Perú

Así se prepara el norte del Perú para recibir al papa León XIV en Chiclayo

La misa en Pimentel, prevista para el 13 de noviembre, activará controles con código QR, buses nocturnos, zonas de estacionamiento, atención sanitaria y restricciones de tránsito en Lambayeque

El papa León XIV visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre tras cumplir escalas oficiales en Uruguay, Argentina y Lima. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026
El papa León XIV visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre tras cumplir escalas oficiales en Uruguay, Argentina y Lima. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 08 JUNIO 2026;AMBIENTE;LLEGADA;PAPA;LEÓN XIV;CATEDRAL DE LA ALMUDENA;ALMUDENA;MADRID;ESPAÑA 08/6/2026
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A cinco días de su llegada, Chiclayo prepara una operación para recibir a más de un millón de peregrinos durante la visita del papa León XIV, prevista para el 13 y 14 de noviembre.

La ciudad del norte peruano alista accesos nocturnos, transporte especial, zonas de estacionamiento, atención médica y un despliegue policial para la misa central en las Pampas de Pimentel.

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El pontífice aún se encuentra fuera de Perú. Este domingo 8 de noviembre termina su escala en Uruguay y partirá hacia Argentina, segunda etapa de su gira sudamericana.

Llegará a Lima el miércoles 11 y viajará a Chiclayo el viernes 13, una ciudad con la que mantiene un vínculo personal: Robert Francis Prevost fue obispo de la diócesis entre 2015 y 2023.

Su regreso ocurre en medio de una expectativa que ya se refleja en la demanda de hoteles, vuelos, buses y servicios turísticos. La organización tiene un reto adicional: ordenar la llegada de cientos de miles de personas a una zona costera que tendrá controles de seguridad, restricciones de tránsito y largas caminatas para los asistentes.

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FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada desde un dron muestra el Santuario del Niño Divino de los Milagros, donde los fieles se reúnen cada año para celebrar un supuesto milagro del siglo XVII relacionado con las imágenes del Niño Jesús, un fenómeno no reconocido por el Vaticano, mientras los peruanos recuerdan al papa León como un sacerdote inmigrante que ayudó a alimentar a familias hambrientas, repartió ayuda tras las inundaciones y acompañó a los refugiados durante sus años en Perú, antes de su visita en noviembre a Perú y otros países de Sudamérica, en Ciudad Eten, provincia de Chiclayo, Perú, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una imagen tomada desde un dron muestra el Santuario del Niño Divino de los Milagros, donde los fieles se reúnen cada año para celebrar un supuesto milagro del siglo XVII relacionado con las imágenes del Niño Jesús, un fenómeno no reconocido por el Vaticano, mientras los peruanos recuerdan al papa León como un sacerdote inmigrante que ayudó a alimentar a familias hambrientas, repartió ayuda tras las inundaciones y acompañó a los refugiados durante sus años en Perú, antes de su visita en noviembre a Perú y otros países de Sudamérica, en Ciudad Eten, provincia de Chiclayo, Perú, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

La misa en Pimentel será el acto con mayor convocatoria

El principal evento de la visita será la misa del viernes 13, a las 10:30, en la explanada cercana a las Pampas de Pimentel. El espacio, de 81 hectáreas, se encuentra en su fase final de acondicionamiento y se proyecta para una asistencia de entre 900 mil y más de un millón de fieles.

Las autoridades regionales instalarán un terraplén de más de tres metros de altura, pantallas gigantes, iluminación, servicios higiénicos, puntos médicos y sectores delimitados para facilitar el ingreso. La estructura incluye accesos diferenciados y áreas preferenciales para adultos mayores y personas con discapacidad.

Los ingresos se abrirán a las 20:00 del jueves 12 y cerrarán a las 8:00 del viernes 13. Cada participante deberá contar con un código QR, que se obtiene de forma gratuita. Hasta el 5 de noviembre, la organización informó que ya había más de 130 mil personas registradas.

