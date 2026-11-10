Perú

Papa León XIV: ¿A qué hora llegará al Callao y dónde será recibido en su primera visita al Perú?

El sumo pontífice aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará a Palacio de Gobierno en su primera actividad programada el 11 de noviembre

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El papa León XIV llegará por primera vez al Perú como líder de la Iglesia Católica mañana, 11 de noviembre y realizará actividades en diferentes regiones por seis días, hasta el 16 de noviembre, el tiempo más largo que un sumo pontífice ha permanecido en territorio nacional.

Según la agenda pública del papa, el 11 de noviembre León XIV saldrá del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima a las 2:00 p.m. y llegará a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p.m., donde recibirá una bienvenida oficial por parte de funcionarios del gobierno.

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El itinerario del día para el santo padre continúa con una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p.m. y una visita a la presidenta Keiko Fujimori a las 6:45 p.m. El último evento del día para León XIV se producirá a las 7:45 p.m., un encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, que incluirá un discurso del santo padre.

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)

Recorrido del papamóvil en Lima y Callao

Desde el punto de llegada en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, León XIV se movilizará en un automóvil cerrado por la avenida Elmer Faucett y continuará por la avenida La Marina. Este primer tramo se desarrollará bajo medidas de seguridad destinadas a garantizar el traslado del pontífice hacia el centro de la capital.

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El cambio de vehículo se realizará en la basílica de María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. A partir de este lugar, León XIV abordará el papamóvil para continuar su recorrido y tener contacto con los ciudadanos que se congreguen a lo largo de las vías. Este punto marcará el inicio del tramo descubierto previsto para su primera jornada.

Desde el centro religioso, el papa avanzará por la avenida Brasil y seguirá por la avenida Bolivia. Posteriormente, tomará la avenida Garcilaso de la Vega y continuará hacia el jirón Conde de Superunda, antes de ingresar a la Plaza de Armas de Lima. En este espacio será recibido por una multitud y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República.

Luego de su paso por el centro histórico, el pontífice se dirigirá al Gran Teatro Nacional, donde continuará con las actividades contempladas para su llegada. La organización ha coordinado los recorridos con las autoridades y la Policía Nacional para preservar la seguridad durante cada desplazamiento.

El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla
El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla

Ruta de León XIV permitirá que peruanos lo vean

La planificación también establece lugares de concentración para quienes deseen participar en el recibimiento, así como controles de ingreso en determinados espacios. Las autoridades eclesiásticas y policiales presentaron los detalles del desplazamiento durante una conferencia de prensa organizada por la Conferencia Episcopal Peruana.

Uno de los aspectos centrales será la circulación del Santo Padre por avenidas y espacios públicos de Lima, además de los recorridos previstos en Cusco, Pucallpa y Chiclayo. Sin embargo, algunas rutas provinciales todavía estarán sujetas a evaluaciones por las distancias y las condiciones climáticas.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita apostólica, explicó que la elaboración de los trayectos respondió a la necesidad de permitir el encuentro con los ciudadanos sin descuidar las medidas de seguridad. La presentación también incluyó información sobre los aforos y los accesos habilitados para las actividades en la capital.

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