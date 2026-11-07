Perú

RENIEC entrega del DNI electrónico 3.0 al papa León XIX durante su travesía por Perú

El documento ya fue emitido y la entidad coordina con autoridades eclesiásticas y el Vaticano la fecha y el protocolo para entregárselo al pontífice durante su visita al país

Papa León XIV - Rober Prevost - Reniec - Perú - 17 de mayo
Miles de peruanos comparten nombre con el Papa León XIV. Foto: Composición Infobae Perú
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene bajo resguardo el DNI electrónico 3.0 del papa León XIV y coordina su entrega durante la visita que el pontífice tiene prevista al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre. El documento fue actualizado en la Santa Sede el 30 de mayo de 2025.

El trámite se realizó cuando registradores peruanos viajaron a Roma para atender a ciudadanos residentes fuera del país, dentro de las acciones vinculadas con el cierre del padrón electoral. Según explicó Iván Torres, asesor principal del Reniec, el equipo coordinó con representantes del Vaticano la actualización de la identificación del jefe de la Iglesia católica.

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“Hay un equipo que llegó para poderle hacer el trámite a su santidad y actualizó su DNI”, afirmó Torres en declaraciones a Exitosa Noticias.

Papa León XIV ya cuenta con su nuevo DNIe 3.0, tramitado gracias a la campaña “Identificación sin Fronteras” de Reniec en Roma. (Foto: Difusión Reniec)
Papa León XIV ya cuenta con su nuevo DNIe 3.0, tramitado gracias a la campaña “Identificación sin Fronteras” de Reniec en Roma. (Foto: Difusión Reniec)

Reniec coordina el protocolo para entregar el documento

El DNI electrónico 3.0 ya fue emitido, pero la institución aún define la fecha, el lugar y el protocolo de la ceremonia. Para ello, mantiene contactos con el Arzobispado de Lima, el obispado de Chiclayo y el equipo de protocolo vaticano. El funcionario indicó que el pedido fue entregar la credencial cuando León XIV vuelva al país.

“Nos pidió que se haga la entrega en cuanto retorne al Perú y estamos en esas gestiones para ver la mejor alternativa para poderle hacer entrega del DNI al Papa”, señaló.

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La actualización incluyó una nueva fotografía. La imagen anterior correspondía a 2016, año en que Prevost obtuvo su primer DNI electrónico tras haber recibido el DNI azul como ciudadano naturalizado. Torres precisó que Robert Francis Prevost solicitó conservar a Chiclayo como domicilio declarado, una ciudad en la que fue obispo antes de su elección como pontífice.

El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú. (Composición Infobae)
El Papa Leon XIV recibirá el nuevo documento de identidad del Perú. (Composición Infobae)

Papa mantuvo a Chiclayo como domicilio registrado

“En el caso de la dirección, que es un dato público, él pidió que se mantenga la dirección de Chiclayo”, explicó el asesor. Torres añadió que, para el registro, se trata de “un ciudadano peruano que está temporalmente en el Vaticano”. La dirección permite mantener vigente el vínculo administrativo del Papa con la ciudad lambayecana.

León XIV nació en Estados Unidos el 14 de septiembre de 1955 y llegó al Perú en 1985 como misionero agustino. Obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015, luego recibió un DNI azul y en 2016 tramitó la primera versión electrónica. El documento actual no caduca por la edad del pontífice, quien tampoco tiene obligación de votar.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil señaló que la versión 3.0 incorpora 64 elementos de seguridad en la tarjeta de policarbonato y en su chip criptográfico. Entre sus recursos figuran textos y líneas microscópicas, códigos internos para procesar los datos del titular y un sello con el símbolo del Inti Raymi en el reverso. La entidad no precisó si el acto de entrega será público.

La obtención de un DNI peruano por naturalización exige antes el título emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Después, el solicitante debe presentar una ficha registral firmada, copia certificada del título, un recibo de servicios con antigüedad máxima de seis meses y el comprobante de pago administrativo.

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