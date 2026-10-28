Deportes

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

El francés fue cuestionado por su desempeño en la gala del premio entregado en Inglaterra y salió a responderle a sus detractores en redes sociales

El exfutbolista francés realizó una serie de aclaraciones por diferentes situaciones, que fueron objetadas por los usuarios

Guardar

La conducción de Thierry Henry en la reciente ceremonia del Balón de Oro provocó un sinfín de críticas por diferentes comentarios del ex jugador de Barcelona a lo largo de la entrega hacia su compañera en el escenario Kate Scott y los jugadores Lamine Yamal y Harry Kane, este último ganador del presente galardón. El revuelo generado llevó a que el propio Henry realice un video en su perfil oficial de Instagram para responderle a sus detractores.

“Mi gente, Thierry otra vez por aquí. He visto a mucha gente hablando sobre la noche del Balón de Oro. Quiero aclarar algunas cosas para quienes se entusiasmaron mucho por algo que, en realidad, no era nada”, comenzó su filmación de casi tres minutos.

PUBLICIDAD

En primera instancia, el presentador de 49 años se refirió a su pregunta a Yamal después de ser premiado con el Trofeo Kopa al mejor talento joven. “¿Realmente ese es el premio que querías ganar esta noche?”, le había soltado en medio del intercambio y provocó la sonrisa incómoda del extremo de España. “Sí, sí, ja. Quiero todos, pero hablando de este me hubiera gustado que fuera para (Pau) Cubarsí”, respondió el joven de 19 años, que terminó tercero en la votación del Balón de Oro.

Esa consulta fue cuestionada por varias personas, que la interpretaron como una chicana hacia uno de los mejores futbolistas de la actualidad, y forzó una aclaración de Thierry: “Primero, sobre Lamine Yamal: no estaba cuestionando su ego en absoluto. Simplemente pensé que, como era la tercera vez que ganaba ese trofeo, le pregunté si ese era el que realmente quería. Eso hizo reír a la gente. Todos sabemos cuál era el que quería. Por desgracia, no lo consiguió”.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa al mejor talento joven por tercer año seguido (Créditos: AP/Kin Cheung)
Lamine Yamal se quedó con el Trofeo Kopa al mejor talento joven por tercer año seguido (Créditos: AP/Kin Cheung)

A continuación, el campeón del mundo con Francia en 1998 halagó al ganador de la última Eurocopa y la Copa del Mundo con La Furia Roja: “Soy un gran admirador de Lamine Yamal. No estaba cuestionando su ego de ninguna manera. Si no les gustó el chiste, lo puedo entender, pero por favor no digan eso. Es uno de los jugadores por los que pagaría una entrada para verlo. Me encanta”.

“Solo le pregunté si ese era el trofeo que realmente quería porque sabía que el premio importante venía después y, lamentablemente, no lo ganó. Es un jugador extraordinario que disfruto mucho ver y por el que pagaría una entrada”, completó su explicación sobre el jugador que finalizó por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé en la elección del Balón de Oro.

Por otro lado, su trato con Kane fue otro de los puntos objetados por los televidentes, ya que el analista le dijo, en tono de broma, que prefería ver ganar a sus compatriotas franceses Mbappé y Michael Olise: “Si no ven nuestro programa en CBS (cadena televisiva donde trabaja), Harry Kane me señaló el otro día, después del partido entre Bayern Múnich y Arsenal, por apoyar a Kylian Mbappé. Entonces le dije: ‘Aunque soy francés y siempre iba a respaldar y apoyar a mis compatriotas, eres un ganador merecido. Lo mereces. Eres el ejemplo de lo que siempre digo: la ética de trabajo es un talento. Trabajar duro es un talento‘”.

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro (Créditos: AP/Kin Cheung)
Harry Kane se quedó con el Balón de Oro (Créditos: AP/Kin Cheung)

Además, un intercambio con la presentadora Kate Scott tampoco fue tomado de buena forma por los usuarios, ya que Thierry Henry corrigió un error de pronunciación de la mujer a la hora de la entrega del Premio Sócrates, que destaca a futbolistas por su especial compromiso humanitario y le fue entregado al jugador del Arsenal, Bukayo Saka.

“Ahora, sobre Kate. Kate participó del chiste conmigo, y pueden preguntárselo. Ella dijo “Sócratis” a propósito y yo tuve que decir “Sócrates”. De nuevo, si no les gustó el chiste, lo entiendo. Pero dejen de decir que le falté el respeto a Kate. Jamás haría algo así. Pueden preguntarle: ella estaba al tanto del chiste. Dijo “Sócratis” a propósito y yo respondí “Sócrates”. Así que dejen de inventar historias", blanqueó sobre este momento de la entrega con su compañera de trabajo en CBS Sports.

“Así que, por favor, relájense. Quiero a Harry Kane, quiero a Lamine Yamal y no le falté el respeto a Kate. Ella participó del chiste conmigo. Una vez más, que tengan buenas noches. Nos vemos pronto”, sentenció un Henry molesto por las opiniones negativas vertidas en redes sociales después de ser foco de controversia en la jornada del lunes.

Thierry Henry compartió la conducción del evento junto a Kate Scott (Créditos: Reuters/Matthew Childs)
Thierry Henry compartió la conducción del evento junto a Kate Scott (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

Temas Relacionados

deportes-internacionalThierry HenryLamine YamalHarry KaneBalón de OroKate Scott

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Se sigue definiendo la parrilla de corredores para la próxima temporada. El panorama en la previa al Gran Premio de México

Una escudería de Fórmula 1 ratificó la continuidad de un histórico piloto, pero alimentó los rumores sobre un cambio para 2027

Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

Joe Westerman contrajo matrimonio con Alison Hopkinson dos años después de la difusión de las imágenes que derivaron en la ruptura de su anterior relación y su salida de la alineación del club

Una figura del rugby inglés celebró su casamiento tras protagonizar un video sexual que generó un escándalo en el deporte

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

El entrenador del Millonario tendrá a disposición a un referente

River Plate recuperó a una pieza clave de cara al Superclásico con Boca Juniors: las decisiones que deberá tomar Ponzio

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

La página oficial del premio oficializó los resultados de este reconocimiento, en el que participó el público a través de un voto pago

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y obtuvo el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Pincha enfrentará al Palmeiras el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

MALDITOS NERDS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

ENTRETENIMIENTO

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere llega a su fin: esto determinaron las autoridades

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

La viuda de Hugh Hefner revela a uno de los “mayores pervertidos” de la televisión que visitó la mansión Playboy

INFOBAE AMÉRICA

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

Gasolina baja hasta 37 centavos por galón en Panamá, pero el diésel vuelve a subir

Estudiantes costarricenses ganan concurso de arquitectura con propuesta para transformar San José en una ciudad del futuro

Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá amplía la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, tras el sismo