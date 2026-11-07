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Sporting Cristal vs Cienciano: ¿Cuándo se jugará el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2026?

Los ‘celestes’ dejaron escapar la victoria en la altura de Tarma e igualaron ante ADT. Ahora necesitan otros resultados para conquistar el título de la segunda fase de la Liga 1

Sporting Cristal vs Cienciano: ¿Cuándo se jugará el partido por la última fecha del Torneo Clausura 2026?
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Sporting Cristal empató 1-1 con ADT en la altura de Tarma y dejó pasar una oportunidad para acercarse al título del Torneo Clausura 2026. El equipo de Roberto Mosquera deberá ganar en la última fecha y aguardar resultados de sus rivales directos.

Programación del Sporting Cristal vs Cienciano

En la última fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. El partido, correspondiente a la jornada 17, se disputará el domingo 22 de noviembre.

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La organización de la Liga todavía no confirmó el horario, pero todo hace indicar que se llevará a cabo en simultáneo con otros duelos decisivos.

El duelo entre ‘celestes’ y ‘rojos’ se disputará en esa fecha debido al parón por la fecha FIFA de selecciones, durante la cual Perú enfrentará a Bolivia en Lima.

Revive la emoción del último partido de fútbol con un resumen de las mejores jugadas, goles cruciales y las atajadas del arquero. Además, conoce la tabla de posiciones actualizada. - L1 MAX

Canal TV del Sporting Cristal vs Cienciano

El partido entre Sporting Cristal y Cienciano será transmitido en exclusiva por L1MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El encuentro también podrá verse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible para dispositivos móviles y otros equipos compatibles.

Infobae Perú informará sobre las principales incidencias y ofrecerá el minuto a minuto del duelo a través de su sitio web.

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Liga 1.

Los resultados que Sporting Cristal necesita para ganar el Torneo Clausura

Sporting Cristal estuvo cerca de sacar un triunfazo en la altura de Tarma. El cuadro rimense se adelantó en el marcador con un golazo de cabeza de Hernán Barcos, al cierre del primer tiempo, tras una asistencia de Santiago González para el ‘Pirata’.

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No obstante, a los 94 minutos, ADT encontró el empate en otra acción de balón detenido. Horacio Benincasa conectó de cabeza y decretó el 1-1 en el estadio Unión Tarma.

Con este resultado, los ‘celestes’ quedaron en el primer lugar del Torneo Clausura, con 32 puntos. Sin embargo, Universitario de Deportes y Sport Huancayo, sus rivales directos y ambos con 31 unidades, tienen la posibilidad de superarlos, pues aún deben disputar sus partidos correspondientes a la fecha 16.

Cristal necesita que ninguno de los dos consiga una victoria en esta jornada. Universitario recibirá a CD Moquegua en el estadio Monumental, mientras que el ‘rojo matador’ visitará a Cienciano en Cusco.

Si la ‘U’ y Sport Huancayo ganan sus respectivos encuentros, el club ‘cervecero’ estará obligado a imponerse sobre Cienciano en la última fecha y esperar que ambos elencos no vuelvan a sumar de a tres.

De esa manera, Sporting Cristal alcanzaría los 35 puntos, mientras que Universitario y el ‘rojo matador’ quedarían con 34 unidades, resultado que le daría el título del Torneo Clausura a los ‘bajopontinos’.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el empate de Sporting Cristal ante ADT.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el empate de Sporting Cristal ante ADT.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 13 de noviembre

  • UTC vs. Los Chankas (13:00 horas, estadio Héroes de San Ramón)

Domingo 15 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas, estadio Juan Maldonado Gamarra)
  • Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 16 de noviembre

  • CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:00 horas, estadio 25 de Noviembre)
  • Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:00 horas, estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Miércoles 18 de noviembre

  • Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas, estadio Campeones del 36)

Domingo 22 de noviembre

  • Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)
  • Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)

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