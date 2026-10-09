El agradecimiento de Teófilo Cubillas tras haber recibido el ‘Dragão de Ouro - Carreira del FC Porto’: “Siempre llevaré estos colores en mi corazón”

No hubo goles ni partidos. Hubo un escenario, una ovación y un hombre de 76 años que subió a recoger lo que tres años de fútbol extraordinario sembraron en la memoria del portismo. (Facebook: Teófilo Cubillas)

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Teófilo Cubillas, el máximo anotador peruano en la historia de los Mundiales, recibió el miércoles 7 de octubre el ‘Dragão de Ouro Carreira’ del FC Porto durante la 39ª edición de la gala Dragões de Ouro, celebrada en el Super Bock Arena de Oporto.

El reconocimiento, que el club portugués otorga a las trayectorias más sobresalientes de su historia, fue entregado por el presidente André Villas-Boas entre aplausos y una ovación de pie de los presentes.

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El exfutbolista, visiblemente emocionado, subió al escenario y pronunció un discurso en el que agradeció al club, a su afición y a su familia por acompañarlo en una noche que, según sus propias palabras, guardará para siempre.

Un vínculo que nació en diciembre de 1973

La historia de Teófilo Cubillas con el FC Porto comenzó antes de su debut oficial. El delantero peruano recordó la cálida recepción que tuvo en Portugal y una etapa en la que dejó una huella imborrable. (Facebook: Teófilo Cubillas)

El lazo entre Cubillas y el Porto tiene fecha y hora precisas. El ‘Nene’ evocó con detalle el instante en que pisó por primera vez suelo portugués: “Recuerdo como si fuera ayer aquel 4 de diciembre de 1973, cuando llegué por primera vez a Oporto y fui recibido con tanto cariño por el club y su maravillosa afición”. Desde ese primer contacto, la relación entre el futbolista y la institución tomó una dimensión que superó lo deportivo.

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Cubillas vistió la camiseta azul y blanca entre 1974 y 1977, etapa en la que disputó 110 partidos y convirtió 66 goles, cifras que lo consolidaron como una de las figuras más recordadas en la memoria del portismo.

En más de una ocasión llevó la cinta de capitán, distinción que subrayó el lugar que ocupó dentro del vestuario. No bien llegó al estadio Das Antas en aquellos años, el club lo recibió con la camiseta número 10, un símbolo que el peruano honró hasta finales de 1977.

Las palabras del ‘Nene’ ante el reconocimiento

El homenaje en Oporto tuvo un significado especial para el histórico goleador peruano. Cubillas expresó su gratitud por el galardón y recordó una etapa que, décadas después, continúa ocupando un lugar importante en su vida. (Facebook: Teófilo Cubillas)

Sobre el escenario del Super Bock Arena, Cubillas tomó el micrófono y no escatimó en afecto. “Un honor que guardaré siempre en mi corazón. Quiero agradecer de todo corazón al FC Porto por este hermoso reconocimiento, el Dragón de Oro a la Trayectoria”, expresó el exdelantero, quien a sus 76 años mantiene intacta la conexión emocional con el club lusitano.

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El exjugador también tuvo palabras para el dirigente que le entregó el galardón: “Mi agradecimiento también al actual presidente, André Villas-Boas, por su cariño y hospitalidad”. Y al recordar los tres años que pasó en Portugal, su voz adquirió un tono de nostalgia: “Fueron años inolvidables, de 1974 a 1977, que siempre llevaré en mi corazón”.

La ceremonia incluyó una producción audiovisual que repasó los momentos más destacados de su carrera con los ‘dragones’, lo que generó una reacción inmediata entre los asistentes. Figuras del portismo presentes en la sala describieron la distinción como un acto de justicia hacia un jugador que, décadas después de su partida, sigue formando parte de la identidad del club.

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La familia, presente en una noche emotiva

El homenaje en Portugal se suma a otros reconocimientos que Cubillas recibió recientemente. Tras la distinción del club, el exdelantero tiene previsto viajar a México en noviembre para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. (Facebook: Teófilo Cubillas)

Cubillas no estuvo solo en Oporto. Al cerrar su discurso, dirigió sus palabras a quienes lo acompañaron desde las butacas: “Gracias también a mi querida familia por su apoyo incondicional y por acompañarme en esta noche tan emotiva. ¡Gracias, FC Porto! Siempre llevaré estos colores y a su gente en mi corazón”.

La presencia de sus seres cercanos en la gala subrayó el carácter personal que el peruano le dio al reconocimiento. Para Cubillas, la distinción no fue solo un premio a números y títulos, sino la confirmación de un afecto mutuo que resistió el paso del tiempo.

El Dragão de Ouro Carreira se suma a una racha de reconocimientos que el exfutbolista ha acumulado en los últimos meses. Recientemente, develó su estrella en el bulevar “Caminito Íntimo” del distrito limeño de La Victoria, barrio que lo vio crecer. En noviembre próximo, además, viajará a México para incorporarse de manera oficial al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, con sede en la ciudad de Pachuca, distinción que cerrará un año cargado de homenajes para una de las figuras más influyentes que ha dado el deporte peruano.

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