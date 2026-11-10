Choque entre combi y camioneta deja cinco heridos en Jesús María: conductor habría intentado huir tras el impacto

Un choque entre una combi y una camioneta dejó cinco personas heridas en el cruce de las avenidas Brasil y San Felipe, en Jesús María. Tras el impacto, el conductor de la unidad de transporte público habría intentado escapar, pero fue intervenido por la Policía Nacional y Serenazgo.
El accidente movilizó a bomberos, policías y serenos, quienes auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos. Los lesionados fueron evacuados a las clínicas Aviva y Salamanca. De acuerdo con el reporte preliminar, ninguno presentó heridas de gravedad, aunque permanecieron bajo atención médica.
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Las primeras informaciones también señalan que el chofer de la combi no tendría licencia de conducir ni los documentos reglamentarios de la unidad. El conductor resultó herido durante la colisión y fue trasladado a una clínica bajo custodia policial, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.
Conductor de la combi habría intentado huir tras el choque
La colisión ocurrió en la intersección de las avenidas Brasil y San Felipe. Tras el choque, se registraron momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona, debido a que el conductor de la combi habría tratado de retirarse pese a que había heridos.
Personas presentes en el lugar alertaron a las autoridades sobre el intento de fuga. El chofer fue retenido antes de que pudiera alejarse del cruce y quedó a disposición de los efectivos policiales que llegaron para atender la emergencia y controlar la situación.
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La presunta falta de licencia de conducir forma parte de la información inicial recogida después del accidente. También se indicó que el vehículo no contaría con la documentación requerida para circular, un aspecto que deberá ser confirmado durante las investigaciones.
Bomberos atendieron a los cinco heridos y los llevaron a clínicas
Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar poco después de que se produjo el choque. Su intervención permitió brindar los primeros auxilios a las personas afectadas antes de su traslado a los centros de salud.
El segundo comandante de la Compañía de Bomberos N.° 36, Carlos La Rosa Bernal, informó que cinco personas fueron evacuadas. “Hemos tenido cinco heridos en total que han sido trasladados a la clínica Aviva y clínica Salamanca”, declaró sobre la atención desplegada tras el accidente.
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La Rosa Bernal precisó que los afectados estaban estables. “Ninguno ha sido de gravedad, todos están estables, pero igual están siendo atendidos”, indicó el representante de los bomberos al referirse a la condición de las personas lesionadas.
Policía busca determinar cómo se produjo la colisión
La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para establecer la secuencia del accidente y determinar si existió alguna infracción de tránsito. Las primeras versiones recogidas en el lugar deberán ser contrastadas con los elementos que reúnan los agentes a cargo del caso.
Entre los aspectos por esclarecer figura la situación del conductor de la combi, quien habría intentado escapar luego del impacto. También será necesario verificar la condición documentaria del vehículo y la versión de las personas que viajaban en ambas unidades.
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El chofer de la combi fue llevado a una clínica debido a las lesiones que sufrió durante el accidente y permaneció bajo custodia policial. Los otros cuatro heridos fueron trasladados a las clínicas Aviva y Salamanca, donde recibieron atención médica.
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