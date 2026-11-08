Juan Pablo Goicochea marcó su primer gol profesional en Juan Pablo II vs Melgar por el Torneo Clausura 2026

Primer gol de Juan Pablo II frente a Melgar por la penúltima fecha de L1 MAX

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Juan Pablo Goicochea anotó su primer gol profesional en el partido entre Juan Pablo II y Melgar, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El atacante abrió el marcador en Arequipa con un cabezazo que sorprendió al conjunto rojinegro en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín.

El equipo de Chongoyape, dirigido por Jorge Araujo, encontró ventaja en los primeros minutos de un encuentro en el que buscaba recuperar terreno en la tabla. Goicochea apareció dentro del área para definir una acción de pelota parada y firmar un momento importante en su carrera.

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La jugada nació tras una incursión de Hugo Ancajima por el sector derecho. El lateral ganó metros, intentó enviar el balón al área y Matías Zegarra se cruzó a tiempo para bloquear la acción, aunque su intervención derivó en un tiro de esquina para la visita.

Antes de la ejecución, el árbitro Daniel Ureta llamó la atención a los futbolistas que se encontraban dentro del área. El juez pidió que evitaran sujetarse mientras los atacantes de Juan Pablo II se preparaban para atacar el envío desde la esquina.

Juan Pablo Goicochea marcó su primer gol profesional en Juan Pablo II vs Melgar por Torneo Clausura 2026. Crédito: L1 MAX.

Cristian Bordacahar perdió la referencia de Juan Pablo Goicochea en medio de los movimientos previos al centro. El delantero formado en Alianza Lima atacó el balón con determinación y conectó un cabezazo que dejó sin reacción al arquero Jorge Cabezudo.

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El tanto permitió que el conjunto visitante se pusiera adelante en el marcador y confirmó la confianza que Araujo le ha entregado al futbolista de 21 años. Goicochea se asentó en la banda izquierda de Juan Pablo II, desde donde aporta recorrido, movilidad y presencia en el último tercio.

La alegría del equipo de Chongoyape duró pocos minutos. Melgar encontró el empate mediante Bordacahar, quien apareció en zona ofensiva para nivelar el marcador y devolverle la iniciativa al conjunto local ante su público.

El cuadro ‘rojinegro’ sostuvo la presión durante el resto del primer tiempo y encontró más espacios después del descanso. Lautaro Guzmán marcó el segundo tanto de Melgar y completó la remontada en un partido que tuvo cambios de dominio en el Monumental de la UNSA.

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Juan Pablo Goicochea abrió la cuenta en Juan Pablo II vs Melgar. Crédito: Instagram Juan Pablo II.

Goicochea, pese a la derrota, dejó una actuación que puede darle mayor impulso dentro del plantel. El atacante había tenido participación en encuentros anteriores, pero todavía no lograba estrenarse en las redes desde su llegada al club.

La carrera de Juan Pablo Goicochea

Juan Pablo Goicochea comenzó su formación en las divisiones menores de Alianza Lima. El delantero tuvo su estreno oficial con el primer equipo ‘íntimo’ en octubre de 2022, cuando ingresó en un partido frente a Deportivo Binacional por la Liga 1.

Su proyección lo llevó a vincularse con Platense de Argentina en 2024. En el club ‘calamar’ alternó entre el plantel profesional y la reserva, mientras buscaba continuidad en un contexto competitivo distinto al que había tenido en el fútbol peruano.

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Durante 2026, Goicochea pasó cedido por Defensor Sporting de Uruguay. En el equipo violeta sumó minutos en el torneo local y también integró el plantel que disputó la fase previa de la Copa Sudamericana.

Juan Pablo Goicochea tuvo pocos minutos en Defensor Sporting de Uruguay. Crédito: Instagram

El siguiente paso fue su préstamo a Juan Pablo II, club en el que encontró una oportunidad para competir con regularidad en la Liga 1. La decisión le permitió regresar al país y quedar bajo las órdenes de Jorge Araujo, quien apostó por utilizarlo en una posición de mayor recorrido.

Su gol ante Melgar representa un dato relevante para un futbolista que todavía se encuentra en una etapa de consolidación. Goicochea buscará aprovechar el tramo final de la temporada para sostener su presencia en el once y ampliar su aporte ofensivo.

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La temporada de Juan Pablo II

Juan Pablo II aseguró su permanencia en la Liga 1 y afronta el cierre del año con una campaña que tuvo momentos competitivos. El equipo llegó a ubicarse cerca de los primeros lugares del Clausura y, durante algunas jornadas, se ilusionó con pelear por objetivos mayores.

Los resultados recientes, sin embargo, alejaron al cuadro de Chongoyape de la disputa por el campeonato. Antes de visitar a Melgar, Juan Pablo II ocupaba el octavo puesto del Clausura, con 25 puntos, producto de siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Juan Pablo II levantó notablemente en el Torneo Clausura con el técnico Jorge Araujo y lucha por meterse a zona de clasificación a un torneo internacional. - créditos: Juan Pablo II

El club tampoco llegará a los puestos de clasificación internacional. Aun así, su recorrido en el torneo dejó señales positivas por la presencia de varios jugadores jóvenes y por la capacidad de competir ante planteles con mayor presupuesto y experiencia.

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La apuesta de Araujo combina futbolistas con trayectoria, como Pablo Míguez y Janio Pósito, con elementos de proyección como Goicochea. El cierre de la temporada servirá para evaluar esa base y preparar el siguiente año en la máxima categoría.