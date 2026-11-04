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¿Renato Tapia será convocado para Perú vs Bolivia?: la firme decisión de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA

Se conoció la contundente postura del DT para el choque con los altiplánicos este viernes 13 de noviembre en Matute. Conoce si el ‘capitán’ del futuro regresará a la ‘blanquirroja’

Se conoció si el 'capitán del futuro' volverá a la selección peruana frente Bolivia por la fecha FIFA. (Modo fútbol)
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Perú jugará ante Bolivia el viernes 13 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, durante la última fecha FIFA de 2026. El amistoso será el primer partido de Mano Menezes en territorio nacional desde que asumió el mando de la selección peruana.

El nuevo ciclo tendrá como uno de sus objetivos revertir la mala racha del combinado nacional. El encuentro también formará parte de la preparación con miras a las Eliminatorias 2030. La previa del duelo comenzará con el anuncio de la lista de convocados, que será revelada este jueves 5 de noviembre.

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La decisión de Mano Menezes sobre convocatoria de Renato Tapia

La expectativa por la próxima convocatoria de la selección peruana también se centra en una posible vuelta de Renato Tapia. El mediocampista no volvió a ser considerado en la ‘blanquirroja’ tras la polémica que mantuvo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El ‘capitán del futuro’ cuestionó la gestión del titular de la Federación. Desde entonces, quedó fuera de las nóminas del combinado nacional. Sin embargo, surgieron rumores que su vuelta se daría en el choque frente Bolivia.

Se conoció la firme decisión del DT sobre el llamado de Tapia para el próximo cotejo de la ‘blanquirroja’ en el estadio Alejandro Villanueva.

“Renato Tapia ya tuvo contacto con Mano Meneses; es un hecho que está en los planes y se le explicó. Mano Meneses le explicó el plan de este año. Es decir, ver a otros jugadores y por tal razón no lo ha llamado, pero lo tiene en consideración. Hay muchas coincidencias futbolísticas entre Mano Meneses y Renato Tapia, pero Renato Tapia va a ser convocado en marzo. En marzo, no en este momento”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo fútbol’.

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Agustín Lozano – Renato Tapia – Mano Menezes - Selección Peruana – Perú – deportes – 27 agosto
Aunque destacó las virtudes de Renato Tapia, Agustín Lozano evitó mezclar su opinión personal con las decisiones deportivas. El presidente de la FPF aseguró que el volante será evaluado por Mano Menezes. (Selección Peruana)

Francesco Andrealli, la sorpresa de Mano Menezes

Francesco Andrealli sería convocado por la selección peruana para el amistoso ante Bolivia, según informó el periodista Gustavo Peralta. El volante italoperuano, de 19 años, pertenece al Como 1907 de Italia y ya tuvo participaciones con la categoría Sub-20 de la ‘bicolor’.

Mano Menezes incluiría al mediocampista en su próxima nómina. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) no confirmó de forma oficial el llamado ni dio detalles sobre la convocatoria.

La eventual citación abriría una oportunidad para que Andrealli se sume al plantel mayor en la búsqueda de nuevos jugadores para los próximos compromisos. Peralta sostuvo ante L1 Max que el futbolista será parte de la lista, mientras la confirmación formal de la FPF permanece pendiente.

Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como
Mano Menezes valora la citación de Francesco Andrealli para la selección peruana. - Crédito: FPF / Como

¿Cuándo juega Perú contra Bolivia por fecha FIFA?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el amistoso de Perú ante Bolivia se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto al que la selección volverá luego de más de dos años.

La última presentación de la ‘bicolor’ en Matute ocurrió en 2024, durante el estreno de Jorge Fossati como entrenador. En aquella ocasión, el equipo nacional venció 2-0 a Nicaragua y Oliver Sonne tuvo su primera aparición con la camiseta peruana.

El encuentro frente al seleccionado boliviano podrá verse por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 en alta definición. La transmisión digital estará disponible en América TVGO, plataforma gratuita desde la que los usuarios podrán seguir el partido por internet.

Perú jugará amistoso con Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.
Perú jugará amistoso con Bolivia por la fecha FIFA de noviembre.

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