Pedro Gallese es el primer convocado confirmado de Perú para amistoso ante Bolivia: Mano Menezes ratifica su confianza

Pedro Gallese fue convocado por Mano Menezes para el amistoso de Perú ante Bolivia del próximo 13 de noviembre. Crédito: FPF

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Pedro Gallese continúa siendo una pieza importante para la selección peruana. El arquero de 36 años recibió una nueva convocatoria para integrar el combinado nacional de cara al amistoso frente a Bolivia, programado para el viernes 13 de noviembre en Lima, en el marco de la próxima fecha FIFA.

La noticia fue confirmada por Deportivo Cali, club en el que milita el guardameta nacional, a través de sus redes sociales. La institución vallecaucana destacó que su futbolista volverá a representar a la ‘bicolor’ en el compromiso internacional ante la ‘verde’ y compartió el anuncio con sus seguidores.

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“Nuestro portero Pedro Gallese fue convocado para disputar la fecha FIFA que disputará Perú vs Bolivia este 13 de noviembre en Lima, Perú”, publicó el club colombiano.

De esta manera, Pedro Gallese se convierte en el primer jugador confirmado para integrar la nómina de Mano Menezes con miras al encuentro ante el seleccionado altiplánico. El experimentado guardameta mantiene la confianza del entrenador brasileño, quien lo ha considerado en todas las convocatorias que ha realizado desde su llegada al equipo patrio.

El guardameta peruano fue confirmado por Deportivo Cali como convocado para la próxima fecha FIFA. Crédito: Deportivo Cali

Pedro Gallese mantiene la confianza de Mano Menezes

Pese a tener 36 años, el ‘Pulpo’ continúa siendo la principal alternativa para defender el arco de la selección peruana. Su continuidad en las convocatorias responde también al buen momento que atraviesa en el fútbol colombiano, donde se ha consolidado como titular indiscutible de Deportivo Cali.

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En lo que va de la temporada 2026, el guardameta nacional registra 34 partidos disputados, 25 goles recibidos y 15 porterías imbatidas. Estas cifras respaldan su regularidad en el conjunto vallecaucano, que se mantiene en la pelea por los primeros lugares del campeonato colombiano.

El llamado llega después de una exigente gira de la ‘bicolor’ por Norteamérica en la fecha FIFA anterior. En aquella serie de compromisos, Gallese disputó tres encuentros y recibió siete goles. En términos colectivos, Perú no consiguió los resultados esperados: cerró esa etapa con un empate y tres derrotas, por lo que el siguiente amistoso representará una nueva oportunidad para buscar una reacción.

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Frente a Bolivia, el equipo de Mano Menezes intentará mejorar su rendimiento y encontrar respuestas de cara a sus próximos desafíos. Para Gallese, en tanto, será una nueva ocasión de demostrar su vigencia y aportar la experiencia que ha acumulado durante sus años como internacional.

El arquero nacional atraviesa un buen momento en Deportivo Cali y mantiene su lugar en las convocatorias de la selección peruana. Crédito: FPF

¿Pedro Gallese podrá jugar el clásico entre América de Cali y Deportivo Cali?

La convocatoria del arquero también genera atención en Colombia debido a la cercanía entre el próximo compromiso de su club y la fecha FIFA. Deportivo Cali afrontará uno de los partidos más importantes de su calendario este sábado 7 de noviembre, cuando se mida ante América de Cali por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

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El clásico vallecaucano está programado para las 8:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero. La presencia de Gallese en ese encuentro no debería verse afectada por su convocatoria, ya que el periodo de liberación obligatoria de futbolistas para sus selecciones, según el calendario internacional de la FIFA, comenzará el lunes 9 de noviembre.

Así, el guardameta tendría la posibilidad de disputar primero el clásico antes de incorporarse a los trabajos de la selección peruana. Su buen presente en Colombia y la continuidad que le brinda Mano Menezes lo mantienen como uno de los nombres de mayor experiencia en el proceso del entrenador brasileño.

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