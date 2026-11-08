Perú

Estadio Nacional: así se prepara el escenario para recibir al papa León XIV y miles de jóvenes

Todo sobre la vigilia del jueves 12 de noviembre: horarios de ingreso, sectores por colores, cierres viales y una salida escalonada tras el encuentro con el pontífice

Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional
Vigilia de los jóvenes por el papa León XIV: cuáles son los requisitos para entrar al Estadio Nacional| Foto: Andina/Vatican News
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El Estadio Nacional abrirá sus puertas el jueves 12 de noviembre para recibir a cerca de 52.000 jóvenes y universitarios en la vigilia de oración del papa León XIV. El recinto, administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), prepara accesos, zonas internas y un plan coordinado de seguridad, salud, transporte y emergencias para la actividad, que comenzará a las 18:00 y terminará a las 19:30.

La organización calcula que 40.000 asistentes ocuparán las tribunas y otros 12.000 estarán en el campo. La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, pertenezcan o no a grupos parroquiales. El programa prevé actividades de preparación desde las 14:00, antes de la llegada del pontífice en papamóvil. Durante la jornada habrá un diálogo y un intercambio entre el Papa y los participantes.

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Ingreso tendrá controles y sectores asignados

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 y el ingreso se cerrará a las 17:00. Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), explicó que los asistentes dispondrán de seis horas para ingresar. “Las personas que vengan después de las 5 ya no van a poder ingresar”, advirtió el funcionario durante la presentación del plan operativo.

El acceso requerirá una entrada gratuita, personal e intransferible, junto con el documento de identidad físico. Cada boleto señalará el sector y la puerta asignada.

En el perímetro habrá puntos de precontrol y rutas para quienes tengan autorización. La validación del código QR se realizará al llegar al sector correspondiente. “Cada lugar está identificado con colores de acuerdo con el ticket que tienen”, explicó Casaretto.

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Los accesos peatonales estarán ubicados por Manuel Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y Paseo de la República.

También se habilitarán ingresos cerca de los cruces de las avenidas 28 de Julio y la Vía Expresa; Bausate y Meza con esa vía; y Madre de Dios con Petit Thouars. El seminarista Marcos Gallardo señaló que el 99% de las puertas del recinto estará habilitado.

Pope Leo presides over a Mass in suffrage for cardinals and bishops deceased in the course of the year, in St. Peter's Basilica, at the Vatican, November 5, 2026. REUTERS/Remo Casilli
Pope Leo presides over a Mass in suffrage for cardinals and bishops deceased in the course of the year, in St. Peter's Basilica, at the Vatican, November 5, 2026. REUTERS/Remo Casilli

Entorno del recinto tendrá cierres de tránsito

La llegada de León XIV está prevista para las 18:00, una hora después del cierre de los accesos. Casaretto indicó que las autoridades aislarán el área durante ese lapso para facilitar el desplazamiento del Santo Padre. Los conductores deberán tomar en cuenta los cierres en la calle José Gálvez, las avenidas 28 de Julio y Petit Thouars, además de la zona posterior del Circuito Mágico del Agua.

Al término de la vigilia, el público deberá permanecer en sus sectores mientras salga el pontífice. “Va a haber una retención de 30 minutos”, indicó Casaretto sobre la medida prevista por la Policía Nacional para reducir las concentraciones en las puertas. La Municipalidad de Lima tiene el encargo de “evacuar el Estadio Nacional en 1 hora de manera ordenada, tranquila”, según el funcionario.

El Plan Operativo Interinstitucional reúne al IPD, el Arzobispado de Lima, la Conferencia Episcopal Peruana, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), EsSalud y el Cuerpo General de Bomberos, entre otras entidades.

Las coordinaciones abarcan seguridad, atención de emergencias, salud y transporte público. La entrega de entradas se realiza mediante Teleticket, con registro de datos personales y una inscripción por participante. Los menores requieren autorización firmada de un adulto responsable.

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