Perú

Choque entre combi y camioneta deja cinco heridos en Jesús María: conductor habría intentado huir tras el impacto

Bomberos auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos y trasladaron a los heridos a dos clínicas particulares. Según el reporte preliminar, ninguno presentó lesiones de gravedad

Un choque entre una combi y una camioneta en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, en el distrito de Jesús María, dejó cinco personas heridas. De acuerdo con el reporte de TVPerú Noticias, el conductor del vehículo de transporte público intentó darse a la fuga tras el impacto, pero fue intervenido por la policía y personal de serenazgo. Fuente: TV Perú Noticias
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Un choque entre una combi y una camioneta dejó cinco personas heridas en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, en Jesús María. Tras el impacto, el conductor de la unidad de transporte público habría intentado escapar, pero fue intervenido por la Policía Nacional y Serenazgo.

El accidente movilizó a bomberos, policías y serenos, quienes auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos. Los lesionados fueron evacuados a las clínicas Aviva y Salamanca. De acuerdo con el reporte preliminar, ninguno presentó heridas de gravedad, aunque permanecieron bajo atención médica.

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Las primeras informaciones también señalan que el chofer de la combi no tendría licencia de conducir ni los documentos reglamentarios de la unidad. El conductor resultó herido durante la colisión y fue trasladado a una clínica bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Bomberos con cascos y uniformes asisten a una persona dentro de una furgoneta blanca dañada en una calle nocturna junto a una ambulancia
Personal de bomberos y serenazgo asiste a los ocupantes de una combi tras una colisión vehicular ocurrida en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, en el distrito de Jesús María. (Captura: TV Perú Noticias)

Conductor de la combi habría intentado huir tras el choque

La colisión ocurrió en la intersección de las avenidas Brasil y San Felipe. Tras el choque, se registraron momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona, debido a que el conductor de la combi habría tratado de retirarse pese a que había heridos.

Personas presentes en el lugar alertaron a las autoridades sobre el intento de fuga. El chofer fue retenido antes de que pudiera alejarse del cruce y quedó a disposición de los efectivos policiales que llegaron para atender la emergencia y controlar la situación.

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La presunta falta de licencia de conducir forma parte de la información inicial recogida después del accidente. También se indicó que el vehículo no contaría con la documentación requerida para circular, un aspecto que deberá ser confirmado durante las investigaciones.

Composición con una vista aérea de vehículos de emergencia en una calle nocturna y personas reunidas en una acera junto a un motociclista
Agentes de seguridad intervienen a un hombre tras la colisión vehicular entre una combi y una camioneta en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe en Jesús María. (Composición: Infobae Perú)

Bomberos atendieron a los cinco heridos y los llevaron a clínicas

Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar poco después de que se produjo el choque. Su intervención permitió brindar los primeros auxilios a las personas afectadas antes de su traslado a los centros de salud.

El segundo comandante de la Compañía de Bomberos N.° 36, Carlos La Rosa Bernal, informó que cinco personas fueron evacuadas. “Hemos tenido cinco heridos en total que han sido trasladados a la clínica Aviva y clínica Salamanca”, declaró sobre la atención desplegada tras el accidente.

La Rosa Bernal precisó que los afectados estaban estables. “Ninguno ha sido de gravedad, todos están estables, pero igual están siendo atendidos”, indicó el representante de los bomberos al referirse a la condición de las personas lesionadas.

Una camioneta de transporte blanca y gris con la parte frontal abollada y el parabrisas roto se encuentra detenida de noche sobre una avenida
Una combi presenta daños severos en la parte delantera tras colisionar con una camioneta en el distrito de Jesús María. (Captura: TV Perú Noticias)

Policía busca determinar cómo se produjo la colisión

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para establecer la secuencia del accidente y determinar si existió alguna infracción de tránsito. Las primeras versiones recogidas en el lugar deberán ser contrastadas con los elementos que reúnan los agentes a cargo del caso.

Entre los aspectos por esclarecer figura la situación del conductor de la combi, quien habría intentado escapar luego del impacto. También será necesario verificar la condición documentaria del vehículo y la versión de las personas que viajaban en ambas unidades.

Una combi blanca dañada en una avenida durante la noche y restos de autopartes rotas con vidrios sobre el pavimento
Una combi y restos de carrocería permanecen sobre la vía tras un choque contra una camioneta en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe en Jesús María. (Composición: Infobae Perú)

El chofer de la combi fue llevado a una clínica debido a las lesiones que sufrió durante el accidente y permaneció bajo custodia policial. Los otros cuatro heridos fueron trasladados a las clínicas Aviva y Salamanca, donde recibieron atención médica.

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