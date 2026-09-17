Los árbitros peruanos que perderían la insignia FIFA para la próxima temporada de la Liga 1

La CONAR aceleró su proceso de evaluación interna tras una temporada marcada por la polémica y ya tiene en carpeta una restructuración que afectará la nómina de árbitros con insignia internacional antes del inicio del próximo campeonato (Conar)

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La temporada 2026 de la Liga 1 puso al arbitraje peruano bajo un escrutinio sin precedentes. Las polémicas se acumularon jornada tras jornada y ni la incorporación del VAR logró blindar a los jueces de las críticas.

Ahora, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) prepara una restructuración profunda para el ciclo siguiente: Daniel Ureta y Michael Espinoza serían los primeros árbitros en perder la insignia FIFA de cara a la Liga 1 2027, según informó el programa Fútbol Satélite.

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La medida, que aún aguarda la ratificación del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), podría extenderse a otros colegiados dependiendo de lo que ocurra en el tramo final del campeonato.

Los árbitros que descenderían de categoría

La CONAR alista cambios en el arbitraje peruano para 2027. Según Fútbol Satélite, Daniel Ureta y Michael Espinoza dejarían de portar la insignia FIFA, mientras la lista de posibles salidas sigue bajo evaluación. (Conar)

Daniel Ureta y Michael Espinoza encabezan la lista de jueces cuya continuidad en el nivel FIFA está comprometida. Ambos estuvieron bajo observación permanente a lo largo del presente campeonato y, de acuerdo con la información difundida por Fútbol Satélite, su situación dentro de la CONAR ya no tiene retorno: el descenso de categoría aparece como una decisión prácticamente tomada.

La medida responde a las evaluaciones internas que el organismo arbitral lleva adelante sobre el desempeño de sus colegiados durante cada jornada. Según trascendió, cerca del 80% de los árbitros peruanos que hoy portan la insignia FIFA podrían perderla antes del inicio de la temporada 2027. Sin embargo, por el momento solo Ureta y Espinoza tienen su situación definida, al menos en los términos que maneja la CONAR.

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Lo que todavía permanece abierto es la extensión de esa lista. Las próximas semanas serán determinantes: las actuaciones de los árbitros en el cierre del campeonato podrían sumar más nombres a los afectados o, por el contrario, acotar el alcance de los cambios. La confirmación formal de todas las bajas deberá provenir del directorio de la FPF, instancia que tiene la palabra final sobre la integración de la nómina FIFA.

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, se refirió al tema en declaraciones a América Deportes. “Yo no puedo arruinar el trabajo de un chico que no está pasando por un buen momento, pero si las cosas no mejoran, también alguien puede perder su sitio”, afirmó. La frase resume la postura institucional: hay margen para la recuperación, pero también límites claros para quienes no los aprovechen.

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Los árbitros que conservarían la insignia FIFA

Seis árbitros peruanos conservarían, por ahora, su condición internacional para la próxima temporada. La CONAR seguirá evaluando sus actuaciones durante el cierre de la Liga 1 antes de definir la nómina definitiva. (Conar)

En el lado opuesto de la balanza, seis jueces mantendrían su condición internacional para la próxima temporada. Bruno Pérez, Kevin Ortega, Joel Alarcón, Jordi Espinoza, Augusto Menéndez y Edwin Ordóñez figuran, por ahora, entre quienes seguirían portando la insignia FIFA en 2027, según la misma fuente.

No obstante, esa permanencia no está garantizada de forma absoluta. La CONAR continuará evaluando a estos árbitros durante el tramo final del campeonato, y su situación podría modificarse si el rendimiento no acompaña. El proceso de evaluación, en ese sentido, no concluye con la temporada: es un mecanismo continuo que define jerarquías en función de la actuación real sobre el campo.

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La presión que acumuló el arbitraje peruano a lo largo de 2026 convirtió cada partido en un examen adicional. Las decisiones controvertidas, muchas de ellas ratificadas o revertidas por el VAR, pusieron a los colegiados en el centro del debate futbolístico y obligaron a la CONAR a acelerar sus procesos de revisión interna. El resultado de ese trabajo es la restructuración que ahora empieza a tomar forma.

Los árbitros que ascenderían al nivel FIFA

La renovación arbitral para 2027 incluiría nuevos nombres en la nómina internacional. Sebastián Lozano y Julio Quiroz serían los jueces elegidos para dar el salto al nivel FIFA, a la espera de la aprobación oficial. (Conar)

La renovación no solo implica salidas. Fútbol Satélite también dio a conocer los nombres de dos árbitros que darían el salto al nivel internacional desde 2027: Sebastián Lozano y Julio Quiroz. Ambos ascensos estarían sustentados en el rendimiento que mostraron a lo largo de la presente temporada.

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Al igual que las bajas de Ureta y Espinoza, los ascensos de Lozano y Quiroz deberán ser ratificados por las instancias correspondientes de la FPF antes de quedar oficializados. El proceso sigue los mismos canales institucionales que cualquier otra modificación en la nómina arbitral.

Con estas incorporaciones, la CONAR buscaría renovar parte del plantel de árbitros con insignia FIFA e inyectar al grupo jueces cuyo desempeño reciente justifica el ascenso. La apuesta apunta a equilibrar la salida de los colegiados cuestionados con la incorporación de perfiles que el organismo considera mejor posicionados para afrontar los compromisos de mayor exigencia.

La restructuración arbitral para 2027 todavía está en curso. Los próximos partidos de la Liga 1 2026 serán, en buena medida, los que terminen de definir el mapa completo de cambios que la CONAR presentará ante la FPF para su aprobación final.

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