Puntos principales para asistir a la misa:

  • El ingreso será gratuito y requerirá registro previo.
  • Habrá cuatro accesos principales hacia el área de concentración.
  • Los asistentes podrán entrar desde la noche anterior.
  • Se instalarán cerca de mil baños y 14 puntos de salud.
  • Habrá un hospital móvil, ambulancias, bomberos y personal de la Cruz Roja.
  • La organización prevé distribuir 1,284 millones de botellas de agua en Chiclayo.
Una orquesta sinfónica toca en un escenario de madera y un recuadro circular muestra a un hombre con vestimentas litúrgicas rojas y doradas
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú acompañará la celebración litúrgica que el papa León XIV presidirá en Chiclayo junto a un coro multitudinario.

Estacionamientos, buses y caminatas de hasta cuatro kilómetros

La movilidad será uno de los aspectos centrales del operativo. El Ejército habilitó un espacio en el sector Fuerte Cáceres para estacionar al menos 2.500 vehículos, aunque otros reportes elevaron esa capacidad a cerca de 4.000 unidades.

Desde allí, los peregrinos deberán completar a pie un trayecto de entre tres y cuatro kilómetros hacia las Pampas de Pimentel. El Gobierno Regional de Lambayeque anunció 50 buses con servicio nocturno para acercar a las personas a los puntos de ingreso.

El tránsito por la carretera Chiclayo-Pimentel tendrá restricciones y desvíos. Los vehículos particulares solo podrán avanzar hasta zonas determinadas y luego los visitantes deberán continuar caminando. La medida busca evitar un colapso en los accesos al balneario.

La Policía Nacional del Perú desplegará anillos de seguridad, personal especializado de Lima y regiones cercanas, además de un helicóptero EC145 para vigilancia y evacuaciones aeromédicas. También estará prohibido el uso de drones particulares: solo podrán operar equipos de la Policía y de la Fuerza Aérea Peruana.

El papa León XIV encabeza la oración "Regina Coeli" desde el balcón central (Loggia delle Benedizioni) de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 11 mayo 2025. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV encabeza la oración "Regina Coeli" desde el balcón central (Loggia delle Benedizioni) de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 11 mayo 2025. REUTERS/Remo Casilli

Los hoteles del centro ya están llenos y crecen los precios de los pasajes

El movimiento de visitantes ya presiona la capacidad de alojamiento. Los hoteles del centro de Chiclayo se encuentran reservados para los días centrales de la visita y los establecimientos de cuatro estrellas agotaron sus habitaciones con cerca de un mes de anticipación.

En distritos como José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Monsefú todavía había disponibilidad al inicio de noviembre.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) calcula que Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe disponen de 15 mil plazas-cama en 569 establecimientos. El sector privado suma a esa oferta alquileres temporales, hospedajes familiares y campamentos.

La demanda también impactó en el transporte. Según cálculos de la plataforma Kupos.pe, las reservas anticipadas de pasajes hacia Chiclayo subieron 23% y la demanda podría crecer hasta 150% en los días previos a la visita. La misma empresa proyectó aumentos de entre 50% y 200% si los viajeros compran durante la última semana.

Un recorrido prevo de RPP Noticias por agencias de viaje registró que un boleto aéreo ida y vuelta entre Lima y Chiclayo pasó de USD 139 a USD 244, un incremento cercano al 80%.

Catedral amarilla con dos torres, una gran cruz en la pared exterior, rejas de hierro, escalones con personas y automóviles en la calle.
La Catedral de Santa María en Chiclayo presenta su fachada de estilo neoclásico junto a transeúntes y tránsito vehicular en sus alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oportunidad económica en una ciudad con problemas pendientes

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque estima que la visita del Papa podría movilizar S/ 500 millones en transporte, hoteles, restaurantes, comercio, artesanías, industria y agroexportación. Mincetur, en tanto, proyecta para todas las ciudades del recorrido papal un impacto directo de S/ 308,4 millones y más de 854 mil visitantes.

La visita también expone las limitaciones de la infraestructura local. Chiclayo llega a la cita con reclamos por problemas de agua y alcantarillado, zonas vulnerables a inundaciones y obras pendientes. A ello se suma la emergencia por lluvias declarada en localidades de Lambayeque, entre ellas Chiclayo y Pimentel.

El viernes 13, León XIV llegará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 9:10. Tras la misa en Pimentel, visitará la capilla San Óscar A. Romero, se reunirá con representantes de la Iglesia en el Santuario Nuestra Señora de la Paz y cerrará la jornada con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

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