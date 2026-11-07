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Yanina Latorre dio duros detalles del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La conductora de SQP usó sus historias de Instagram para contar cómo se dio la situación que terminó con la intervención de la policía y una denuncia por lesiones contra el delantero

Yanina Latorre fulminó a Wanda Nara, tras la confirmación de su mensaje a Enzo Fernández: "Nadie inventa nada"
Yanina Latorre dio detalles del nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi
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En la conocidísima Casa de los Sueños, propiedad de Mauro Icardi en el barrio privado La Isla de Nordelta, partido de Tigre, se producía una situación de extrema gravedad mientras Wanda Nara registraba MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe. Móviles policiales, una ambulancia y una fiscalía que tomó declaraciones sobre un episodio vinculado con una de las hijas menores de la expareja marcaron el final de la tarde del 6 de noviembre.

Según el parte policial al que tuvo acceso Teleshow, un llamado al 911 motivó la intervención de efectivos del Comando Patrullas Tigre en el lote 17 del barrio privado La Isla. En ese lugar, entrevistaron a Nara, quien manifestó que su expareja había reprendido y encerrado en una habitación a su hija mayor. De acuerdo con el documento, la menor “a través de una computadora vía mensaje al WhatsApp le pidió ayuda porque estaba sola, el papá le había pegado y tenía miedo”. Por sus propios medios, la niña salió de la vivienda y quedó bajo resguardo de su madre. En la propiedad estaba también la otra hija de la expareja, que igualmente dejó la casa y permaneció junto a Nara. Icardi permaneció dentro del domicilio y, tal como figura en el mismo documento oficial, se negó a entrevistarse con el personal.

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Ante esto el fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, dispuso actuaciones por lesiones, ordenó recibir declaración testimonial a Wanda Nara, realizar el reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi de la formación de la causa. El Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre intervino también en el lugar, según indica el parte, que concluye: “Se trabaja en la contención”.

Tres paneles negros verticales con texto en color blanco y un fragmento de texto pixelado en el panel central
Según lo que contó Yanina los problemas comenzaron en la mañana
Tres paneles negros verticales con textos breves en letras blancas, algunos nombres pixelados y mensajes sobre una denuncia
Latorre contó que la niña se encerró por medio y estuvo tres horas declarando

La periodista Yanina Latorre siguió el episodio en tiempo real a través de sus historias de Instagram y fue actualizando los detalles a medida que se desarrollaba la situación. “Se pudrió todo con una de las hijas de Wanda. Tengo detalles tremendos. Los voy actualizando”, escribió en su primer mensaje. Luego precisó el origen del conflicto: “Las chicas estaban en el colegio, y las tenía que retirar el padre. Él parece que fue antes, a las 10 de la mañana, y la nena no quería ir. Y él se enojó”.

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El episodio se agravó porque la menor estaba en pleno examen cuando fue retirada del establecimiento. “La sacó igual”, consignó Latorre, quien además indicó que “la licenciada Matera pidió que las devuelva al colegio y no lo hizo”. Sobre lo que la niña denunció ante las autoridades, la comunicadora fue escueta pero contundente: “La nena denuncia un episodio terrible que no voy a detallar. Lleva casi tres horas declarando en la comisaría”.

Tres paneles verticales de fondo negro con frases cortas en tipografía blanca y algunas palabras censuradas
La conductora de SQP contó que la menor se fue sin calzado de la casa
Tres paneles negros con textos en letras blancas que describen una intervención policial, una declaración y el secuestro de dispositivos
Este nuevo escándalo entre Wanda y Mauro llega luego de algunas semanas de tranquilidad (Instagram)

Latorre describió con detalle cómo la menor logró pedir ayuda y escapar: “La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”. Luego, agregó: “Logró escaparse, estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo”. La periodista también precisó que la niña “no comió en todo el día, se escapó por una puerta del costado, ahí la encontró la policía y llamaron a la ambulancia”.

En paralelo, según Latorre, “la policía estaba tratando de recuperar la mochila, el celular y las cosas de la nena y no se las dan”, por lo que el fiscal resolvió actuar de oficio. “Están esperando la orden para secuestrar el teléfono y la computadora”, cerró la comunicadora. La declaración de la menor fue tomada por un especialista en violencia de género familiar y, al término de la misma, fue convocada nuevamente una ambulancia para atenderla.

Poco después, Latorre sumó tres mensajes que profundizaron el cuadro de situación. “Wanda está devastada”, escribió la periodista. En otra historia, confirmó que “la niña presenta lesiones”. Y cerró con una reflexión cargada de indignación: “¡No puedo creer todo esto! ¿Cómo vas a generar que tu hija pase por todo esto? ¿Qué excusa va a poner?”, le apuntó directamente a Icardi.

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