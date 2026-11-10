Caminó hasta la reja, lanzó combustible y provocó un incendio: el ataque contra un mercado de San Martín de Porres

Los comerciantes evalúan reforzar la seguridad ante el temor de que ocurra una nueva agresió (Créditos: Latina)

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Un sujeto llegó durante la madrugada hasta el mercado El Chaco, en San Martín de Porres, roció combustible sobre una de las rejas de ingreso y le prendió fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 2 a. m. de este último lunes en la cuadra 18 del jirón El Chaco y fue registrado por una cámara de seguridad. Los comerciantes expresaron su preocupación debido a que no recibieron ninguna amenaza previa ni encontraron mensajes que permitan conocer el motivo del atentado.

Las imágenes, que fueron difundidas por Latina, muestran a un hombre con mochila que se aproxima caminando hasta uno de los accesos del centro de abastos. El individuo vierte un líquido inflamable sobre la estructura metálica y, posteriormente, inicia el fuego antes de retirarse. La grabación permite apreciar parte de la secuencia, aunque existen momentos que no fueron captados por los dispositivos instalados en el lugar.

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Uno de los trabajadores contó al medio que el presunto atacante habría llegado hasta la zona en una motocicleta conducida por otra persona. De acuerdo con la versión recogida por el reportero, algunos vecinos habrían observado que, después de iniciarse las llamas, el acompañante sacó un celular para registrar lo ocurrido. Esta información corresponde al testimonio brindado durante la cobertura y deberá ser corroborada por las autoridades.

El incidente provocó temor entre los vendedores que desarrollan sus actividades dentro del establecimiento. Algunos optaron por mantener cerrada la reja afectada y evitaron brindar declaraciones ante la preocupación de que pudiera producirse una nueva agresión. El mercado recibe diariamente a personas procedentes de distintos sectores de San Martín de Porres, incluidos los alrededores de las avenidas Perú y Canadá.

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Atacan con fuego el mercado El Chaco en SMP y comerciantes temen una nueva agresión - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Comerciantes no recibieron amenazas antes del ataque

Una de las principales preocupaciones de los comerciantes es que, hasta el momento, no existe una comunicación que permita determinar quién estaría detrás del atentado. Según lo informado por Latina, en el lugar no se encontró ningún papel con exigencias económicas ni se recibió una advertencia mediante WhatsApp. Tampoco se reportó otro tipo de mensaje dirigido a los propietarios de los negocios.

Tras lo ocurrido, los vendedores se reunieron con el coordinador encargado de los emprendedores que trabajan en el centro de abastos. El objetivo fue evaluar las acciones que podrían adoptar frente al incidente y conocer las medidas necesarias para reforzar la seguridad. La falta de información sobre los responsables mantiene en incertidumbre a quienes laboran diariamente en el recinto.

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Agentes de la comisaría de Barboncitos acudieron hasta el sector para conversar con los comerciantes y recoger información relacionada con el atentado. Los efectivos deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio, además de identificar a las personas que aparecen en las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia.

El caso no sería el primer incidente ocurrido contra este establecimiento. Uno de los trabajadores señaló a Latina que, aproximadamente hace dos años, se produjo otro ataque en el que fue dejado un artefacto explosivo. De acuerdo con su relato, aquel episodio tampoco estuvo acompañado de un mensaje extorsivo que permitiera conocer las exigencias o la identidad de los responsables.

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Hombre llega con mochila y prende fuego a reja del mercado El Chaco en San Martín de Porres - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Investigan si el atentado estaría relacionado con una extorsión

La posibilidad de que se trate de un ataque extorsivo surgió entre los propios comerciantes a partir de la forma en que se produjo el incidente. La presencia de dos personas, el desplazamiento en motocicleta y la grabación del hecho mediante un celular son algunos de los elementos que despertaron sus sospechas.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial que vincule el atentado con una organización dedicada a la extorsión. La Policía deberá analizar las imágenes de vigilancia, recoger testimonios y revisar otros elementos que puedan contribuir a esclarecer lo sucedido.

Mientras continúan las diligencias, los comerciantes permanecen preocupados por la seguridad de sus negocios y de las personas que acuden diariamente al mercado. Las autoridades tendrán que determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue el motivo que llevó al grupo a dirigirse contra este conocido centro de abastos de San Martín de Porres.

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