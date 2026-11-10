Alejandro Schneider minimiza las críticas al rendimiento de Alianza Lima: “No tengo la menor idea qué dicen”

El entrenador blanquiazul se pronunció tras la victoria ante Géminis y reconoció que su equipo todavía debe corregir algunos aspectos, pese a mantener el invicto en las primeras cuatro fechas. (Video: Dosis de Voleibol)

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Alianza Lima consiguió una nueva victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, esta vez frente a Deportivo Géminis, pero su rendimiento en el inicio del campeonato sigue dejando algunos aspectos por analizar. El equipo ‘blanquiazul’ ha ganado sus cuatro primeros encuentros, aunque en todos cedió al menos un set, una situación que ha generado comentarios sobre su desempeño. Tras el último triunfo, Alejandro Schneider se refirió a las críticas y dejó una contundente respuesta.

“No tengo la menor idea qué dicen, porque no consumo eso. Me centro pura y exclusivamente en el equipo y en lo que puedo controlar. La opinión de los demás yo no la puedo controlar”, manifestó el entrenador argentino al ser consultado por los cuestionamientos hacia el conjunto ‘íntimo’.

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Más allá de su postura frente a las opiniones externas, Schneider reconoció que el partido ante Géminis volvió a exigir a sus dirigidas. El técnico destacó la capacidad de reacción de las voleibolista, especialmente después de un cierre complicado, y les atribuyó toda la responsabilidad por conseguir el resultado favorable.

“La responsabilidad del triunfo es totalmente de las jugadoras, cien por ciento. Más allá de que sufrimos al final, en realidad el final del tercer set y el cuarto llevó todo un poco a lo original, que iba a ser un partido cerrado y terminó siendo así. Pero estoy muy contento, porque la verdad que hoy la tuvimos difícil de vuelta y las chicas una vez más salieron adelante”, señaló.

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Alejandro Schneider reconoció que Alianza Lima debe ajustar detalles para afrontar con mayor solidez los próximos partidos. Crédito: FPV

Alejandro Schneider reconoce que Alianza Lima debe mejorar

Uno de los aspectos que ha llamado la atención en este arranque de temporada es que Alianza Lima todavía no ha conseguido ganar un partido sin ceder sets. Sin embargo, Schneider no considera que esta situación sea motivo de preocupación y sostuvo que forma parte de los ajustes propios de las primeras jornadas de competencia.

“Me parece que son cosas que tenemos que ir ajustando de inicio de temporada. Pasó esto, bueno, ajustaremos”, respondió cuando le preguntaron si le inquietaba que a su equipo le estuviera costando cerrar los encuentros.

El entrenador argentino también se refirió a las polémicas arbitrales que se presentaron durante el compromiso ante Géminis, aunque evitó cuestionar el trabajo de los réferis. “Yo creo que los jueces no dirigieron mal, me parece que dirigieron bien. Se equivocaron, pero en algunas se equivocan y no pasa nada. Lo vamos a reclamar, pero la verdad que también entendemos que es difícil para ellos”, explicó.

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Alianza Lima se prepara para enfrentar a San Martín

El siguiente desafío de las ‘blanquiazules’ será ante la Universidad San Martín, otro rival exigente en la Liga Peruana de Vóley. De cara a ese compromiso, Schneider señaló que su equipo debe consolidar los aspectos positivos que mostró ante Géminis y continuar trabajando en la conexión entre las armadoras y las atacantes.

“Hoy por momentos lo hicimos muy bien. Vamos a seguir para poder ser un poco más sólidos en esos aspectos que hoy nos destacamos por momentos. Y después, toca seguir trabajando la conexión de la pelota con las atacantes, seguir trabajando en el sistema. Estamos en formación, falta muchísimo”, sostuvo.

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Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Géminis. Crédito: Prensa AL Vóley

Finalmente, el estratega también explicó que entiende la motivación especial que tienen los rivales cuando enfrentan a Alianza Lima, vigente tricampeón y uno de los equipos protagonistas del torneo. Para Schneider, sus dirigidas deben asumir esa exigencia y responder dentro de la cancha.

“Entiendo que jugar contra un club como Alianza, que siempre es animador, que es el último campeón y todo, por ahí tiene un plus. Todo el mundo quiere ganarle al campeón, me parece que es normal. Tenemos que hacernos cargo también de eso. Por eso las jugadoras que tenemos tienen la calidad que tienen”, concluyó.

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Así, Alianza Lima continúa su camino en busca de defender el título nacional. Aunque mantiene su invicto en las primeras cuatro fechas, el equipo de Schneider sabe que todavía tiene margen de crecimiento y buscará corregir sus detalles antes de afrontar los próximos compromisos.