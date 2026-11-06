DT de Rebaza Acosta revela su estrategia para vencer a Universitario en Liga Peruana de Vóley: “Nos van a intentar asfixiar”

El técnico del cuadro del Callao se refirió al duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: De Una.

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Martín Rodríguez, técnico de Rebaza Acosta, habló en la previa del duelo ante Universitario de Deportes por la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El entrenador peruano expuso la estrategia con la que buscará sorprender a la ‘U’ este fin de semana en Villa El Salvador.

“Es un partido muy difícil. La ‘U’ es el puntero, creo que tiene un muy buen plantel, tiene a un profe, a Paco (Hervás), que lo conozco bastante bien, que es muy bueno, muy buen líder también. Va a ser, esperemos, un bonito partido. La ‘U’ va a hacer lo que sabe hacer bien. Nosotros vamos a intentar hacer también lo nuestro e intentar neutralizar el poderío que tiene la ‘U’ en la red, para tratar de competirles, porque ellos son un gran equipo”, fueron sus primeras palabras en diálogo con De Una.

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Rodríguez afirmó que Rebaza Acosta mantendrá su propuesta frente a un rival como Universitario. El técnico destacó que ese estilo le permitió competir ante Alianza Lima y vencer a equipos como Atlético Atenea en el inicio de la Liga Peruana de Vóley.

“Nosotros tenemos nuestra manera marcada de jugar. Como le digo siempre, mis equipos tienen la característica, o trato de implantarles esa característica, de ser muy ordenados en bloqueo y defensa para poder sostener el poderío que tiene el rival en la red. Y sobre eso partimos para el ataque”, añadió.

El entrenador de Rebaza Acosta también reveló la base de su planteamiento para el encuentro. “Va a pasar por ser muy ordenados en bloqueo y defensa, en realidad, para poder intentar pasar al ataque e intentar buscar alguna línea o quebrar alguna línea a ellos. Pero por ahí pasa el partido”.

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DT de Rebaza Acosta revela su estrategia para vencer a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Las fortalezas de Universitario a superar

Martín Rodríguez sabe que deberá mantener el orden para hacerle frente a un rival que cuenta con un recurso importante: un plantel amplio, con variantes para rotar a lo largo del encuentro.

“La ‘U’ es un equipo que tiene… Si saca Oliveira, entra Daniela Muñoz. Si saca a Aixa, puede entrar Karla Ortiz. Si sacas a Sarah Evaristo, puedes meter a la otra central americana. Y cuando se recupere Maricarmen, si es que ya no está recuperada, puede cambiar con Palza. Entonces, tiene jugadoras que tienen todas la misma jerarquía, mismo peso, y esa es la fortaleza de la ‘U’”, apuntó.

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Martín Rodríguez señaló las armas de la 'U' que buscará anular en duelo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Créditos: De Una.

Otra de las fortalezas de Universitario, según Rodríguez, es su presencia en la red. Esa condición podría ser determinante tanto en ataque como en defensa, en especial para contener a sus principales individualidades, Sofía Neves y Aayinde Smith.

“La ‘U’ tiene atacantes muy fuertes por fuera, tiene centrales que marcan muy bien el bloqueo y es un equipo grande, un equipo grande en todas sus líneas. Desde Lucía, la armadora, hasta el otro extremo de la red, Aixa o Flood son grandes. Centrales tienen buen… Palza, que por ahí es un poquito más baja, tiene muy buen tiempo de bloqueo”, complementó.

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Finalmente, Rodríguez anticipó cómo podría plantear Paco Hervás el encuentro. “Van a tratar de anular a nuestras mejores atacantes y nos van a intentar asfixiar en la red, porque es un equipo que tácticamente también se mueve bien. Yo creo que por ahí va a ser fortaleza. Nos van a intentar ser muy agresivos en la red a la hora de atacar, nos van a apretar en el saque y en la red y, a la hora de bloquear y defender, van a tratar de neutralizar a nuestras mejores jugadoras para tratar de que le hagamos el menor daño posible”.

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Programación del Universitario vs Rebaza Acosta

Universitario y Rebaza Acosta se medirán este sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas de Perú, en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 se podrá ver gratis por señal abierta a través de Latina TV. La televisora transmitirá los partidos por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición.