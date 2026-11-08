Chiclayo levantará la primera capilla del Perú dedicada al papa León XIV: Proyecto no tiene fecha de inicio

Chiclayo tendrá la primera capilla del Perú dedicada al papa León XIV.

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Chiclayo tendrá la primera capilla del Perú dedicada al papa León XIV, un proyecto que se levantará en el complejo residencial Puerta del Mar, en el distrito de Pimentel. La empresa inmobiliaria Portada Blanca entregó a la Diócesis de Chiclayo un terreno de 226 metros cuadrados para la construcción del templo, previsto para atender a las familias de la zona cercana.

La entrega formal se realizó ante el vicario general de la Diócesis de Chiclayo, padre Jorge Villegas. El sacerdote recibió el predio en representación de la institución e indicó que el futuro recinto servirá para actividades de oración y culto. Según explicó, la construcción busca incorporar un espacio religioso en un sector residencial de Pimentel que reúne a nuevos vecinos.

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“Es un medio para poder llevar el Evangelio a las familias que viven en esta área. Estamos muy agradecidos por ello, ya que servirá para transmitir el mensaje de Jesús y también dar a conocer, en ese sentido, el mensaje del Santo Padre”, sostuvo Villegas.

El vicario vinculó la donación con la futura atención pastoral de quienes residan alrededor del complejo inmobiliario, situado en la franja urbana de Pimentel.

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

Proyecto no tiene fecha anunciada para el inicio de obras

El anuncio ubica a la capilla como la primera del país que llevará el nombre de León XIV. La diócesis no difundió una fecha para el inicio de las obras ni el plazo de ejecución, pero el lote ya fue cedido para el proyecto.

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Tampoco se detallaron las características arquitectónicas, el presupuesto, la capacidad de aforo o las etapas que seguirá la construcción dentro de Puerta del Mar, según la información entregada durante la cesión del terreno.

Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, mantuvo un vínculo con Chiclayo antes de su elección como pontífice. La ciudad forma parte de la agenda anunciada para su visita al Perú, que incluye actividades en Lima, Callao, Cusco y Pucallpa. En Lambayeque, las autoridades y organizaciones religiosas preparan encuentros vinculados con su permanencia de dos días, entre ellos una misa en las Pampas de Pimentel, programada como parte de las actividades públicas informadas para noviembre.

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El terreno destinado a la capilla del papa León XIV tiene 226 metros cuadrados. La donación quedó formalizada con la entrega al padre Villegas, quien señaló que el espacio permitirá difundir el Evangelio y el mensaje del pontífice entre los residentes.

El proyecto se incorpora a los preparativos que vive Chiclayo ante la llegada del Santo Padre y la concentración de visitantes prevista para sus actividades religiosas y protocolares en Lambayeque.

Las Pampas de Pimentel avanzan para la misa del pontífice

En las Pampas de Pimentel, el escenario para la misa del pontífice registra un avance aproximado del 70%, de acuerdo con la información difundida sobre los trabajos.

El área tendrá cinco accesos, tres peatonales y dos vehiculares, además de 17 cuadrantes identificados desde la letra A hasta la P. También se instalarán mil baños en los laterales del escenario y puestos médicos en cada cuadrante para atender eventuales emergencias durante la ceremonia.

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Para el ingreso a la misa, los organizadores comunicaron que los asistentes podrán acceder incluso si llegan después del horario señalado en las entradas.

La distribución por cuadrantes permitirá orientar al público en el terreno dispuesto para la celebración. La nueva capilla en Puerta del Mar quedará bajo responsabilidad de la Diócesis, luego de la donación realizada por Portada Blanca a favor de la institución religiosa local.