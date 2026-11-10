Luis Iberico regresa a la selección peruana con hambre de minutos: “Hay caras nuevas con gente de jerarquía”

El atacante llega a la Videna tras una temporada en la que anotó 11 goles en 26 partidos con Sporting Cristal y mantuvo al equipo rimense en la pelea por el Torneo Clausura. Mano Menezes lo quiere ver ante Bolivia (FPF)

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Le regresó la sonrisa al rostro. Y es que el atacante Luis Iberico fue incluido en la última nómina de la selección peruana y llega a la Videna en uno de sus mejores momentos individuales. Con paso firme desde las categorías juveniles hasta el fútbol de clubes, el delantero de 28 años se presenta como una de las novedades ofensivas que el técnico brasileño Mano Menezes quiere evaluar antes del amistoso internacional frente a Bolivia, pactado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

El partido arrancará a las 20:00 horas y podrá seguirse por América TV, señal abierta canal 4, y por la plataforma de streaming América tvGO, además de Bicolor+ Premium vía TV360 by Bitel.

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El rendimiento en Sporting Cristal, la llave de regreso

Su capacidad para encontrar el arco rival lo convirtió en una de las principales referencias ofensivas de Sporting Cristal. Con 11 goles en la campaña, el delantero vuelve a recibir una oportunidad en la Bicolor. (Sporting Cristal)

Once goles en 26 presentaciones. Esa es la cifra que resume la campaña de Luis Iberico en Sporting Cristal durante la presente temporada y que lo convirtió en el goleador del conjunto rimense. Su aporte fue determinante para mantener al equipo en la pelea por el Torneo Clausura, y ese nivel sostenido fue precisamente lo que captó la atención del cuerpo técnico nacional.

El propio Mano Menezes reconoció que su búsqueda apunta a incorporar nuevas piezas en el frente de ataque, y Iberico encaja en ese perfil. El delantero no dejó pasar la oportunidad de referirse a su situación con la Bicolor en una entrevista con Bicolor+: “Creo que estaba bien, estaba haciendo bien las cosas en el club y creo que por eso te llaman a la selección. Estoy contento, con confianza y espero poder tener minutos”.

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La frase resume el estado anímico de un jugador que sabe que su pasaporte al equipo nacional se construyó partido a partido en el campeonato local. Ahora, el desafío es trasladar esa forma al contexto de la selección y convencer al técnico de que merece un lugar en el once o, al menos, un rol relevante desde el banco.

Un historial juvenil que pesa: del Sub-15 al fútbol absoluto

Antes de recibir el llamado de Mano Menezes, el atacante ya había defendido a Perú en distintas categorías juveniles e incluso consiguió destacar como goleador en un campeonato sudamericano. (FPF)

La relación de Iberico con la camiseta blanquirroja no es nueva. El atacante recorrió casi todas las categorías formativas del combinado nacional, desde la Sub-15 hasta la Sub-20, y en ese trayecto acumuló experiencias que hoy respaldan su madurez futbolística.

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Uno de los momentos más destacados de esa etapa fue su participación en el Sudamericano Sub-15, torneo en el que Perú se coronó campeón y en el que Iberico se destacó como goleador del certamen. “He podido jugar en la mayoría de categorías, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, en algún momento hemos campeonado siendo goleador y es un pasado muy bonito”, recordó el delantero, con evidente orgullo por ese recorrido.

Ese bagaje juvenil le otorga una perspectiva diferente a la de otros convocados que llegan por primera vez al proceso. Iberico conoce la dinámica interna del grupo, los ritmos de trabajo y, sobre todo, a varios de sus compañeros. Entre los nombres con los que mantiene mayor cercanía aparecen Yoshimar Yotún, con quien comparte día a día en Sporting Cristal, y Johnny y Lazo, futbolistas con quienes coincidió durante su etapa en FBC Melgar.

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Un mensaje para la hinchada y un objetivo colectivo

La adaptación al combinado nacional puede resultar más sencilla gracias a los compañeros con quienes ya compartió experiencias. El atacante destacó los vínculos que mantiene dentro del vestuario peruano (FPF)

Más allá de su situación personal, Iberico también dirigió palabras hacia los aficionados peruanos. En un momento en que la selección atraviesa un proceso de renovación con incorporaciones de caras nuevas, el delantero pidió paciencia y respaldo desde las tribunas.

“Que la hinchada nos acompañe, sabemos que es un nuevo proceso, hay caras nuevas con gente de jerarquía. Que tengan esa confianza en nosotros que buscamos nuevos objetivos”, señaló el atacante de Sporting Cristal. El mensaje apunta a tender un puente entre el plantel y una afición que atraviesa su propia incertidumbre tras los resultados recientes del equipo nacional.

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La selección peruana llega a este amistoso con la necesidad de sumar victorias que le devuelvan credibilidad al proyecto de Mano Menezes, de cara a las Eliminatorias 2030. El encuentro ante Bolivia en Matute será la primera vez que la Bicolor dispute un partido en suelo peruano bajo la conducción del entrenador brasileño, lo que añade una carga simbólica adicional al compromiso del viernes 13 de noviembre. Para Iberico, será la oportunidad de demostrar que su momento en el club no fue casualidad.