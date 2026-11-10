Ministro del Interior anuncia reforma policial para fortalecer la disciplina, los ascensos y la formación de efectivos

Una policía más fuerte, moderna y cercana a la gente. El Ministro César Astudillo explica la hoja de ruta para la transformación de la PNP, abordando los desafíos y objetivos de la reforma policial. (Crédito: Exitosa)

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El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó que el Gobierno trabaja en una reforma integral de la Policía Nacional orientada a fortalecer la institución, dotarla de mayor tecnología y reorientar el perfil del efectivo hacia el servicio a la ciudadanía. El funcionario abordó el tema en una entrevista con Exitosa, en la que también explicó el uso de las facultades especiales otorgadas recientemente al Ejecutivo.

Astudillo precisó que dichas facultades no constituyen un requisito indispensable para actuar sobre la institución policial, sino una herramienta que agiliza procesos que, según dijo, de todos modos debían ejecutarse. “Con o sin facultades tienes que hacer las cosas. Te va a demorar más, por supuesto, pero tienes que hacerlas”, señaló el ministro en declaraciones recogidas por Exitosa.

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El ministro del Interior, César Astudillo, anunció un plan de reforma integral para modernizar la Policía Nacional del Perú y modificar su régimen disciplinario.

Ministro descarta reducir personal policial

El titular del Ministerio del Interior rechazó la idea de que el proyecto de reforma tenga como objetivo disminuir el número de efectivos o limitar las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). “No solamente es dar de baja a la gente”, sostuvo, y advirtió que ese enfoque derivaría en “una policía inerme, reducida total”, escenario que el Gobierno busca evitar.

El funcionario reconoció la existencia de un rechazo histórico hacia la institución policial en sectores de la población, al que calificó de “ancestral”. Sin embargo, remarcó que el propósito de la reforma es distinto: consolidar una policía “más fuerte, más tecnológica” y con efectivos orientados al servicio directo de la ciudadanía.

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Un vehículo blindado de la unidad SUAT permanece en exhibición durante la presentación de los dispositivos de seguridad de la Policía Nacional del Perú. (X/@MININTER)

Régimen disciplinario: eje de la reforma policial

Astudillo identificó el régimen disciplinario vigente desde hace 12 o 13 años como una de las principales causas del deterioro institucional. Según explicó, esta normativa relajó un elemento que, a su juicio, no debe entenderse como una característica opcional de la fuerza policial. “La disciplina en la policía no es un don, no es una capacidad, es un bien jurídico”, afirmó el ministro, quien atribuyó a esta ley el incremento de casos de indisciplina tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas.

El funcionario adelantó que el paquete de reformas también contempla modificaciones a la ley de ascensos y su reglamentación, en un intento por corregir distorsiones en la carrera policial. Añadió que ya se intervinieron los sistemas de salud y vivienda de la institución, dos áreas que, según indicó, forman parte del proceso de reestructuración en curso.

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Efectivos de las unidades tácticas de la Policía Nacional del Perú forman filas en una base policial durante los preparativos del operativo de seguridad para la visita papal. (X/@MININTER)

Escuelas policiales también serán reformadas

El ministro cuestionó, además, la propuesta de crear una escuela de formación policial en cada región del país, a la que calificó de “populismo”. Argumentó que el Estado carece de la capacidad para sostener la infraestructura necesaria en cada sede, entre ella laboratorios, campos deportivos y zonas de entrenamiento.

Como ejemplo, citó el caso de la escuela de oficiales, cuya implementación completa demandará un total de seis años de trabajo. “Creen que con decirte ‘ahí tienes un terreno, ya, solución’. No se puede”, expresó Astudillo en la entrevista con Exitosa. El ministro no precisó una fecha para la presentación formal del proyecto de reforma ante el Congreso.

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