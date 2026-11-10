Ministro del Interior señala que un ciudadano común puede tener dos pistolas para defensa personal: “Se va a limitar”

Sucamec canceló más de 10 mil licencias para el porte y uso de armas de fuego en lo que va del año| Sucamec

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El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, sostuvo que un ciudadano puede tener hasta dos pistolas para defensa personal y que el Ejecutivo busca limitar la cantidad de armas que una persona puede acumular bajo otras licencias, como las de caza, uso deportivo, recreación o colección.

En entrevista con Exitosa Noticias, la cabeza del sector explicó que las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo incluyen una propuesta de modificación a la normativa sobre armas. Según afirmó, el objetivo es restringir la circulación de armamento y evitar que personas naturales concentren un número elevado de licencias.

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“Lo que hemos hecho es, en la ley de armas que vamos a promulgar y que nos han facultado para eso, hemos reducido notablemente la cantidad de armas que entran al Perú”, declaró.

Astudillo indicó que, bajo el esquema que describió, una persona podría contar con dos pistolas para defensa personal. También mencionó la posibilidad de acceder a una tercera unidad en situaciones extraordinarias, aunque no detalló los requisitos ni la autoridad que evaluaría estos casos.

“Tú, como ciudadano común, puedes tener dos pistolas para defensa personal”, afirmó. “Aparte, extraordinariamente puedes tener hasta tres”, agregó.

Las condiciones definitivas dependerán del texto que el Ejecutivo promulgue y de las normas complementarias que regulen el otorgamiento de licencias. El ministro no precisó la fecha de publicación de la nueva ley ni los mecanismos de fiscalización que se aplicarán.

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Sucamec cancela más de 10 mil licencias para portar armas en lo que va de 2025| Sucamec (Composición Infobae)

Gobierno busca restringir licencias para armas de caza y colección

El ministro cuestionó que la legislación vigente permita obtener licencias sin un límite claro para algunas categorías de armas. Según explicó, ello habría facilitado que determinadas personas registren un número elevado de unidades bajo permisos de caza, uso deportivo, recreacional o de colección.

“Puedes tener armas de caza, de uso deportivo, recreacional y de colección. Cinco niveles en que puedes tener armas”, manifestó.

Astudillo sostuvo que el problema no está solo en las categorías, sino en la cantidad de armas que pueden ser adquiridas mediante licencias individuales. “No son los niveles, son la cantidad. ¿Cuántas armas de caza puedes tener? Ilimitadas”, indicó.

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El ministro mencionó un caso de personas en Madre de Dios que, según dijo, obtuvieron licencias para decenas de armas. Esta afirmación deberá ser contrastada con los registros y procedimientos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

“Había el caso de unos hermanos de Madre de Dios que uno sacó 30, el otro 60 y el otro 80”, señaló.

Astudillo aseguró que la propuesta del Ejecutivo fijará un máximo de cinco armas para algunas categorías. “Eso lo hemos cortado y ahora puede sacar máximo cinco”, afirmó.

El ministro precisó que los deportistas calificados y ranqueados podrían acceder a un tratamiento distinto, debido a las exigencias de sus competencias. “Si son deportistas calificados, ranqueados, se les permite tener una cantidad mayor”, sostuvo.

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Astudillo vincula la medida con el control del mercado ilegal

El titular del Mininter señaló que la reducción de armas en circulación busca disminuir la posibilidad de que estas terminen en manos de organizaciones criminales. “¿Tú sabes lo que es sacar una pistola del circuito criminal? Una pistola”, expresó.

El Ministerio del Interior deberá explicar el alcance de la propuesta, los criterios para autorizar las excepciones y las medidas de control sobre las armas registradas bajo licencias civiles.