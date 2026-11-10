Investigación publicada en Estados Unidos evaluó técnica de remodelación costal creada en Perú

El equipo médico aplica pequeñas punciones guiadas por ecografía para provocar una fractura controlada en el hueso.

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Una investigación publicada en PRS Global Open analizó los resultados de la remodelación costal en 3.805 mujeres de ocho países y registró una reducción mediana de 11 centímetros en la cintura al año de la intervención. El procedimiento, denominado RibXcar, modifica el ángulo de las costillas inferiores sin extraer segmentos óseos.

La técnica fue desarrollada por el cirujano plástico peruano Raúl Manzaneda Cipriani, quien presentó el procedimiento en diciembre de 2023. En julio de 2026, la revista de acceso abierto de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos publicó una serie multicéntrica con seguimiento de pacientes durante los primeros 12 meses posteriores a la cirugía.

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El estudio evaluó modificaciones en el contorno de la cintura, el cambio en el ángulo de las costillas intervenidas, el dolor posterior a la operación y el grado de satisfacción de las pacientes.

La técnica modifica las costillas 10, 11 y 12 sin retirarlas

La remodelación costal busca modificar la forma de la cintura mediante una intervención sobre las costillas 10, 11 y 12, ubicadas en la zona inferior de la caja torácica. A diferencia de procedimientos históricos asociados con la resección costal, RibXcar no contempla la extracción de hueso.

La cirugía se realiza a través de pequeñas punciones guiadas por ecografía. Esa herramienta permite al equipo médico visualizar las estructuras anatómicas durante el procedimiento. La técnica provoca una fractura controlada en la capa externa de la costilla, mientras preserva la capa interna, que actúa como una bisagra.

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El dolor posterior a la operación descendió de una mediana inicial de cinco puntos sobre diez a cero al mes de la cirugía.

De ese modo, el cirujano puede modificar el ángulo de la costilla y fijarla en una posición más cerrada. Durante la recuperación, el hueso consolida en esa nueva ubicación. Según los resultados difundidos en 2026, el ángulo de las costillas tratadas disminuyó cerca de 10 grados en promedio.

“La diferencia fundamental es que no retiramos las costillas. Buscamos modificar su ángulo mediante una intervención controlada”, explicó Manzaneda Cipriani.

La reducción mediana de cintura fue de 11 centímetros al año

La investigación distinguió entre quienes recibieron únicamente la cirugía de remodelación costal y quienes combinaron el procedimiento con una liposucción. En el grupo de 2.820 pacientes tratadas solo con RibXcar, la mediana de la circunferencia de cintura pasó de 67 a 56 centímetros al cabo de un año.

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Las pacientes que combinaron ambas cirugías también mostraron una reducción mediana de 11 centímetros. Las mediciones se realizaron bajo un protocolo definido: las pacientes debían estar acostadas, sin faja, al final de la espiración y con la medición tomada a 1,5 centímetros por debajo del borde costal.

Estos valores corresponden a resultados grupales y no permiten anticipar el cambio que tendrá cada paciente. La respuesta depende de la anatomía, el tipo de tórax, las características de los tejidos y el cumplimiento de las indicaciones posteriores a la operación.

El protocolo de recuperación exige el uso de una faja ajustable durante al menos tres meses mientras consolida el hueso.

El dolor disminuyó durante el primer mes de recuperación

En el grupo que recibió solo RibXcar, el dolor posoperatorio tuvo una mediana de cinco puntos sobre una escala de 10 inmediatamente después de la intervención. Entre el tercer y el décimo día, ese valor descendió a tres puntos. Al mes, la mediana fue de cero y se mantuvo en ese nivel a los tres meses.

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La recuperación incluye el uso de una faja ajustable durante al menos tres meses, período en el que las costillas consolidan. El ajuste debe ser progresivo y bajo indicación médica. El retorno al ejercicio y a las actividades habituales depende de la evolución individual y de la autorización del cirujano.

La evaluación médica define quiénes pueden someterse a la cirugía

El estudio incluyó mujeres de entre 18 y 45 años, sin antecedentes de cirugías costales y con condiciones anatómicas compatibles con el procedimiento. La indicación requiere una evaluación individual que contemple antecedentes médicos, estructura del tórax y expectativas sobre el resultado.

El seguimiento principal se extendió hasta un año. Por ese motivo, la investigación todavía no permite establecer conclusiones sobre la duración de los cambios a largo plazo.

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