Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

¿Cómo llega Rebaza Acosta?

Rebaza Acosta es una de las revelaciones de la temporada en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Martín Rodríguez tuvo un inicio destacado y busca alcanzar el podio por primera vez en su historia.

En su debut, el conjunto llevó al vigente tricampeón, Alianza Lima, hasta el quinto set, aunque cayó por 3-2 en uno de los partidos más disputados del torneo. En la segunda fecha, volvió a jugar cinco sets frente a Atlético Atenea, pero esta vez consiguió la victoria por 3-2.

Rebaza Acosta cerró la tercera jornada con un triunfo por 3-0 ante Perú Sub 19. Con esos resultados, ocupa el quinto puesto, detrás de Universitario de Deportes, Universidad San Martín, Alianza Lima y Atlético Atenea, y por encima de Regatas Lima.

Su principal carta ofensiva es Sofía Neves, segunda máxima anotadora del campeonato con 71 puntos. La uruguaya disputa su primera temporada en Perú. También destaca la central estadounidense Aayinde Smith.