sé si logran escuchar, yo le digo, por favor, cálmate, que te están filmando, tranquilízate”, señaló.

Yarasca añadió que los detalles del origen de la discusión serán explicados directamente a las autoridades en el marco de la investigación. Yarasca rechazó además ser descrito como una persona celosa u obsesiva y aseguró que colaborará con las investigaciones en curso. “Yo estoy dispuesto a colaborar con todo lo que corresponda. Lo único que pido es que no se me haga más daño del que se me está haciendo. A Flor nunca le hice daño de ningún tipo”, declaró el empresario, quien remarcó que cuenta con elementos para respaldar su versión ante las autoridades.

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a la hija de Susy Díaz intentando evitar que su pareja se marchara del establecimiento en Pachacámac. ATV/ Magaly TV La Firme.

En otro momento de la entrevista, Yarasca reveló que había condicionado la continuidad de la relación a que Polo asistiera a terapia psicológica. “La terapia psicológica que ella ha llevado ha sido prácticamente por obligación de mi persona, porque le dije, si no llevas terapia, no puedo continuar contigo”, sostuvo el empresario.

Además, también expresó la afectación emocional que atraviesa a raíz de la denuncia, en particular por el hijo que tiene en común con una expareja anterior. “Estoy afectado, tengo un pequeño y ella lo sabe. Ella sabe cuánto amo a mi pequeño y en este momento no me encuentro bien emocionalmente”, concluyó Yarasca.

Temas Relacionados

Florcita PoloViolencia de géneroIntento de feminicidioViolencia contra la mujerLuiggi Yarascaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MTC amplía operaciones en aeropuertos de Cusco y Pucallpa para recuperar vuelos afectados por visita del papa León XIV

La medida permitirá atender vuelos durante 24 horas los días 14 y 16 de noviembre, tras las suspensiones previstas el domingo en ambos terminales y a pedido de las compañías aéreas

MTC amplía operaciones en aeropuertos de Cusco y Pucallpa para recuperar vuelos afectados por visita del papa León XIV

Marcha de transportistas en Lima y Callao: ¿qué universidades tendrán clases virtuales y cuáles mantendrán la presencialidad este martes?

Las instituciones educativas anunciaron distintas disposiciones ante las dificultades de transporte previstas en la capital peruana

Marcha de transportistas en Lima y Callao: ¿qué universidades tendrán clases virtuales y cuáles mantendrán la presencialidad este martes?

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

La excongresista interrumpió sus vacaciones en España para acompañar a su hija, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica. Deysi Araujo confirmó que ambas llegarán a Lima este lunes 9 de noviembre, mientras el empresario rechazó las acusaciones

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

La Tinka: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre

El juego de lotería más popular del país puso en juego un impactante pozo de más de 10 millones de soles. Conozca las bolillas que salieron y qué pasó con el premio mayor

La Tinka: los números ganadores y los resultados del sorteo del domingo 8 de noviembre

Congreso: jefa de Recursos Humanos contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo detenido

Reportaje de Punto Final reveló que Katherine León Lescano ingresó al área de Administración de Personal del Congreso en julio de 2023, tres meses después de que su esposo asumiera la defensa del hijo de Sonia Polino, jefa de Recursos Humanos del Parlamento. La funcionaria negó haberla contratado

Congreso: jefa de Recursos Humanos contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo detenido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

Presidente del Senado, Miguel Torres, propone reducir S/400 millones del presupuesto del Congreso para 2027-2028

Luis Galarreta pide dejar de lado las diferencias ante la llegada del papa León XIV al Perú: “Unidos podemos avanzar”

Premier Galarreta sobre su permanencia: “No declaro sobre chismes; mañana un ministro puede salir si lo decide la presidenta”

Keiko Fujimori moviliza buque y más de 230 marinos a Piura por El Niño: “Lo vamos a enfrentar por tierra, mar y cielo”

Diethell Columbus justifica viaje de Keiko Fujimori a China antes de la partida del papa León XIV: "Es por la APEC"

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

Gian Piero Díaz podría volver junto a Renzo Schuller a 'Combate' cuando termine su contrato con Willax Televisión

Milena Warthon denuncia trabas legales tras los videos de ‘Lemon Pay’ y cuestiona la revictimización: “La víctima pierde tiempo y sufre”

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez coincidieron en el concierto de Juan Luis Guerra y Carlos Vives

Gustavo Salcedo cuestionó la ética del programa de Latina y el reportero le recordó su propio historial: “Calladito te ves más bonito”

DEPORTES

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

Catherine Flood alucina con la hinchada de Universitario en Liga 1: “El estadio Monumental estuvo lleno en dos partidos durante la semana”

Universitario aplastó 7-0 a Melgar en el Monumental y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La selección peruana da inicio a sus entrenamientos de cara al duelo contra Bolivia con especial atención en Jairo Vélez

El jugador mundialista que Pedro Gallese espera con ganas para la selección peruana: “En marzo le daremos la bienvenida”

Erick Noriega no rehúye a la posibilidad de portar la cinta de capitán con Perú: “Si me toca lo asumiré con la mayor responsabilidad”