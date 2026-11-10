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“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

El asistente de Horacio Melgarejo se refirió a la derrota ante Sport Huancayo en Cusco y de la disputa por alcanzar un cupo internacional el próximo año

El asistente de Horacio Melgarejo habló de la caída ante el 'rojo matador' y del objetivo del 'papá' en la búsqueda de acceder a un torneo internacional. (Video: Steve Philco Photography)
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Cienciano dejó escapar la oportunidad de asegurar su presencia a la Copa Sudamericana del próximo año tras la derrota como local ante Sport Huancayo en Cusco. El ‘papá’ había completado un primer semestre grandioso en el plano internacional, pero no logró sostener ese rendimiento en la Liga 1 y llegará a la última fecha con la clasificación todavía en disputa.

Cristian Ruggeri, asistente de Horacio Melgarejo, situó el penal fallado por Matías Succar como una acción que condicionó el desarrollo del encuentro. “Arrancamos ganando a los cinco minutos con gol de Nieri. Tuvimos el penal de Matías ahí, que nos poníamos 2 a 0 y hubiese cambiado el rumbo del partido”, afirmó en conferencia de prensa.

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Ruggeri sostuvo que el ‘rojo matador’ aprovechó sus recursos ofensivos y explicó que el cuadro cusqueño había logrado limitar a los delanteros visitantes durante la primera parte. La dinámica cambió después de la oportunidad desperdiciada desde los 12 pasos.

“Después del penal que erramos, creo que nos pegó anímicamente y empezamos a perder la segunda pelota, jugaban rápido con Sanguinetti o Luján, nos complicaron bastante”, indicó.

Cienciano empezó ganando, pero Sport Huancayo lo dio vuelta y trepó al primer lugar del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano
Cienciano empezó ganando, pero Sport Huancayo lo dio vuelta y trepó al primer lugar del Torneo Clausura 2026. - créditos: Cienciano

Asimismo, Cristian Ruggeri remarcó que Cienciano permanece en zona internacional y que el próximo partido ante Sporting Cristal definirá sus posibilidades de conseguir la clasificación. “Estamos en zona internacional, no es que estamos fuera. Falta la última fecha jugar contra Cristal, que va a ser durísimo en la cancha de ellos, pero en el fútbol no está todo dicho y tenemos que ir a jugar”, manifestó.

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Eso sí, el ayudante de Horacio Melgarejo afirmó que vive con felicidad su experiencia en Cusco y dentro del club. También destacó la respuesta de la hinchada, tanto cuando el equipo disputa compromisos de mayor trascendencia como en los momentos adversos. “Agradecimiento total porque siempre acompañan en las buenas y en las malas. Yo lo vivo acá, estoy feliz en esta ciudad y en este club”, sostuvo.

El preparador argentino resaltó que los hinchas concurren al estadio y alientan hasta el final. “Ya lo han demostrado que cuando hemos jugado cosas importantes y cuando no también, la gente viene, llena la cancha”, declaró.

Una multitud de hinchas del Cienciano se congrega en la histórica Plaza de Armas de Cusco para celebrar apasionadamente la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La euforia y los cánticos llenan la noche en la ciudad imperial.

Cristian Ruggeri habló del objetivo de Cienciano para el 2027

El integrante del cuerpo técnico agradeció el acompañamiento de los hinchas y planteó que Cienciano debe sostener metas ambiciosas. Cristian Ruggeri mencionó la opción de volver a jugar la Copa Sudamericana, pero también propuso pensar en la pelea por un campeonato nacional.

“Hay veces que hay que intentarlo hasta el final, tratar de meterse nuevamente en una Sudamericana. Y sino pelear por un campeonato que Cienciano no tiene ningún campeonato nacional”, precisó.

Ruggeri recordó los antecedentes internacionales de la institución para fundamentar esa expectativa. “La Copa ya la tenemos y somos los únicos en Perú que tenemos una Copa y una Recopa”, expresó.

El integrante del cuerpo técnico cusqueño condicionó esa posibilidad a la estructura del certamen. “Yo creo que se podría pelear un campeonato nacional si se juega un solo torneo”, agregó.

“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana
“Cienciano tendría que pelear por el título nacional el 2027”: Cristian Ruggeri trazó el objetivo del ‘papá’ si no clasifica a la Copa Sudamericana

Cristian Ruggeri sobre el ambiente de la interna de Cienciano

Por otro lado, Cristian Ruggeri reconoció que Cienciano atravesó una semana difícil antes del encuentro ante Sport Huancayo. “Yo creo que fue una semana muy difícil que vivimos, pero los jugadores... Yo me saco el sombrero porque dan lo máximo, se esfuerzan, lo intentan hasta el final. Después, las cosas extrafutbolísticas que ya no dependen de ellos, no le podemos hacer cargo a los jugadores. Eso ya es un tema nuestro”, contó.

En ese escenario, el argentino dejó en claro que el equipo ‘imperial’ tiene que pasar la página y buscará dar el golpe ante Sporting Cristal. “Hay que aceptarlo, afrontarlo y prepararse con todo a Cristal porque Cienciano es un grande y ya lo ha demostrado que puede jugar en cualquier cancha. Le vamos a hacer partido y vamos a ir a ganar”, manifestó.

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