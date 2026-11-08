Eddie Fleischman aseguró que Alianza Lima debería renovar a Pablo Guede: “La continuidad de los trabajos permite armar los mejores proyectos”

El periodista se pronunció por el futuro del entrenador argentino en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Full Deporte)

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Alianza Lima tiene complicado ganar el Torneo Clausura, ya que no depende de sí mismo, pero tiene asegurado un lugar en la final de la Liga 1 2026 como ganador del Apertura. Ese resultado representa un mérito para Pablo Guede, quien condujo a un plantel que, pese a sus irregularidades en la segunda parte del torneo, se mantuvo en los puestos altos de la tabla.

El periodista Eddie Fleischman consideró que el club ‘blanquiazul’ debería sostener al entrenador argentino para el 2027. “Empezó el año con una crisis grave por lo sucedido en Montevideo, de la que tuvo que salir adelante. Ha armado un equipo con jugadores que han ido creciendo y también ha cometido errores”, afirmó en el programa Full Deporte.

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El periodista advirtió que la salida del técnico supondría incorporar a una persona en su reemplazo que tendría que conocer desde cero al plantel y adaptarse a sus dinámicas. “Mi opinión con respecto a que debería seguir Guede es que cada vez que hacen un cambio de técnico porque genera dudas, traen a otro que de repente la hace peor, muchas veces ha pasado”, señaló.

Pablo Guede logró ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima al sumar 40 puntos. - créditos: Difusión

Para Eddie Fleischman, un eventual decisión de apartar al actual comando técnico no garantiza una mejora deportiva, aún si no campeona la Liga 1 2026. “Que termine la temporada, Alianza campeonando o no, igual va a ronda de grupos de Copa Libertadores. Sacar a Guede implica traer un nuevo técnico que empiece a conocer al plantel, salvo sea uno que ya haya dirigido antes como Bengoechea, no sé”, explicó.

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Ahí fue cuando el periodista consideró que Alianza Lima debería darle a Pablo Guede la oportunidad de desarrollar su trabajo durante una segunda campaña. “Pero mi impresión es que, para ser coherente y congruente con lo que siempre digo, la continuidad de los trabajos es la que permite armar los mejores proyectos. Yo le daría continuidad al trabajo de Guede”, expresó.

El comunicador cuestionó también la frecuencia con la que los clubes sudamericanos interrumpen sus procesos. “¿En el fútbol sudamericano los procesos se interrumpen constantemente? Por eso va así, no le va tan bien”, manifestó.

Por lo pronto, en La Victoria todavía mantiene una expectativa en la lucha por el Torneo Clausura, aunque el margen de maniobra está condicionado por los resultados de otros rivales. El cuadro ‘íntimo’ ya aseguró un objetivo que le permitirá disputar la definición nacional, además de un cupo a la fase de grupso de la Copa Libertadores 2027.

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Eddie Fleischman aseguró que Alianza Lima debería renovar a Pablo Guede.

Pablo Guede sobre su continuidad en Alianza Lima

El propio Pablo Guede evitó proyectarse hacia 2027 y aseguró que su atención está puesta en la competencia actual. Ante la consulta sobre la posibilidad de dirigir a Alianza Lima en la próxima Copa Libertadores, descartó que ese asunto esté en sus prioridades inmediatas.

“¿Me ilusiono con dirigir la Copa Libertadores 2027 con Alianza Lima? No me vas a sacar lo del año que viene, que yo sé que quieren un título, porque realmente no lo pienso”, respondió en entrevista con el programa de YouTube, Doble Punta.

El estratega ‘gaucho’ también negó haber mantenido conversaciones sobre la planificación para la siguiente temporada con los Navarro. “Te lo puedo prometer que no tuve una sola charla con los Francos (Navarro) sobre el 2027”, afirmó. Luego agregó: “Tanto Franco como ‘Franquito’ y Alfredo (Arosemena) solamente estamos enfocados en esto, porque creemos que esto es lo más importante de todo”.

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El entrenador de 51 años cerró su respuesta con una señal de confianza en la definición del campeonato. “Por eso yo sigo ilusionado con el tema del campeonato y cuando termine, todo eso”, sostuvo.