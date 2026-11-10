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El chileno Nicolás Jarry, ex 16° del mundo, se despide en primera ronda del Challenger de Lima 2026 a manos de Nikolás Sánchez

El ‘Príncipe’ cerró su paso por el Club Terrazas de Miraflores luego de superar las dos rondas de clasificación. Su siguiente torneo será el Uruguay Open

Nicolás Jarry cae en casi tres horas de juego por 7-6, 4-6 y 7-5 a manos del español Nikolás Sánchez Izquierdo, octavo preclasificado.
Nicolás Jarry cae en casi tres horas de juego por 7-6, 4-6 y 7-5 a manos del español Nikolás Sánchez Izquierdo, octavo preclasificado. Crédito: IGMA Events.
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El paso de Nicolás Jarry (790° del ranking ATP) en el Challenger de Lima ha llegado a su fin. El chileno, que había superado la clasificación, perdió ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo, octavo preclasificado del torneo, en el estreno del cuadro principal.

El ex 16° del mundo cayó por 7-6 (2), 4-6 y 7-5 tras dos horas y 58 minutos de juego en la cancha central del Club Tennis Las Terrazas de Miraflores. Sánchez Izquierdo, ubicado en el puesto 151 de la clasificación, avanzó a los octavos de final del certamen peruano.

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Jarry comenzó mejor el partido y logró un quiebre que le permitió adelantarse 3-1 en el primer set. Sin embargo, no logró consolidar la diferencia. El español recuperó el servicio de inmediato y llevó el desarrollo a un terreno más parejo, sin nuevas rupturas hasta el desempate.

En esa definición, Sánchez Izquierdo mostró mayor regularidad desde el fondo de la cancha y se impuso con un 7-2 en el ‘tie-break’. El chileno quedó obligado a remontar, pese a que había tenido una oportunidad concreta para encaminar la primera manga a su favor.

Nikolás Sánchez Izquierdo clasificó a los octavos de final del Challenger de Lima 2026.
Nikolás Sánchez Izquierdo clasificó a los octavos de final del Challenger de Lima 2026. Crédito: IGMA Events.

La reacción de Nicolás Jarry apareció en el segundo parcial. El ‘Príncipe’ quebró en el segundo ‘game’ y tomó ventaja de 2-0, aunque su rival devolvió el golpe en el turno siguiente. A partir de entonces, ambos sostuvieron sus servicios hasta el tramo final.

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Cuando parecía que el set también se resolvería en un tie-break, Jarry encontró una ruptura en el décimo juego. El chileno aprovechó ese momento para cerrar el parcial por 6-4 e igualar el encuentro, con la expectativa de prolongar su recorrido en Lima.

El tercer set mantuvo la paridad. Jarry afrontó situaciones de riesgo con su saque desde el inicio y logró salvar oportunidades de quiebre en el primer y quinto juego. La resistencia se extendió hasta el undécimo game, donde el español sí consiguió una ruptura decisiva.

Sánchez Izquierdo se colocó 6-5 y tuvo la responsabilidad de sacar para el partido. El europeo no dejó margen para una respuesta del chileno y selló el triunfo con un ‘ace, que confirmó su clasificación. El marcador dejó a Jarry fuera del torneo en primera ronda.

Duelo de octavos de final confirmado entre Nikolás Sánchez Izquierdo y Filp Misolic.
Duelo de octavos de final confirmado entre Nikolás Sánchez Izquierdo y Filp Misolic. Crédito: Captura ATP.

La participación en Perú formó parte de la vuelta de Jarry al circuito después de seis meses de inactividad por una lesión en el codo derecho. Su regreso ocurrió a fines de octubre en el Challenger de Cali, donde superó a su compatriota Tomás Barrios Vera antes de quedar eliminado.

El chileno tampoco pudo sumar victorias en el cuadro principal de Guayaquil. En Lima, al menos, logró atravesar las dos rondas previas, pero no consiguió sostener ese impulso ante Sánchez Izquierdo. Su próxima parada será el Uruguay Open, que se disputará la siguiente semana en Montevideo.

Varillas y Bueno cierran la jornada

Juan Pablo Varillas cerrará la programación de este martes en la cancha central. El peruano enfrentará aproximadamente a las 17:30 horas al chileno Tomás Barrios Vera, actual campeón del torneo y rival al que buscará superar con el apoyo del público local.

El historial favorece a Barrios Vera, que ganó seis de los ocho enfrentamientos entre ambos. El último antecedente se dio en las semifinales del Challenger de Campinas 2025, donde el chileno venció en dos sets. Varillas intentará cortar esa racha en su debut en Lima.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026.
Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Sports.

Después, Gonzalo Bueno jugará ante el español Carlos Sánchez Jover. El peruano debía medirse inicialmente con Thiago Seyboth Wild, pero el retiro del brasileño modificó el cuadro y abrió el camino para el ingreso del tenista europeo como rival de primera ronda.

Bajas de peso en Lima

El torneo sufrió las bajas de Camilo Ugo Carabelli y Thiago Seyboth Wild, quienes llegaron a Lima después de disputar la final del Challenger de Costa do Sauípe, en Brasil. El argentino se quedó con el título tras imponerse por 6-2 y 7-5.

Ugo Carabelli decidió no competir en Perú tras la exigencia acumulada en Brasil. Seyboth Wild también se retiró del certamen, una situación que modificó la distribución de las llaves y alteró el debut previsto de Bueno en el cuadro principal.

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