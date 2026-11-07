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Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Los conjuntos que tienen a su cargo Francisco Hervás y Martín Rodríguez disputarán uno de los duelos más entretenidos de la jornada. El elenco del Callao buscará frenar el firme paso de las ’pumas’

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08:49 hsHoy

¡Día de partido! Universitario y Rebaza Acosta cerrarán la jornada del sábado de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Ambas escuadras se alistan para un juego que promete sacar chispas. Las del Callao desafiarán el gran momento de las de Breña.

08:49 hsHoy

¿Cómo marcha el historial reciente entre Universitario y Rebaza Acosta?

Universitario llega con un dominio total en los enfrentamientos recientes frente a Rebaza Acosta. El cuadro ’crema’ ganó los últimos cuatro partidos entre ambos, con tres victorias por 3-1 y una por 3-0.

La racha comenzó el 12 de abril de 2025, cuando Universitario se impuso por 3-1. Ocho días después, volvió a vencer por 3-2. En el siguiente cruce, disputado el 7 de diciembre, logró un triunfo más amplio por 3-0.

El antecedente más reciente se jugó el 25 de enero de 2026 y también terminó con victoria de Universitario por 3-1. En esta seguidilla, Rebaza Acosta solo pudo ganar cinco sets, mientras que las ‘cremas’ se quedaron con 12 parciales.

08:49 hsHoy

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La cuarta fecha de la Fase 1 se jugará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. La jornada contará con seis encuentros, distribuidos en tres partidos por día. Esta es la programación completa:

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka
  • 19:00 horas | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV
08:49 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los equipos tras la fecha 3 de la fase 1

Universitario y San Martín pelean arriba, mientras que Alianza Lima y Atenea les siguen sus pasos. Regatas Lima, por su lado, no pudo en esta jornada y cayó en la tabla. Así va la clasificación

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1. Crédito: FPV
Universitario asume el liderato de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 en el inicio de la Fase 1. Crédito: FPV

La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 comenzó con victorias de Deportivo Soan, Universidad San Martín y Universitario de Deportes. El conjunto de Soan consiguió su primer triunfo en el campeonato tras vencer por 3-1 a Deportivo Wanka, mientras que las ‘santas’ se impusieron con autoridad por 3-0 ante Deportivo Géminis.

Leer la nota completa
08:49 hsHoy

¿Cómo llega Rebaza Acosta?

Rebaza Acosta es una de las revelaciones de la temporada en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Martín Rodríguez tuvo un inicio destacado y busca alcanzar el podio por primera vez en su historia.

En su debut, el conjunto llevó al vigente tricampeón, Alianza Lima, hasta el quinto set, aunque cayó por 3-2 en uno de los partidos más disputados del torneo. En la segunda fecha, volvió a jugar cinco sets frente a Atlético Atenea, pero esta vez consiguió la victoria por 3-2.

Rebaza Acosta cerró la tercera jornada con un triunfo por 3-0 ante Perú Sub 19. Con esos resultados, ocupa el quinto puesto, detrás de Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea, y por encima de Regatas Lima.

Su principal carta ofensiva es Sofía Neves, segunda máxima anotadora del campeonato con 71 puntos. La uruguaya disputa su primera temporada en Perú. También destaca la central estadounidense Aayinde Smith.

El voleibol en su máxima expresión. Sigue cada jugada, cada punto y cada celebración en este vibrante encuentro entre Rebaza Acosta y Atenea. Un partido que mantuvo a todos al borde de sus asientos hasta el último set.
08:49 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario de Deportes es uno de los líderes con puntaje perfecto en este inicio de temporada. Las ‘pumas’ suman nueve puntos tras imponerse en sus tres partidos sin ceder un solo set ante sus rivales.

En el debut, el equipo de Paco Hervás venció 3-0 a Deportivo Soan. Luego repitió el marcador frente a Deportivo Wanka y, en la tercera jornada, superó a Olva Latino.

El cuadro ‘merengue’ comparte la cima con la Universidad San Martín, que dejó escapar un set en uno de sus encuentros. Esa diferencia sitúa a las ‘cremas’ en el primer lugar de la primera fase por ratio de sets.

La principal figura de Universitario en estas tres fechas fue la estadounidense Cat Flood. La punta acumula 51 puntos y figura entre las seis máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Además, alcanzó los 500 puntos con la camiseta de la ‘U’.

Disfruta de los momentos más emocionantes de un vibrante partido de vóley donde Universitario demuestra su superioridad en la cancha. ¡Una victoria que se siente en cada punto! - Latina
08:49 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Rebaza: canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 se podrá ver gratis por señal abierta a través de Latina TV. La televisora transmitirá los partidos por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición.

La emisión no requerirá suscripción. Los aficionados también podrán seguir las jornadas desde celulares, tabletas y computadoras mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la cobertura de cada fecha con las previas de los partidos, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

Eric Jurgensen, gerente general y director de contenido y programación del 'Canal 2', dio a conocer esta importante noticia en la presentación de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina TV.
08:48 hsHoy

Universitario vs Rebaza Acosta: programación

Las ‘pumas’ chocarán con el equipo del Callao este sábado 7 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El duelo está programado para jugarse a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 20:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 21:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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