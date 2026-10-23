Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de los malos resultados de Perú: “Afecta no contar con el plantel ideal”

El presidente de la FPV explica por qué el brasileño no ha logrado los resultados esperados con la selección peruana de vóley. Créditos: Se Formaron Las Parejas.

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Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), brindó una extensa entrevista en la que abordó diversos temas vinculados con el presente del voleibol peruano. Entre ellos, se refirió al trabajo de Antonio Rizola, técnico de la selección desde hace tres años.

El directivo respaldó al entrenador brasileño frente a las críticas de hinchas y periodistas, quienes cuestionan su continuidad al frente de la ‘bicolor’ por los resultados en las últimas competencias oficiales.

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Vegas atribuyó parte de esas dificultades a la falta de un plantel completo. Perú no logró clasificar al último Mundial tras finalizar en el quinto puesto del Campeonato Sudamericano disputado en Brasil.

“Está en un proceso. No tiene las condiciones completas que cualquier entrenador quisiera y este tema de no poder contar con todo el plantel ideal también afecta. Los resultados no se van a poder dar como uno los viene planificando, ¿no? Y tú vienes planificando tu trabajo en función de una cantidad de personas”, apuntó.

El presidente de la FPV sostuvo, además, que los procesos en el vóley requieren más tiempo para ofrecer resultados. “Yo siempre he dicho: el cambio del vóley, los procesos hoy día toman entre ocho y doce años”, expresó.

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Luego, profundizó en su defensa de Antonio Rizola: “Entonces, hoy día, al tercer año, que lo vengas a criticar porque no obtuvo el resultado, yo no sé si el que conoce de vóley pueda pensar que Perú tenía que tener otro resultado diferente al que obtuvo. Para mí fue superior al... No es el deseado, pero fue superior a la realidad que estamos viviendo”, sentenció.

Gino Vegas respalda la labor de Antonio Rizola y señala el motivo de la falta de resultados de la selección peruana de vóley.

Los logros de Antonio Rizola con la selección peruana de vóley

Antonio Rizola no ha conseguido los resultados esperados al frente de la selección peruana de vóley, aunque también sumó actuaciones que devolvieron a la ‘bicolor’ a los primeros lugares del voleibol sudamericano.

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La Copa América de Vóley 2025 fue, hasta ahora, su mejor torneo. Perú obtuvo la medalla de plata tras finalizar en el segundo puesto y perder la final ante Argentina. En ese certamen, además, venció por 3-1 a Brasil, que presentó un plantel juvenil, aunque con jugadoras de proyección.

La selección peruana de vóley logró un valioso subcampeonato en la Copa América 2025. Crédito: CSV

Los torneos de este año no tuvieron el desenlace esperado para la selección peruana de vóley. El equipo quedó en el quinto puesto de la Copa América, disputada en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

Después, la ‘bicolor’ volvió a finalizar en la quinta posición del Campeonato Sudamericano, resultado que la dejó fuera del próximo Mundial. Argentina, Brasil y Colombia obtuvieron los cupos para el certamen.

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Gino Vegas habla de la Liga Peruana de Vóley e inclusión de Perú Sub 19

Gino Vegas también se refirió a la actualidad de la Liga Peruana de Vóley. El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) afirmó que no imaginaba que el torneo alcanzara el nivel y la repercusión actuales, aunque destacó el potencial que advertía desde el inicio.

“Si yo, antes de ser presidente, me imaginaba que la Liga Peruana de Vóley pudiera estar al nivel que está hoy, no creo que lo tuviera así visualizado. Lo que sí tenía claro era que era una liga que tenía un potencial muy grande, ¿no?, este, y que había mucho por trabajar”, apuntó.

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El mandamás se refirió a su gestión al mando del máximo ente del voleibol nacional. (Movistar Deportes)

Vegas también habló sobre la participación de Perú, un equipo integrado por jugadoras nacionales de las categorías sub 17 y sub 19. La presencia del conjunto recibió cuestionamientos de integrantes de la liga. Al respecto, sostuvo: “Esto va a servir un poco para ir preparando a mayor cantidad de jugadoras que puedan ser convocadas a las preselecciones de ambas categorías”.