Candidatas al Miss Perú 2027 recorren Junín para promover su cultura, gastronomía y destinos turísticos

Miss Perú 2027 llevó a Junín actividades de promoción turística, responsabilidad social e intercambio con comunidades locales

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Las participantes del Miss Perú 2027 iniciaron una agenda de actividades en Junín que incluye recorridos turísticos, encuentros con comunidades, acciones solidarias y espacios dedicados a la difusión de la gastronomía regional. La Organización Miss Perú busca que las candidatas conozcan y proyecten la identidad cultural de distintas zonas del país antes de la elección nacional.

La visita comprende actividades en Huancayo, Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Hualhuas, Chupaca, Sapallanga y Jauja. En cada localidad, las representantes participan en jornadas vinculadas con costumbres locales, emprendimientos y expresiones culturales, con el objetivo de dar visibilidad a la región desde la plataforma del certamen.

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La iniciativa forma parte de una estrategia de descentralización que la organización ya llevó a cabo en Cusco. La propuesta plantea que el proceso previo a la coronación incluya experiencias fuera de Lima y acerque a las candidatas a las tradiciones, paisajes y actividades económicas de distintas regiones del Perú.

Huancayo y otras provincias de Junín reciben a las candidatas

El recorrido de las aspirantes al título nacional abarca ciudades y distritos de la región central del país. Huancayo concentra parte de la agenda, aunque las actividades también se extienden a localidades conocidas por su producción artesanal, su cocina y sus celebraciones tradicionales.

En Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán y Hualhuas, las candidatas tienen previsto acercarse a manifestaciones vinculadas con el trabajo de artesanos y emprendedores locales. La programación también incorpora visitas a Chupaca, Sapallanga y Jauja, como parte de una ruta que busca mostrar la diversidad cultural de Junín.

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La Organización Miss Perú sostiene que estas actividades contribuyen a la difusión de los destinos turísticos regionales y pueden beneficiar a negocios locales relacionados con la artesanía, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos. La visita de las participantes contempla apariciones públicas y actividades abiertas que buscan convocar a residentes y visitantes.

Las candidatas al Miss Perú 2027 participaron en actividades culturales y gastronómicas durante su recorrido por Junín

La agenda reúne a las candidatas en siete localidades de Junín, una región que combina espacios urbanos, zonas rurales, tradiciones andinas y una oferta gastronómica reconocida en el centro del país.

La preparación de salsa a la huancaína fue parte de la agenda

Uno de los momentos centrales de la visita fue la preparación de salsa a la huancaína en piedra de batán. Las candidatas participaron en este proceso culinario tradicional, asociado a la cocina de la región y a una de las recetas peruanas con mayor presencia dentro y fuera del país.

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La actividad permitió mostrar el uso del batán, una herramienta de piedra empleada para moler ingredientes. La preparación tradicional de la salsa incorpora ají amarillo, queso fresco, leche y otros productos que varían según las recetas familiares y locales.

La organización incluyó esta experiencia como una manera de poner en valor prácticas gastronómicas que forman parte del patrimonio cotidiano de las comunidades. El recorrido también contempló una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, expresión ancestral de gratitud a la tierra presente en distintas zonas andinas.

La preparación tradicional de salsa a la huancaína en batán formó parte de la agenda de las participantes

Las participantes se sumaron a actividades gastronómicas y ceremoniales vinculadas con la identidad de Junín, dentro de una programación que busca acercarlas a las costumbres de cada destino visitado.

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La delegación visitó el IREN Centro y a los bomberos de Huancayo

El programa también incluyó una visita al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), donde las candidatas participaron en una actividad de carácter solidario. La institución atiende a pacientes oncológicos de Junín y otras regiones de la zona central del país.

La agenda continuó con un encuentro en la Compañía de Bomberos de Huancayo. La actividad buscó reconocer la labor de los integrantes de esta institución y promover un espacio de acercamiento con las participantes del certamen.

Además, la programación preparó un corso alegórico de trajes típicos y una cena de gala. El desfile permite exhibir indumentarias inspiradas en diversas expresiones culturales del Perú, mientras que la cena reunirá a autoridades, representantes de la organización e invitados vinculados con la promoción regional.

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Suheyn Cipriani participó en las actividades de Miss Perú 2027 dedicadas a difundir la cultura y los destinos turísticos de Junín

Estas acciones se integran bajo el lema “La Fuerza Detrás de la Belleza”, con el que Miss Perú plantea que sus candidatas asuman un rol de representación que incluya responsabilidad social, conocimiento del país e interacción con las comunidades.

Cassandra Sánchez De Lamadrid destacó el objetivo de recorrer el país

La gerenta comercial de la Organización Miss Perú, Cassandra Sánchez De Lamadrid, sostuvo que el contacto con las regiones es parte de la preparación de las candidatas y de la misión institucional del certamen.

“Siempre he creído que representar al Perú empieza por conocerlo”, señaló. La ejecutiva afirmó que el país reúne historias y expresiones culturales que requieren mayor difusión, por lo que la organización busca usar su plataforma para mostrar esos contenidos ante nuevos públicos.

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Sánchez De Lamadrid recordó que Cusco fue el destino elegido en la etapa anterior del proyecto y que Junín toma ahora ese lugar en la agenda del Miss Perú 2027. “Nuestro sueño es seguir recorriendo cada destino de nuestro país, creando oportunidades y demostrando que la belleza también puede ser una fuerza de transformación”, agregó.

Por su parte, Jessica Newton, líder de la Organización Miss Perú, remarcó la importancia de llevar el certamen a diferentes regiones. La propuesta apunta a que la elección trascienda la competencia y se vincule con la promoción turística, el empoderamiento femenino y el fortalecimiento de la identidad cultural.

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La visita a Junín continuará con actividades protocolares, encuentros comunitarios y acciones dedicadas a difundir las tradiciones de las localidades incluidas en la ruta de las candidatas.

La delegación visitó Huancayo, Jauja, Chupaca, Hualhuas y otros destinos de la región central del país