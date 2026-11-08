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Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley

La capitana y máxima anotadora del cuadro del Callao tuvo que dejar el campo en el Polideportivo Lucha Fuentes, una ausencia que afectó al entrenador Martín Rodríguez

Momentos de tensión en el partido de vóley tras la lesión de Sofía Neves - Latina
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Rebaza Acosta le plantó cara a Universitario de Deportes en el inicio del duelo válido por la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. No obstante, su rendimiento decayó con el avance del encuentro en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Parte de esa merma se explicó por la lesión de Sofía Neves. La voleibolista uruguaya, capitana del cuadro chalaco y máxima anotadora de su equipo, fue reemplazada durante el segundo set.

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En un primer momento, no se comprendió el motivo de su salida. Luego, los reporteros de Latina explicaron la decisión que tomó el entrenador Martín Rodríguez.

“Cuando hubo el tiempo que pidió Martín, se paró Sofía Neves y estaba cojeando, y me han dicho que por ahora no tienen planes de que regrese al partido. Está bastante frustrada consigo misma por lo que le ha sucedido”, informó la reportera de campo Lorena Jurupe.

Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley.
Sofía Neves se lesionó en el segundo set del Universitario vs Rebaza Acosta: uruguaya no volvió a jugar en duelo por Liga Peruana de Vóley.

Su compañera de transmisión y exjugadora Carla Rueda complementó el reporte. Señaló que el técnico le comunicó a la uruguaya que no volvería a ingresar, con el fin de priorizar su estado físico.

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Y Martín la ve y le acaba de hacer un gesto con los brazos como que: ‘Tú ahí no más, o sea, no entras más en el partido’”, añadió la ‘Cotito’.

Minutos después, las cámaras enfocaron a Sofía Neves mientras recibía atención del médico de Rebaza Acosta. Los periodistas de Latina informaron que la uruguaya habría sufrido una contractura en la pantorrilla.

La salida de Sofía Neves afectó a Rebaza Acosta en lo anímico y en ataque. La uruguaya llegaba al partido como una de las máximas anotadoras del torneo, con más de 70 puntos acumulados.

Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3.
Tabla de máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 luego de jugarse la fecha 3. Créditos: Perú Vóley.

Universitario venció 3-0 a Rebaza Acosta

Rebaza Acosta intentó competir con sus principales recursos pese a la ausencia de Sofía Neves. Su punta Astrid Ruiz y la armadora Greta Martinelli asumieron protagonismo, aunque no alcanzó para superar al líder de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, Universitario de Deportes.

La ‘U’ se impuso por 25-18 en el primer set, con una destacada actuación de Cat Flood, quien terminó como máxima anotadora del encuentro gracias a sus aportes en ataque, bloqueo y saque.

Las ‘cremas’ sostuvieron su nivel en el segundo parcial y repitieron el marcador: 25-18. La armadora Lucía Magallanes condujo el juego de Universitario, mientras que Aixa Vigil sumó en ofensiva.

En el tercer set, Universitario tomó una amplia ventaja. Rebaza Acosta reaccionó en el tramo final y redujo la diferencia, pero le faltó contundencia para extender el partido. Las dirigidas por Paco Hervás cerraron el encuentro con un ajustado 25-22.

Disfruta de los momentos decisivos y la celebración de la victoria del equipo Universitario en este vibrante partido de voleibol contra Rebaza Acosta. - Latina

Universitario, líder de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Con esta victoria, Universitario de Deportes se mantiene en el primer lugar de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, tras cuatro fechas disputadas. Las ‘pumas’ todavía no cedieron un set en el torneo.

En su debut, vencieron por 3-0 a Deportivo Soan. Después, repitieron ese resultado ante Olva Latino y Deportivo Wanka, antes de imponerse con la misma diferencia frente a Rebaza Acosta.

Universitario supera a Universidad San Martín por cociente de sets y, de manera momentánea, aventaja a Alianza Lima en puntos. El cuadro ‘blanquiazul’ jugará este domingo 8 de noviembre ante Deportivo Géminis.

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