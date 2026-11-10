Perú

Campaña de DNI electrónico gratis para este 14 de noviembre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

El DNI es un documento fundamental para la identificación de los ciudadanos, ya que permite acreditar su identidad y realizar diversos trámites ante instituciones públicas y privadas

DNI electrónico gratis-Puente Piedra-28 de mayo
La campaña también incluirá la inscripción de actas de nacimiento y la toma de fotografías para los trámites correspondientes - Créditos: Andina.
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) organizará este sábado 14 de noviembre una campaña gratuita de documentación en Villa El Salvador. La jornada permitirá que determinados grupos de ciudadanos accedan a diferentes procedimientos relacionados con el documento nacional de identidad (DNI) electrónico y los registros civiles, sin realizar pagos por los servicios comprendidos en la convocatoria.

¿Qué trámites se podrán realizar durante la campaña?

La megacampaña incluirá cinco procedimientos vinculados con la identificación ciudadana y la inscripción registral. Los servicios anunciados por la entidad son los siguientes:

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  • Inscripción por primera vez al DNI: permitirá que quienes todavía no cuentan con este documento puedan solicitar su incorporación al registro de identificación.
  • Renovación por caducidad: estará disponible para ciudadanos cuyo documento haya vencido y necesiten gestionar uno nuevo.
  • Actualización de fotografía: permitirá modificar la imagen registrada en el sistema, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.
  • Inscripción de actas de nacimiento: facilitará el registro de información relacionada con el nacimiento de una persona.
  • Toma de fotografía: se realizará como parte de las gestiones que requieran incorporar una imagen del solicitante.
La jornada permitirá acceder sin costo a cinco procedimientos relacionados con el DNI electrónico y los registros civiles - Créditos: Reniec.
La jornada permitirá acceder sin costo a cinco procedimientos relacionados con el DNI electrónico y los registros civiles - Créditos: Reniec.

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?

Según la convocatoria, podrán beneficiarse los niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 17 años, además de las personas adultas mayores de 60 años. Estos grupos tendrán la posibilidad de solicitar los procedimientos contemplados en la jornada, siempre que correspondan a sus necesidades de identificación.

También se considerará a los residentes de Villa El Salvador que requieran actualizar su domicilio en el documento. Para acceder a esta atención, deberán presentar su constancia del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), requisito solicitado para acreditar las condiciones correspondientes.

Por otro lado, los ciudadanos mayores de edad que manifiesten su voluntad de donar órganos y tejidos también estarán comprendidos en la actividad. Esta alternativa permitirá registrar su decisión de manera voluntaria durante la atención.

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Las personas adultas mayores de 60 años también estarán comprendidas en la campaña gratuita del Reniec - Créditos: Andina.
Las personas adultas mayores de 60 años también estarán comprendidas en la campaña gratuita del Reniec - Créditos: Andina.

La campaña representa una oportunidad para que los habitantes de Villa El Salvador gestionen sus documentos de identidad y realicen inscripciones registrales pendientes. Los interesados deberán tener en cuenta las condiciones específicas de cada procedimiento antes de acudir a la jornada.

La convocatoria está programada para este sábado 14 de noviembre. Sin embargo, la información difundida no precisa la dirección exacta del punto de atención ni el horario de funcionamiento, por lo que será necesario confirmar esos datos a través de los canales oficiales antes del desplazamiento.

¿Cuáles son las características del DNI?

  • Identificación personal: El DNI permite acreditar la identidad de los ciudadanos peruanos y realizar diversos trámites ante instituciones públicas y privadas.
  • Información del titular: contiene datos personales como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, fotografía, firma y número de identificación.
  • Formato electrónico: El DNI electrónico (DNIe) incorpora un chip criptográfico que almacena certificados digitales y permite acreditar la identidad de su titular en entornos virtuales.
  • Seguridad: Cuenta con mecanismos tecnológicos y elementos de protección destinados a dificultar su falsificación y evitar la suplantación de identidad.
  • Firma digital: Permite realizar trámites y firmar documentos electrónicamente con validez jurídica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
  • Uso presencial y virtual: sirve para identificarse en entidades bancarias, establecimientos, instituciones estatales y otros espacios que requieran acreditar la identidad.
  • Vigencia: Tiene un periodo de validez establecido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que debe renovarse cuando corresponda.
  • Acceso a servicios: Facilita el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso a diferentes servicios y procedimientos administrativos.
  • Vigencia: Tiene un periodo de validez establecido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que debe renovarse cuando corresponda según las disposiciones vigentes.
  • Acceso a servicios: Facilita el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso a diferentes servicios públicos, privados y procedimientos administrativos.

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