‘Lemon Pay’ reaparece luego de que Milena Warthon expusiera su identidad y anuncia que dejará las redes: “Me despido de todo contenido”

Lemon Pay aparece a rostro descubierto junto a la indumentaria con máscara que utilizaba en sus publicaciones en redes sociales.

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José Sebastián Cusquisiban Benítez, conocido en redes como Lemon Pay, anunció que se alejará de las plataformas digitales después de que Milena Warthon revelara su identidad en medio de la polémica por los videos en los que utilizó la imagen de la cantante. El creador afirmó que dejará de hacer contenido y atribuyó sus grabaciones a un supuesto proyecto académico.

El joven, quien se presentaba con una máscara de cuervo, publicó su descargo el sábado 7 de noviembre a través de TikTok. Allí abordó los cuestionamientos que recibió por salir a las calles con una fotografía de la intérprete y formular preguntas sobre su físico, su carrera y su vida íntima.

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Durante su mensaje, Lemon Pay intentó explicar el origen de las entrevistas que desataron críticas en redes. Aseguró que los videos respondían a una investigación titulada “Discriminación étnica hacia los músicos peruanos: Caso: Faraón Love Shady”.

El creador de contenido conocido como 'Lemon Pay', vestido con una máscara de médico de la peste y sombrero de copa, emite un pronunciamiento público tras la difusión de su identidad y datos personales. Durante el video publicado en TikTok, ofrece declaraciones sobre su labor previa, interpreta un tema musical con una guitarra acústica y anuncia su alejamiento de la creación de contenido en plataformas digitales.

Según su versión, el objetivo era indagar en los prejuicios que enfrentan algunos artistas nacionales a causa de sus rasgos físicos. El influencer sostuvo que buscaba identificar por qué parte del público evalúa la apariencia de los músicos antes que su propuesta artística.

No detalló la institución académica vinculada al trabajo ni ofreció documentos que acrediten el proyecto. Pese a ello, sostuvo que decidió desistir de continuar con esa investigación tras las repercusiones del caso.

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“Espero que este mensaje llegue a las personas correctas. Me retracto de mi proyecto de investigación que buscaba analizar por qué los artistas peruanos son prejuzgados por su físico y no cuestionados por su talento”, manifestó en el video.

El anuncio de su salida de las redes fue uno de los puntos centrales de su publicación. Lemon Pay indicó que no continuará con el tipo de contenido que difundía hasta antes de la controversia con la artista peruana.

El creador de contenido Lemon Pay comunica su retiro de las plataformas digitales mediante un video grabado con una máscara de médico de la peste y sombrero de copa.

También dedicó parte de su intervención a cuestionar la difusión de sus datos personales. El creador expresó que se sintió afectado porque su rostro quedó expuesto, cuando hasta entonces había ocultado su identidad detrás de la máscara.

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“Lastimosamente mi rostro fue expuesto, junto a mis datos personales. Ahora tendré que afrontar aquella inseguridad que he ocultado con tanto esfuerzo. Mis facciones, mi rostro vernacular, autóctono. Con mucha vergüenza, me despido de todo contenido”, declaró.

La publicación apareció dos días después de que Warthon se pronunciara de manera pública y mencionara el nombre de José Sebastián Cusquisiban Benítez como la persona detrás del personaje de Lemon Pay.

Milena Warthon cuestiona video de Lemon Pay por comentarios sobre su imagen

Milena Warthon expuso nombre de Lemon Pay tras video en su contra

La controversia se originó luego de que se viralizara una grabación en la que Lemon Pay recorría las calles con una imagen de Milena Warthon. En el material, preguntaba a transeúntes por qué no les agradaba la cantante y consultaba a varios hombres si tendrían relaciones sexuales con ella.

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La artista reaccionó primero a través de su música. Sin embargo, el jueves 5 de noviembre publicó un mensaje para denunciar las expresiones ofensivas que recibe desde hace años en internet y explicar cómo le afectó el contenido difundido por el creador.

Warthon señaló que lleva cinco años expuesta a ataques en redes sociales. Según contó, el video le produjo malestar pese a que ha intentado construir herramientas personales para enfrentar ese tipo de mensajes.

La cantante cuestionó un video callejero con preguntas sobre su apariencia y sexualidad. IG Milena Warthon

“Hace cinco años recibo una cantidad desmesurada de violencia en las redes sociales. Llegué a esa conclusión hace una semana y media que vi un video de un hombre vestido de pájaro con una foto mía en su mano preguntando en su mayoría a hombres por qué el peruano no apoya a Milena Warthon”, manifestó.

La intérprete de 26 años sostuvo que el video la afectó como mujer y como artista. “Algo que inconscientemente me afecta como si fuera la primera vez”, añadió al referirse a los comentarios recogidos durante las entrevistas.

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En el mismo pronunciamiento, la cantante puso nombre al responsable de las grabaciones y cuestionó que las preguntas incluyeran referencias a su intimidad. Para Warthon, ese contenido excedió cualquier discusión sobre su carrera musical.

“Me tomé toda esta semana para poder procesar y entender todo lo que me había hecho sentir ver este video, ya que, obviamente, es súper doloroso verme expuesta de esa manera: tan denigrante como mujer y como artista”, expresó.

La cantante afirmó que, pese a los episodios de violencia digital que ha enfrentado, trata de asumir esas experiencias desde una mirada distinta. “Hoy, con 26 años, he aprendido a ver la vida desde esa perspectiva”, concluyó.

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