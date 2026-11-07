Fenómeno El Niño: ATU busca evitar que las lluvias detengan el transporte público en Lima y Callao

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) prepara una red de coordinación con municipalidades para evitar que las lluvias y los efectos asociados al Fenómeno El Niño interrumpan el servicio.

La entidad busca reunir información sobre vías expuestas a inundaciones y usarla para ordenar desvíos, restricciones y avisos dirigidos a usuarios del transporte público en Lima y Callao.

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El plan se expuso en una reunión entre la ATU y representantes de las municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao. La institución solicitó a los gobiernos locales que identifiquen y comuniquen los puntos críticos de sus distritos, entre ellos bypass, pasos a desnivel y otras vías donde pueda acumularse agua durante una emergencia climática.

Esos datos serán centralizados en el Centro de Gestión y Control, que funciona las 24 horas, según la ATU. Con ese registro, la entidad prevé conocer las incidencias que reporten las comunas y adoptar respuestas ante cada situación.

Las alternativas contempladas incluyen cambios temporales de recorrido, limitaciones al tránsito y recomendaciones para evitar tramos que presenten riesgos.

Luis Contreras, gerente general de la entidad, pidió que los municipios remitan información que permita resolver las incidencias sin demoras.

“Necesitamos el apoyo de los municipios. La información que ustedes nos proporcionen nos ayudará a tomar decisiones para garantizar la continuidad operativa sin poner en riesgo a los usuarios”, señaló.

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La coordinación busca impedir que una afectación en una vía tenga consecuencias sobre la red de transporte público. Cuando una avenida queda anegada, el impacto puede extenderse a rutas que conectan distintos distritos; por ello, la ATU plantea un sistema de comunicación entre entidades para acelerar las decisiones de prevención y respuesta.

Un autobús se encuentra parado en una calle inundada en una zona afectada por las fuertes lluvias, en Lima (Perú), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La ATU pide información sobre bypass y pasos a desnivel

Además de requerir reportes, la ATU consultó a los representantes municipales qué capacitaciones o asistencia necesitan para reconocer los riesgos vinculados con el servicio de movilidad.

La información permitirá definir medidas para cada jurisdicción y establecer procedimientos antes de que una inundación o un cierre altere los recorridos de buses y otros servicios urbanos.

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La entidad no detalló una lista de vías priorizadas ni anunció fechas para ejecutar intervenciones físicas en esos puntos. Su pedido se centra en que los municipios compartan los datos disponibles para incorporarlos al centro de control. Desde allí, la ATU podrá evaluar la situación y definir medidas de circulación conforme se presenten las incidencias.

El mecanismo contempla que la información de cada distrito llegue de forma oportuna para que las decisiones se comuniquen a quienes usan el sistema. La ATU considera que la prevención requiere coordinación con los gobiernos locales, responsables de conocer las condiciones de sus vías, pasos a desnivel y cruces con riesgo de aniego.

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El encuentro también incluyó la consulta sobre las necesidades de apoyo técnico de las municipalidades. La ATU busca que ese intercambio permita identificar escenarios que afecten el paso de unidades y preparar una respuesta conjunta. El objetivo planteado por la entidad es evitar que una incidencia localizada termine por paralizar el transporte público en Lima y Callao.

La ATU indicó que el fenómeno El Niño forma parte del escenario para el cual se preparan estas acciones. El trabajo con las municipalidades apunta a mantener una comunicación permanente ante las lluvias y otras emergencias que puedan comprometer la circulación. Gobiernos locales deberán informar los puntos críticos de sus territorios para que la entidad active medidas

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